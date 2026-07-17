1 Milyar Dolarlık Tamirat Boşa Gitti: Ülkenin Tek Uçak Gemisi Hurda Oluyor

Yaklaşık dokuz yıldır süren modernizasyon çalışmaları, teknik kazalar, yangınlar ve yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle tamamen çıkmaza girdi. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde harcama yapılmasına karşılık, Rusya envanterindeki tek uçak gemisinin yeniden aktif göreve dönmesi beklenmiyor. Askeri uzmanlar ve savunma analistleri, Murmansk'ta demirli bulunan dev gemi için en güçlü ihtimalin hurdaya ayrılma süreci olduğunu değerlendiriyor.

Suriye operasyonunun ardından 2017 yılında kapsamlı bir yenileme programına alınan Admiral Kuznetsov, Rus Donanması'nın yaşadığı yapısal ve lojistik sorunların en somut örneği haline geldi. Proje başlangıcından bu yana ertelenen takvim, küresel yaptırımların getirdiği yedek parça tedarik sıkıntıları ve bütçe kısıtlamaları sebebiyle tamamen sürdürülemez bir noktaya ulaştı.

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