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Yaşam
Denize Attıkları Milyonlarca Lastik Felakete Yol Açtı: Tek Bir Canlı Kalmadı

Denize Attıkları Milyonlarca Lastik Felakete Yol Açtı: Tek Bir Canlı Kalmadı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.07.2026 - 21:14
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Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaleti açıklarında, 1970’li yıllarda deniz yaşamını desteklemek amacıyla okyanus tabanına bırakılan milyonlarca atık otomobil lastiğinin temizlenmesi için kapsamlı bir çevre operasyonu yürütülüyor. Yapay resif oluşturma hedefiyle başlatılan ancak zamanla büyük bir ekolojik yıkıma yol açan Osborne Reef projesini sonlandırmak üzere hazırlanan yeni eylem planı, yerel otoriteler tarafından resmi olarak onaylanarak uygulamaya kondu.

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Kaynak: https://www.jalopnik.com/2212720/flor...
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Deniz Canlılarına Yuva Yapılması Planlanan Atık Lastikler Zamanla Mercan Resiflerini Yok Etti

Deniz Canlılarına Yuva Yapılması Planlanan Atık Lastikler Zamanla Mercan Resiflerini Yok Etti

Geçmiş dönemde çevre dostu bir yaklaşımla deniz tabanına yerleştirilen yaklaşık 2 milyon adet lastiği bir arada tutan metal bağlantılar, tuzlu suyun aşındırıcı etkisiyle kısa sürede çürüdü. Bölgede meydana gelen şiddetli fırtınalar ve kasırgalar sebebiyle serbest kalarak okyanus tabanında sürüklenen tonlarca ağırlıktaki atık kütlesi, bölgedeki benzersiz doğal mercan resiflerine çarparak bu ekosisteme telafisi güç zararlar verdi.

Çevre Koruma Dairesi Çıkarılan Her Lastik İçin Maddi Teşvik Ödemesi Yapılacağını Duyurdu

Çevre Koruma Dairesi Çıkarılan Her Lastik İçin Maddi Teşvik Ödemesi Yapılacağını Duyurdu

Florida Çevre Koruma Dairesi, okyanus derinliklerindeki temizlik faaliyetlerine katılımı artırmak amacıyla yüklenici firmalara yönelik yeni bir finansal teşvik mekanizması geliştirdi. Resmi sözleşme şartları doğrultusunda, deniz altından başarılı bir şekilde çıkarılarak karaya ulaştırılan her bir adet eski otomobil lastiği için yetkili kurumlara 40 dolar tutarında ödeme yapılması kararlaştırıldı.

Proje Kapsamında Belirlenen Temizlik Hedefleri 2026 Yılının Sonuna Kadar Tamamlanacak

Proje Kapsamında Belirlenen Temizlik Hedefleri 2026 Yılının Sonuna Kadar Tamamlanacak

Aralık 2026 tarihi itibarıyla tamamlanması öngörülen mevcut temizlik sözleşmesi çerçevesinde, deniz tabanından ilk etapta en az 7 bin 350 adet lastiğin daha çıkarılması hedefleniyor. Okyanustan arındırılan atıkların tamamı, çevre mevzuatına uygun geri dönüşüm tesislerine sevk edilerek lisanslı bertaraf prosedürlerine tabi tutulacak ve böylece zarar gören deniz ekosisteminin kendi kendini yenileme süreci hız kazanacak.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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