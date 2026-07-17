1979'da Kars'ta Bir Kahvehanede Çekilen Halk Ozanlarının Görüntüleri Sosyal Medyada Viral Oldu
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Ünlü İngiliz tarihçi Michael Wood’un 1979 yılında Kars'ta gerçekleştirdiği tarihi kayıt, sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü. Wood'un 'Truva Savaşı'nın İzinde' (In Search of the Trojan War) adlı belgeseli için kaydettiği görüntüler, Anadolu'nun köklü sözlü kültür mirasını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Belgeselde Kars’taki bir köy kahvehanesinde bir araya gelen yöre halkının dönemin büyük ozanlarının icrasını saatlerce pürdikkat dinlediği anlar yer alıyor. Kültür tarihçileri ve sosyal medya kullanıcıları paylaşılan bu arşiv görüntülerini Türk halk kültürünün en kıymetli görsel belgelerinden biri olarak nitelendiriyor.
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Kaynak: BBC
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Tarihçi Michael Wood Anadolu'nun sözlü geleneklerini inceleyerek antik çağın anlatım tekniklerine ışık tutuyor
Kahvehaneyi dolduran kalabalığın pürdikkat takibi sözlü tarihin gücünü açıkça kanıtlıyor
Erkek modası, terzilik ve giyim kültürü üzerine yaptığı analizlerle tanınan ünlü moda yazarı Derek Guy: "videoda bir çok harika kıyafet var"
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"Büyülenmiş seyirci, muhteşem bir performans. Dijital medya, dünya çapında son iki nesilden fazlasını bu tür performansların gerçek insanlığına karşı gerçekten kör etmiş..."
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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