Bağışlanan Kıyafetlerden Servet Çıktı: 23 Altın ve 6 Bin 500 Lira Buldular

Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Yener Dikbaş, kendilerine teslim edilen her giysiyi yardıma muhtaç kişilere ulaştırmadan önce özenle kontrol ettiklerini belirtti. Son incelemede karşılaştıkları tablonun kendilerini de hayrete düşürdüğünü ifade eden Dikbaş, benzer durumların geçmiş dönemlerde de yaşandığını aktardı. Daha önce vefat eden bir kadının yakınları tarafından bağışlanan kıyafetlerin astar kısımlarında bulunan parayı da yine eksiksiz şekilde aileye teslim ettiklerini hatırlatan mahalle muhtarı, emanetlerin korunması hususunda büyük bir hassasiyet gösterdiklerini vurguladı.