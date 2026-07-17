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Şehirde Ne Arsa Kaldı Ne Boş Alan: Otoyolun Altında Binlerce Kişi Yaşıyor

Şehirde Ne Arsa Kaldı Ne Boş Alan: Otoyolun Altında Binlerce Kişi Yaşıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 15:27
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Çin Halk Cumhuriyeti'nin Guiyang kentinde baş gösteren arsa sıkıntısı ve hızlı nüfus artışı, mimari alanda geleneksel kalıpların dışına çıkılmasına yol açıyor. Şehir merkezindeki alan yetersizliğini gidermek amacıyla 1997 yılında tamamlanan Shuikousi Köprüsü'nün altındaki boşluklar, yenilikçi bir yaklaşımla toplu konut alanına dönüştürülmüş bulunuyor. Kent yönetiminin hayata geçirdiği bu proje, viyadük gölgesinde yükselen çok katlı apartmanlarıyla binlerce vatandaşa barınma imkânı tanıyor.

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Kent merkezindeki alan daralması yerel idareyi alternatif çözümler üretmeye sevk ediyor

Kent merkezindeki alan daralması yerel idareyi alternatif çözümler üretmeye sevk ediyor

Guiyang şehri yetkilileri, dar gelirli ailelere yönelik sosyal konut projeleri için merkezde uygun arazi bulmakta zorluk yaşayınca radikal bir planı uygulamaya koydu. Şehrin dış bölgelere doğru düzensiz büyümesini dizginlemek ve vatandaşların iş sahalarına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla, devasa köprü ayaklarının arasındaki boş alanlar imara açıldı. Köprü gövdesiyle neredeyse birleşen çatılarıyla dikkat çeken ondan fazla apartman bloğu, merkeze yakın yaşamak isteyen ailelerin öncelikli tercihi haline geldi.

Çevresel olumsuzlukları azaltmak adına ağır vasıta geçişlerine kısıtlama getiriliyor

Çevresel olumsuzlukları azaltmak adına ağır vasıta geçişlerine kısıtlama getiriliyor

Doğrudan otoyol hattının altında konumlanan daireler, araç gürültüsü, egzoz gazı ve sürekli meydana gelen sarsıntılara maruz kalıyor. Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu faktörleri en aza indirmek isteyen yerel yönetim, üst geçidi kullanan ağır vasıtaların ve kamyonların güzergahını değiştirdi. Alınan idari tedbirler sarsıntı ile ses oranını kayda değer ölçüde düşürse de bölgedeki gürültü ve toz problemi varlığını koruyor.

Ekonomik gerekçeler bölge halkının zorlu şartlara uyum sağlamasında rol oynuyor

Ekonomik gerekçeler bölge halkının zorlu şartlara uyum sağlamasında rol oynuyor

Maddi açıdan daha uygun olan konut fiyatları ve merkezi konum avantajı, mahalle sakinlerinin mevcut çevre koşullarını kabul etmesini kolaylaştırıyor. Çin genelinde kentsel yoğunluğu yönetmek adına uygulanan bu sıra dışı imar projeleri, Chongqing kentinde apartmanların içinden geçen metro hatlarında olduğu gibi, modern şehirciliğin sınırlarını zorlayan örnekler arasında yer alıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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