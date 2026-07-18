Definecilerin Bile Bulamadığı Hazineyi Çıkardılar: 800 Yıldır Saklanıyordu

Arkeologlar, antik Ciutadella limanında üst üste binmiş halde konumlanan üç orta çağ batığı tespit etti. 'Busquets I, II ve III' olarak adlandırılan bu gemilerin, yapılan karbon testleri sonucunda 1240'lı yıllarda aynı an içinde battığı anlaşıldı. Uzmanlar, bu kazaya bir depremin değil, bölgede 'rissaga' olarak bilinen ve ani hava basıncı değişimleriyle tetiklenen meteorolojik tsunamilerin yol açtığını değerlendiriyor.

Gemi kalıntılarının günümüze kadar bozulmadan ulaşması ise iki önemli etkene dayanıyor. Roma döneminden sonra amforalar yerine ahşap varillerin kullanılmaya başlanması, definecilerin metal dedektörlerinden bu bölgeyi uzak tuttu. Ayrıca modern Menorca limanının adanın doğu yakasına kurulması, batıda kalan bu gizemli koyun insan tahribatından korunmasını sağladı.