Denize Attıkları Milyonlarca Lastik Felakete Yol Açtı: Tek Bir Canlı Kalmadı
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Kaynak: https://www.jalopnik.com/2212720/flor...
Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaleti açıklarında, 1970’li yıllarda deniz yaşamını desteklemek amacıyla okyanus tabanına bırakılan milyonlarca atık otomobil lastiğinin temizlenmesi için kapsamlı bir çevre operasyonu yürütülüyor. Yapay resif oluşturma hedefiyle başlatılan ancak zamanla büyük bir ekolojik yıkıma yol açan Osborne Reef projesini sonlandırmak üzere hazırlanan yeni eylem planı, yerel otoriteler tarafından resmi olarak onaylanarak uygulamaya kondu.
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Deniz Canlılarına Yuva Yapılması Planlanan Atık Lastikler Zamanla Mercan Resiflerini Yok Etti
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Çevre Koruma Dairesi Çıkarılan Her Lastik İçin Maddi Teşvik Ödemesi Yapılacağını Duyurdu
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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