Definecilerin Bile Bulamadığı Hazineyi Çıkardılar: 800 Yıldır Saklanıyordu
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Kaynak: https://www.popularmechanics.com/scie...
Avrupa’nın günümüzdeki en popüler turizm merkezleri arasında yer alan Balear Adaları, 13. yüzyılda Hristiyan krallıklar ile Müslüman devletler arasındaki egemenlik mücadelelerine sahne oldu. Aragon Kralı I. James ve torunlarının bölgedeki hakimiyet arayışları sürerken, Menorca Adası yakınlarındaki Cala en Busquets Koyu büyük bir deniz felaketi yaşadı. Bölgede yürütülen güncel sualtı kazıları, yaklaşık 800 yıl önce bu sularda batan üç geminin kalıntılarını ve içlerindeki nadide tarihi eserleri ortaya çıkardı.
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Sismik hareketler yerine ani atmosferik basınç değişimlerinin yol açtığı dev dalgalar üç gemiyi aynı anda denizin dibine gönderdi
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Sualtından çıkarılan ve yüksek rütbeli din adamlarına ait olan kutsal muhafaza son on yılın en önemli arkeolojik keşfi kabul ediliyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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