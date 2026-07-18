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Psikologlar Açıkladı: Yürürken Ellerini Arkada Tutan Kişilerin Ortak Noktası

Psikologlar Açıkladı: Yürürken Ellerini Arkada Tutan Kişilerin Ortak Noktası

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.07.2026 - 21:46
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Gözlemcilerin yürüyüş esnasında ellerini arkada birleştiren bireyleri sadece fiziksel bir rahatlık veya duruş tercihi içinde tanımlaması, konunun uzmanları tarafından eksik bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor. Beden dili psikolojisi alanında yürütülen çalışmalar, bu hareketin tesadüfi bir ergonomik kaygıdan öte, derin bir zihinsel süreci yansıttığını ortaya koyuyor. Davranış bilimciler, bu özel duruşun bireyin dış dünyayla olan bağını asgari düzeye indirerek tamamen içsel bir düşünme ve muhakeme evresine geçtiğini rapor ediyor.

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Kaynak: https://www.tupi.fm/entretenimento/se...
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Ellerin arkada birleştirilmesi sosyal iletişimi sınırlandırarak içsel odaklanmayı kolaylaştırıyor

Ellerin arkada birleştirilmesi sosyal iletişimi sınırlandırarak içsel odaklanmayı kolaylaştırıyor

Kolların gövdenin ön kısmında bulunması, çevreyle sürekli bir etkileşim ve jestlerle desteklenen bir iletişim eğilimi doğuruyor. Ellerin arka planda tutulması ise bireyi farkında olmadan sosyal gesticulation, yani el hareketleri yükünden kurtarıyor. Sahneden çekilen eller sayesinde beyin, dış uyaranları filtreleme imkanı bularak tüm enerjisini düşünceleri organize etmeye yönlendiriyor. Uzmanlar, bu durumu kalıcı bir kişilik özelliği olan içe dönüklük yerine, tamamen geçici bir konsantrasyon ve içsel farkındalık dönemi şeklinde tanımlıyor.

Vücudun diğer bölgelerindeki gerilim seviyesi hareketin amacını belirliyor

Vücudun diğer bölgelerindeki gerilim seviyesi hareketin amacını belirliyor

Beden dili analizlerinde tek bir jestin mutlak bir anlam taşımadığı, vücudun sergilediği diğer sinyallerin de denkleme katılması gerektiği ifade ediliyor. Yürüyüşe dik bir omurga, dengeli adımlar ve rahat bir çene yapısı eşlik ettiğinde, kişinin acelesiz ve huzurlu bir fikir analizi yaptığı anlaşılıyor. Buna karşın başın öne eğilmesi, adımların hızlanması ve yüz kaslarının gerilmesi, arkada birleşen ellerin yoğun bir endişeye, stresli bir karar mekanizmasına veya çözülmemiş bir probleme işaret ettiğini gösteriyor.

Ritmik hareket dalgası beyindeki yaratıcı düşünce merkezlerini doğrudan tetikliyor

Ritmik hareket dalgası beyindeki yaratıcı düşünce merkezlerini doğrudan tetikliyor

Nörobilimsel veriler, yürüyüş gibi tekrarlayan fiziksel aktivitelerin beyindeki sinirsel bağları uyararak oturma pozisyonuna kıyasla daha verimli sonuçlar ürettiğini doğruluyor. İnsanların önemli kararları veya yaratıcı fikirleri masa başında değil de hareket halindeyken keşfetmesi bu bilimsel temele dayanıyor. Kolların çaprazlanması bir savunma mekanizmasını, ellerin cepte olması çekingenliği sembolize ederken, elleri arkaya saklamak zihne derinlemesine odaklanma sinyali gönderiyor.

Tarihsel figürlerin yürüyüş alışkanlıkları bu yöntemin kalıcılığını tescilliyor

Tarihsel figürlerin yürüyüş alışkanlıkları bu yöntemin kalıcılığını tescilliyor

Geçmiş dönemlerde yaşamış pek çok lider ve düşünürün bu yürüyüş tarzını benimsediği tarihi kayıtlarda yer alıyor. Aristoteles, felsefi tartışmalarını sürekli yürüyerek gerçekleştirdiği için kurduğu okula 'yürüyenler' anlamına gelen Peripatetik ismini uygun görmüştü. Bilim insanı Charles Darwin de teorilerini olgunlaştırmak adına kendi arazisindeki patikada ellerini arkasında birleştirerek saatlerce yürümeyi bir günlük rutin haline getirmişti. Bilinçaltının bu bedensel yönlendirmesini fark eden modern bireyler, yürüyüş eylemini basit bir yer değiştirmeden çıkarıp zihinsel bir planlama aracına dönüştürmeyi başarıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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