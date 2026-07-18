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Definecilerin Bile Bulamadığı Hazineyi Çıkardılar: 800 Yıldır Saklanıyordu

Definecilerin Bile Bulamadığı Hazineyi Çıkardılar: 800 Yıldır Saklanıyordu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.07.2026 - 19:37
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Avrupa’nın günümüzdeki en popüler turizm merkezleri arasında yer alan Balear Adaları, 13. yüzyılda Hristiyan krallıklar ile Müslüman devletler arasındaki egemenlik mücadelelerine sahne oldu. Aragon Kralı I. James ve torunlarının bölgedeki hakimiyet arayışları sürerken, Menorca Adası yakınlarındaki Cala en Busquets Koyu büyük bir deniz felaketi yaşadı. Bölgede yürütülen güncel sualtı kazıları, yaklaşık 800 yıl önce bu sularda batan üç geminin kalıntılarını ve içlerindeki nadide tarihi eserleri ortaya çıkardı.

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Kaynak

Kaynak: https://www.popularmechanics.com/scie...
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Sismik hareketler yerine ani atmosferik basınç değişimlerinin yol açtığı dev dalgalar üç gemiyi aynı anda denizin dibine gönderdi

Sismik hareketler yerine ani atmosferik basınç değişimlerinin yol açtığı dev dalgalar üç gemiyi aynı anda denizin dibine gönderdi

Arkeologlar, antik Ciutadella limanında üst üste binmiş halde konumlanan üç orta çağ batığı tespit etti. 'Busquets I, II ve III' olarak adlandırılan bu gemilerin, yapılan karbon testleri sonucunda 1240'lı yıllarda aynı an içinde battığı anlaşıldı. Uzmanlar, bu kazaya bir depremin değil, bölgede 'rissaga' olarak bilinen ve ani hava basıncı değişimleriyle tetiklenen meteorolojik tsunamilerin yol açtığını değerlendiriyor.

Gemi kalıntılarının günümüze kadar bozulmadan ulaşması ise iki önemli etkene dayanıyor. Roma döneminden sonra amforalar yerine ahşap varillerin kullanılmaya başlanması, definecilerin metal dedektörlerinden bu bölgeyi uzak tuttu. Ayrıca modern Menorca limanının adanın doğu yakasına kurulması, batıda kalan bu gizemli koyun insan tahribatından korunmasını sağladı.

Sualtından çıkarılan ve yüksek rütbeli din adamlarına ait olan kutsal muhafaza son on yılın en önemli arkeolojik keşfi kabul ediliyor

Sualtından çıkarılan ve yüksek rütbeli din adamlarına ait olan kutsal muhafaza son on yılın en önemli arkeolojik keşfi kabul ediliyor

New York Explorers Club ile Menorcalı uzmanların ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, hem İslam hem de Hristiyan kültürüne ait pek çok nadide eser toplandı. Gemilerin yük bölmelerinde ticari ve askeri lojistiği aydınlatan ahşap kaplar, dönemin günlük yaşamını yansıtan Müslümanlara ait seramikler ve tüfek saçmaları gibi değerli veriler elde edildi. Menorca Sualtı Batığı Projesi yöneticisi Xavier Aguelo Mas, tüm bu buluntular içindeki 'encolpium' adlı eseri ise adanın son on yıldaki en büyük keşfi ilan etti.

Boyunda taşınan, inanç dünyasının en kıymetli sembollerinden olan ve içinde kutsal bir nesne barındıran bu reliker muhafaza, şu günlerde Menorca Müzesi laboratuvarlarında tuzdan arındırma işleminden geçiyor. Maddi değerlerin ötesinde, dönemin inanç ve ticaret bağlarını çözebilecek bir anahtar niteliği taşıyan eserin içinde bir azize ait kemik mi yoksa kadim bir parşömen mi saklandığı sorusu, koruma süreci bittikten sonra netlik kazanacak. Keşfe imza atan araştırma ekibi, tüm bu tarihi dönüm noktalarını kapsayan detaylı bilimsel raporu önümüzdeki dönemde kamuoyuna duyurmayı hedefliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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