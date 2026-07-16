Denize Attıkları Milyonlarca Lastik Felakete Yol Açtı: Tek Bir Canlı Kalmadı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaleti açıklarında, 1970’li yıllarda deniz yaşamını desteklemek amacıyla okyanus tabanına bırakılan milyonlarca atık otomobil lastiğinin temizlenmesi için kapsamlı bir çevre operasyonu yürütülüyor. Yapay resif oluşturma hedefiyle başlatılan ancak zamanla büyük bir ekolojik yıkıma yol açan Osborne Reef projesini sonlandırmak üzere hazırlanan yeni eylem planı, yerel otoriteler tarafından resmi olarak onaylanarak uygulamaya kondu.

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