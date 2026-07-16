Sağlık Sorunları Olan Çalışanları Yapay Zeka ile Tespit Edip İşten Çıkaran Meta Davalık Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.reuters.com/world/meta-us...
Sosyal medya devi Meta, kitlesel işten çıkarma süreçlerinde yapay zeka algoritması kullanarak engelli veya tıbbi izin alan çalışanları haksız yere hedef aldığı gerekçesiyle federal mahkemeye verildi. Oakland Federal Mahkemesi’nde açılan davada 26 eski çalışan, teknoloji devinin insan kaynakları kararlarını tamamen yapay zeka yazılımlarına devrettiğini öne sürdü. Bu gelişme, teknoloji dünyasında yapay zekanın işten çıkarma süreçlerinde taraflı kullanımı üzerine açılan ilk büyük dava olarak kayıtlara geçti.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski çalışanlar şirketin verimlilik ölçümünde kullandığı yapay zeka sistemlerinin haksızlık yarattığını savunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meta yönetimi işten çıkarma kararlarının yapay zeka tarafından değil tamamen insanlarca alındığını açıkladı.
Yapay zeka yatırımlarını artıran teknoloji devinde iş gücü dönüşümü hızla devam ediyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın