86 Yaşındaki Çiftçi 15 Milyon Dolarlık Teklifi Reddetti: Şirket Devleri Eli Boş Döndü
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Kaynak: https://www.clarin.com/internacional/...
ABD’nin Pensilvanya eyaletine bağlı Cumberland bölgesinde yaşayan 86 yaşındaki Mervin Raudabaugh, toprağını yapay zeka veri merkezine dönüştürmek isteyen yatırımcıların 15 milyon dolarlık teklifini geri çevirdi. Yaşlı çiftçi, devasa bütçeli öneriyi reddedip arazisini koruma programına devrederek sanayileşmeye karşı örnek bir duruş sergiledi.
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Teknoloji Yatırımcılarının Milyon Dolarlık Teklifi Yaşlı Çiftçi Tarafından Geri Çevrildi
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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