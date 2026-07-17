Şehirde Ne Arsa Kaldı Ne Boş Alan: Otoyolun Altında Binlerce Kişi Yaşıyor

Doğrudan otoyol hattının altında konumlanan daireler, araç gürültüsü, egzoz gazı ve sürekli meydana gelen sarsıntılara maruz kalıyor. Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu faktörleri en aza indirmek isteyen yerel yönetim, üst geçidi kullanan ağır vasıtaların ve kamyonların güzergahını değiştirdi. Alınan idari tedbirler sarsıntı ile ses oranını kayda değer ölçüde düşürse de bölgedeki gürültü ve toz problemi varlığını koruyor.