Sağlık Sorunları Olan Çalışanları Yapay Zeka ile Tespit Edip İşten Çıkaran Meta Davalık Oldu

Şikayet dilekçesinde, şirketin 'Metamate' adını verdiği büyük dil modeli asistanı ile personelin yazışmalarını ve dokümanlarını takip eden 'ikinci beyin' adlı yazılımdan yararlandığı aktarıldı. Bunun yanı sıra, klavye hareketlerini, ekran içeriklerini, e-postaları ve tarayıcı geçmişini inceleyen verimlilik takip mekanizmalarının da personeli puanlamak için kullanıldığı belirtildi. Ciddi sağlık sorunları yaşayan, doğum iznine ayrılan veya ailevi nedenlerle yasal izin kullanan personelin, bu sistemlerin ürettiği yapay zeka kullanım ve verimlilik skorlarında geride kaldığı ve bu nedenle işten çıkarma listelerine dahil edildiği öne sürüldü.