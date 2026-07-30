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86 Yaşındaki Çiftçi 15 Milyon Dolarlık Teklifi Reddetti: Şirket Devleri Eli Boş Döndü

86 Yaşındaki Çiftçi 15 Milyon Dolarlık Teklifi Reddetti: Şirket Devleri Eli Boş Döndü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.07.2026 - 18:51
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ABD’nin Pensilvanya eyaletine bağlı Cumberland bölgesinde yaşayan 86 yaşındaki Mervin Raudabaugh, toprağını yapay zeka veri merkezine dönüştürmek isteyen yatırımcıların 15 milyon dolarlık teklifini geri çevirdi. Yaşlı çiftçi, devasa bütçeli öneriyi reddedip arazisini koruma programına devrederek sanayileşmeye karşı örnek bir duruş sergiledi.

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Kaynak

Kaynak: https://www.clarin.com/internacional/...
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Teknoloji Yatırımcılarının Milyon Dolarlık Teklifi Yaşlı Çiftçi Tarafından Geri Çevrildi

Teknoloji Yatırımcılarının Milyon Dolarlık Teklifi Yaşlı Çiftçi Tarafından Geri Çevrildi

Yapay zeka altyapısı için geniş arazi arayışına giren teknoloji girişimcileri, Raudabaugh’nun 100 hektarı aşan çiftliğine göz dikti. Bölgeye devasa bir sunucu kompleksi kurmayı hedefleyen yatırımcılar, arazi sahibine 15 milyon dolar önerdi. Astronomik meblağ karşısında geri adım atmayan çiftçi, mülkünü betonlaşma tehdidinden uzak tutmak amacıyla teklifi kabul etmedi.

Çiftlik Arazisinin Geleceği Yerel Koruma Programı Sayesinde Garanti Altına Alındı

Çiftlik Arazisinin Geleceği Yerel Koruma Programı Sayesinde Garanti Altına Alındı

Mervin Raudabaugh toprağının kullanım haklarını yerel bir koruma programına devretme kararı aldı. Önerilen miktarın çok altında kalan yaklaşık 3 milyon dolarlık anlaşmaya imza atan çiftçi, arazinin sonsuza kadar tarım alanı şeklinde kalmasını sağladı. Mirasçılarının tarımla ilgilenmediğini belirten Raudabaugh, kararıyla toprağın yok oluşunu engellediğini ve gelecekte başka ailelerin burada üretim yapmasına imkan tanıdığını ifade etti.

Yarım Asrı Aşan Geçmiş ve Duygusal Bağ Kararın En Önemli Unsurları Arasında Yer Aldı

Yarım Asrı Aşan Geçmiş ve Duygusal Bağ Kararın En Önemli Unsurları Arasında Yer Aldı

Alınan kararın temelinde Raudabaugh’nun 1956 yılından bu yana sürdürdüğü yaşam hikayesi bulunuyor. Annesini kaybettiği, gençlik yıllarını geçirdiği ve eşi Anna Mae ile çocuklarını büyüttüğü çiftlik, yaşlı adam için yüksek bir manevi değer taşıyor. İlk gençlik yıllarından itibaren emek verdiği bu topraklar, ticari bir gayrimenkulün ötesinde bir anlam barındırıyor.

Sanayi Baskısı Altındaki Bölgede Çevre Mücadelesi Hız Kesmeden Devam Ediyor

Sanayi Baskısı Altındaki Bölgede Çevre Mücadelesi Hız Kesmeden Devam Ediyor

Cumberland bölgesi, son dönemde teknoloji yatırımları ile çevre koruma çabaları arasındaki gerilime sahne oluyor. Veri merkezlerinin kurulmasını isteyen gruplar ile doğayı korumaya çalışan yerel yetkililer arasında çekişmeler yaşanıyor. Raudabaugh’nun yanı sıra çevredeki diğer mülk sahipleri de benzer ticari teklifleri reddederek arazi bütünlüğünü muhafaza etmeyi sürdürüyor. Raudabaugh, tarlalarındaki üretim faaliyetlerine devam ederken kararın gelecek kuşaklara önemli bir miras bırakacağını vurguluyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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