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Sağlık Sorunları Olan Çalışanları Yapay Zeka ile Tespit Edip İşten Çıkaran Meta Davalık Oldu

Sağlık Sorunları Olan Çalışanları Yapay Zeka ile Tespit Edip İşten Çıkaran Meta Davalık Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.07.2026 - 22:27
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Sosyal medya devi Meta, kitlesel işten çıkarma süreçlerinde yapay zeka algoritması kullanarak engelli veya tıbbi izin alan çalışanları haksız yere hedef aldığı gerekçesiyle federal mahkemeye verildi. Oakland Federal Mahkemesi’nde açılan davada 26 eski çalışan, teknoloji devinin insan kaynakları kararlarını tamamen yapay zeka yazılımlarına devrettiğini öne sürdü. Bu gelişme, teknoloji dünyasında yapay zekanın işten çıkarma süreçlerinde taraflı kullanımı üzerine açılan ilk büyük dava olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: https://www.reuters.com/world/meta-us...
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Eski çalışanlar şirketin verimlilik ölçümünde kullandığı yapay zeka sistemlerinin haksızlık yarattığını savunuyor.

Eski çalışanlar şirketin verimlilik ölçümünde kullandığı yapay zeka sistemlerinin haksızlık yarattığını savunuyor.

Şikayet dilekçesinde, şirketin 'Metamate' adını verdiği büyük dil modeli asistanı ile personelin yazışmalarını ve dokümanlarını takip eden 'ikinci beyin' adlı yazılımdan yararlandığı aktarıldı. Bunun yanı sıra, klavye hareketlerini, ekran içeriklerini, e-postaları ve tarayıcı geçmişini inceleyen verimlilik takip mekanizmalarının da personeli puanlamak için kullanıldığı belirtildi. Ciddi sağlık sorunları yaşayan, doğum iznine ayrılan veya ailevi nedenlerle yasal izin kullanan personelin, bu sistemlerin ürettiği yapay zeka kullanım ve verimlilik skorlarında geride kaldığı ve bu nedenle işten çıkarma listelerine dahil edildiği öne sürüldü.

Meta yönetimi işten çıkarma kararlarının yapay zeka tarafından değil tamamen insanlarca alındığını açıkladı.

Meta yönetimi işten çıkarma kararlarının yapay zeka tarafından değil tamamen insanlarca alındığını açıkladı.

Sürecin durdurulması amacıyla mahkemeden acil tedbir kararı talep eden çalışanlar, Meta’nın eyalet düzeyindeki ayrımcılık yasalarını ihlal ettiğini savunuyor. Davacılar ayrıca şirketin California ve New York eyaletlerinde yürürlükte olan yapay zeka tarafsızlık testlerini de bilerek ihmal ettiğini dile getirdi. Suçlamaları kesin bir dille reddeden Meta sözcüsü, kurumsal organizasyon kararlarının her zaman insanlar tarafından yürütüldüğünü ve açılan davanın hukuki dayanaktan tamamen yoksun olduğunu belirtti.

Yapay zeka yatırımlarını artıran teknoloji devinde iş gücü dönüşümü hızla devam ediyor.

Yapay zeka yatırımlarını artıran teknoloji devinde iş gücü dönüşümü hızla devam ediyor.

Son dönemde yapay zeka teknolojilerine yönelik bütçesini ciddi oranda büyüten Meta, mayıs ayında küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 10’una denk gelen 8 bin çalışanıyla yollarını ayırdı. Şirket CEO'su Mark Zuckerberg bu yıl için yeni bir kitlesel işten çıkarma planlamadıklarını ifade etse de şirket içi operasyonlarda yapay zeka entegrasyonu derinleşmeye devam ediyor. Hukukçular, bu davanın gelecekte şirketlerin insan kaynakları yönetiminde yapay zeka kullanım sınırlarını çizme konusunda tarihi bir emsal oluşturacağını öngörüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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