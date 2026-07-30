86 Yaşındaki Çiftçi 15 Milyon Dolarlık Teklifi Reddetti: Şirket Devleri Eli Boş Döndü

Alınan kararın temelinde Raudabaugh’nun 1956 yılından bu yana sürdürdüğü yaşam hikayesi bulunuyor. Annesini kaybettiği, gençlik yıllarını geçirdiği ve eşi Anna Mae ile çocuklarını büyüttüğü çiftlik, yaşlı adam için yüksek bir manevi değer taşıyor. İlk gençlik yıllarından itibaren emek verdiği bu topraklar, ticari bir gayrimenkulün ötesinde bir anlam barındırıyor.