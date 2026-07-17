1979'da Kars'ta Bir Kahvehanede Çekilen Halk Ozanlarının Görüntüleri Sosyal Medyada Viral Oldu

Görüntülerde dikkat çeken en önemli unsurlardan biri, duman altı olmuş kahvehanede sessizce oturan ve ozanların dudaklarından dökülen her kelimeyi adeta nefes almadan takip eden izleyiciler oluşturuyor. Dönemin geleneksel kıyafetleri içindeki Karslıların yüzlerindeki derin konsantrasyon, sözlü edebiyatın toplum üzerindeki birleştirici ve büyüleyici gücünü yansıtıyor. Belgeselin anlatımında da vurgulandığı üzere, modern dünyanın sinema salonlarındaki izleyiciler gibi saatlerce yerinden kıpırdamadan ozanı dinleyen bu topluluk, destan kültürünün sadece geçmişte kalan bir anı değil, o dönemde halen yaşayan toplumsal bir dinamik olduğunu ortaya koyuyor.