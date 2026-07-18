Psikologlar Açıkladı: Yürürken Ellerini Arkada Tutan Kişilerin Ortak Noktası

Beden dili analizlerinde tek bir jestin mutlak bir anlam taşımadığı, vücudun sergilediği diğer sinyallerin de denkleme katılması gerektiği ifade ediliyor. Yürüyüşe dik bir omurga, dengeli adımlar ve rahat bir çene yapısı eşlik ettiğinde, kişinin acelesiz ve huzurlu bir fikir analizi yaptığı anlaşılıyor. Buna karşın başın öne eğilmesi, adımların hızlanması ve yüz kaslarının gerilmesi, arkada birleşen ellerin yoğun bir endişeye, stresli bir karar mekanizmasına veya çözülmemiş bir probleme işaret ettiğini gösteriyor.