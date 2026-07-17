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1 Milyar Dolarlık Tamirat Boşa Gitti: Ülkenin Tek Uçak Gemisi Hurda Oluyor

1 Milyar Dolarlık Tamirat Boşa Gitti: Ülkenin Tek Uçak Gemisi Hurda Oluyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 18:01
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Yaklaşık dokuz yıldır süren modernizasyon çalışmaları, teknik kazalar, yangınlar ve yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle tamamen çıkmaza girdi. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde harcama yapılmasına karşılık, Rusya envanterindeki tek uçak gemisinin yeniden aktif göreve dönmesi beklenmiyor. Askeri uzmanlar ve savunma analistleri, Murmansk'ta demirli bulunan dev gemi için en güçlü ihtimalin hurdaya ayrılma süreci olduğunu değerlendiriyor.

Suriye operasyonunun ardından 2017 yılında kapsamlı bir yenileme programına alınan Admiral Kuznetsov, Rus Donanması'nın yaşadığı yapısal ve lojistik sorunların en somut örneği haline geldi. Proje başlangıcından bu yana ertelenen takvim, küresel yaptırımların getirdiği yedek parça tedarik sıkıntıları ve bütçe kısıtlamaları sebebiyle tamamen sürdürülemez bir noktaya ulaştı.

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Kaynak: https://www.19fortyfive.com/2026/07/a...
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Bakım sürecinde yaşanan peş peşe kazalar ve yangınlar altyapıyı tamamen çökertti

Bakım sürecinde yaşanan peş peşe kazalar ve yangınlar altyapıyı tamamen çökertti

Modernizasyon sürecindeki en büyük darbe, 2018 yılında geminin havuzlandığı PD-50 yüzer iskelesinin batmasıyla yaşandı. Kaza esnasında 70 tonluk bir vincin uçuş güvertesine düşmesi sonucunda gemide ağır yapısal hasar meydana gelirken, Rusya bu ölçekteki bir gemiyi tamir edebilecek yegane altyapısını kaybetti. Takip eden yıllarda kaynak çalışmaları esnasında çıkan iki büyük yangın can kayıplarına yol açtı ve onarım maliyetlerini katladı. 2021 yılında ise projenin finansmanından sorumlu tersane yöneticisinin yolsuzluk iddiasıyla tutuklanması, süreci hukuki bir çıkmaza sürükledi.

Uçak gemisinin kaybedilmesi Rus deniz stratejisinde zorunlu bir eksen kaymasına yol açıyor

Uçak gemisinin kaybedilmesi Rus deniz stratejisinde zorunlu bir eksen kaymasına yol açıyor

Kremlin yönetiminin Ukrayna'daki savaşa odaklanması ve savunma harcamalarındaki öncelikleri değiştirmesi, geminin geleceğini tamamen belirsizliğe itti. Admiral Kuznetsov'un resmen hizmet dışı bırakılması durumunda Rusya, tarihinde ilk kez operasyonel bir uçak gemisi görev grubundan mahrum kalacak. Bu eksiklik, Moskova'nın açık denizlerdeki küresel güç gösterisi kapasitesini sınırlandırırken, deniz kuvvetlerini ister istemez nükleer denizaltılara, uzun menzilli füze sistemlerine ve insansız deniz platformlarına ağırlık vermeye zorluyor.

Çin ile yapılan küresel karşılaştırma askeri kabiliyet farkını ortaya koyuyor

Çin ile yapılan küresel karşılaştırma askeri kabiliyet farkını ortaya koyuyor

Kuznetsov'un yaşadığı bu trajik süreç, benzer bir geçmişe sahip olan kardeş gemisi Varyag ile dikkat çeken bir zıtlık oluşturuyor. Sovyetler Birliği döneminde inşasına başlanan ancak tamamlanamayan Varyag, Çin tarafından satın alınarak kapsamlı bir modernizasyon süzgecinden geçirildi. Pekin yönetimi, bu gemiyi Liaoning adıyla ülkenin ilk aktif uçak gemisi olarak başarıyla hizmete alırken, Rusya'nın elindeki tek platformu hurdaya çıkarma noktasına gelmesi iki ülkenin askeri vizyon farkını yansıtıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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