Şehirde Ne Arsa Kaldı Ne Boş Alan: Otoyolun Altında Binlerce Kişi Yaşıyor
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Çin Halk Cumhuriyeti'nin Guiyang kentinde baş gösteren arsa sıkıntısı ve hızlı nüfus artışı, mimari alanda geleneksel kalıpların dışına çıkılmasına yol açıyor. Şehir merkezindeki alan yetersizliğini gidermek amacıyla 1997 yılında tamamlanan Shuikousi Köprüsü'nün altındaki boşluklar, yenilikçi bir yaklaşımla toplu konut alanına dönüştürülmüş bulunuyor. Kent yönetiminin hayata geçirdiği bu proje, viyadük gölgesinde yükselen çok katlı apartmanlarıyla binlerce vatandaşa barınma imkânı tanıyor.
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Kent merkezindeki alan daralması yerel idareyi alternatif çözümler üretmeye sevk ediyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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