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1979'da Kars'ta Bir Kahvehanede Çekilen Halk Ozanlarının Görüntüleri Sosyal Medyada Viral Oldu

1979'da Kars'ta Bir Kahvehanede Çekilen Halk Ozanlarının Görüntüleri Sosyal Medyada Viral Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 12:17
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Ünlü İngiliz tarihçi Michael Wood’un 1979 yılında Kars'ta gerçekleştirdiği tarihi kayıt, sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü. Wood'un 'Truva Savaşı'nın İzinde' (In Search of the Trojan War) adlı belgeseli için kaydettiği görüntüler, Anadolu'nun köklü sözlü kültür mirasını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Belgeselde Kars’taki bir köy kahvehanesinde bir araya gelen yöre halkının dönemin büyük ozanlarının icrasını saatlerce pürdikkat dinlediği anlar yer alıyor. Kültür tarihçileri ve sosyal medya kullanıcıları paylaşılan bu arşiv görüntülerini Türk halk kültürünün en kıymetli görsel belgelerinden biri olarak nitelendiriyor.

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Kaynak: BBC

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Tarihçi Michael Wood Anadolu'nun sözlü geleneklerini inceleyerek antik çağın anlatım tekniklerine ışık tutuyor

Tarihçi Michael Wood Anadolu'nun sözlü geleneklerini inceleyerek antik çağın anlatım tekniklerine ışık tutuyor

Belgeselin hazırlık sürecinde Truva Savaşı'nın tarihsel gerçekliğini araştıran tarihçi Michael Wood, destanların asırlar boyu nasıl hayatta kaldığını anlamak adına ilk olarak Anadolu'daki yaşayan âşıklık geleneğine yöneliyor. Bu kapsamda yolu Kars'a düşen Wood, dönemin ünlü halk ozanları Şeref Taşlıova ve Murat Çobanoğlu'nu Köroğlu Destanı'nı söylerken kayıt altına alıyor. Ozan Şeref Taşlıova'nın sazı eşliğinde saatlerce, tamamen ezberden destan anlatması, belgeselde çok özel bir karşılaştırmayla sunuluyor. Tarihçi Wood, bu etkileyici performansı, yaklaşık 2.700 yıl önce yaşamış olan antik ozan Homeros'un İlyada ve Odysseia destanlarını lir eşliğinde nasıl icra etmiş olabileceğine dair en somut ve yaşayan örneklerden biri şeklinde değerlendiriyor.

Kahvehaneyi dolduran kalabalığın pürdikkat takibi sözlü tarihin gücünü açıkça kanıtlıyor

Kahvehaneyi dolduran kalabalığın pürdikkat takibi sözlü tarihin gücünü açıkça kanıtlıyor

Görüntülerde dikkat çeken en önemli unsurlardan biri, duman altı olmuş kahvehanede sessizce oturan ve ozanların dudaklarından dökülen her kelimeyi adeta nefes almadan takip eden izleyiciler oluşturuyor. Dönemin geleneksel kıyafetleri içindeki Karslıların yüzlerindeki derin konsantrasyon, sözlü edebiyatın toplum üzerindeki birleştirici ve büyüleyici gücünü yansıtıyor. Belgeselin anlatımında da vurgulandığı üzere, modern dünyanın sinema salonlarındaki izleyiciler gibi saatlerce yerinden kıpırdamadan ozanı dinleyen bu topluluk, destan kültürünün sadece geçmişte kalan bir anı değil, o dönemde halen yaşayan toplumsal bir dinamik olduğunu ortaya koyuyor.

Erkek modası, terzilik ve giyim kültürü üzerine yaptığı analizlerle tanınan ünlü moda yazarı Derek Guy: "videoda bir çok harika kıyafet var"

Erkek modası, terzilik ve giyim kültürü üzerine yaptığı analizlerle tanınan ünlü moda yazarı Derek Guy: "videoda bir çok harika kıyafet var"
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"Büyülenmiş seyirci, muhteşem bir performans. Dijital medya, dünya çapında son iki nesilden fazlasını bu tür performansların gerçek insanlığına karşı gerçekten kör etmiş..."

"Büyülenmiş seyirci, muhteşem bir performans. Dijital medya, dünya çapında son iki nesilden fazlasını bu tür performansların gerçek insanlığına karşı gerçekten kör etmiş..."
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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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