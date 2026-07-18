Bağışlanan Kıyafetlerden Servet Çıktı: 23 Altın ve 6 Bin 500 Lira Buldular
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Ordu’nun Fatsa ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak amacıyla Kurtuluş Mahallesi Muhtarlığına bağışlanan kıyafetlerin içinden çıkan nakit para ve ziynet eşyaları şaşkınlık yarattı. Dağıtım öncesinde yapılan detaylı incelemeler esnasında, giysilerin ceplerine ve iç astarlarına gizlenmiş 23 adet çeyrek ve yarım altın ile 6 bin 500 Türk Lirası nakit para tespit edildi. Muhtarlık tarafından yürütülen titiz araştırmaların neticesinde unutulan bu değerli varlıklar, herhangi bir kayıp yaşanmadan asıl sahiplerine güvenle ulaştırıldı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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