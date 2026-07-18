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Bağışlanan Kıyafetlerden Servet Çıktı: 23 Altın ve 6 Bin 500 Lira Buldular

Bağışlanan Kıyafetlerden Servet Çıktı: 23 Altın ve 6 Bin 500 Lira Buldular

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.07.2026 - 18:25
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Ordu’nun Fatsa ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak amacıyla Kurtuluş Mahallesi Muhtarlığına bağışlanan kıyafetlerin içinden çıkan nakit para ve ziynet eşyaları şaşkınlık yarattı. Dağıtım öncesinde yapılan detaylı incelemeler esnasında, giysilerin ceplerine ve iç astarlarına gizlenmiş 23 adet çeyrek ve yarım altın ile 6 bin 500 Türk Lirası nakit para tespit edildi. Muhtarlık tarafından yürütülen titiz araştırmaların neticesinde unutulan bu değerli varlıklar, herhangi bir kayıp yaşanmadan asıl sahiplerine güvenle ulaştırıldı.

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Görevlilerin Dikkatli İncelemeleri Sonucunda Büyük Bir Mağduriyet Önlenmiş Oldu

Görevlilerin Dikkatli İncelemeleri Sonucunda Büyük Bir Mağduriyet Önlenmiş Oldu

Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Yener Dikbaş, kendilerine teslim edilen her giysiyi yardıma muhtaç kişilere ulaştırmadan önce özenle kontrol ettiklerini belirtti. Son incelemede karşılaştıkları tablonun kendilerini de hayrete düşürdüğünü ifade eden Dikbaş, benzer durumların geçmiş dönemlerde de yaşandığını aktardı. Daha önce vefat eden bir kadının yakınları tarafından bağışlanan kıyafetlerin astar kısımlarında bulunan parayı da yine eksiksiz şekilde aileye teslim ettiklerini hatırlatan mahalle muhtarı, emanetlerin korunması hususunda büyük bir hassasiyet gösterdiklerini vurguladı.

Bağışçıların Giysileri Teslim Etmeden Önce Gerekli Kontrolleri Yapması Gerekiyor

Bağışçıların Giysileri Teslim Etmeden Önce Gerekli Kontrolleri Yapması Gerekiyor

Yaşanan bu son hadisenin ardından vatandaşlara yönelik kritik bir duyuru yayımlayan Muhtar Dikbaş, iyilik amacıyla yapılan bu faaliyetlerde kimsenin maddi kayıp yaşamamasını arzu ettiklerini dile getirdi. Giysiler muhtarlığa ulaştırılmadan önce cep ve astar bölümlerinin mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Dikbaş, şu açıklamalarda bulundu:

'Ekiplerimiz görev bilinciyle en yüksek dikkati sergiliyor; fakat yoğun dönemlerde bazı unsurların gözden kaçma ihtimali bulunuyor. Herhangi bir mağduriyete mahal vermemek adına herkesin bu konuda daha hassas davranmasını rica ediyoruz.'

Dikbaş, toplumsal dayanışmaya katkı sağlayan tüm yardımseverlere kurumu adına şükranlarını sundu.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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