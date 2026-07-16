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Psikologlar Açıkladı: Sürekli Geç Kalan Kişilerin Ortak Özelliği Belli Oldu

Psikologlar Açıkladı: Sürekli Geç Kalan Kişilerin Ortak Özelliği Belli Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.07.2026 - 19:56
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Toplumda sıklıkla karşılaşılan ve genellikle basit bir zaman yönetimi sorunu olarak görülen kronik geç kalma alışkanlığı, bilim insanlarınca mercek altına alındı. Yapılan araştırmalar, randevularına sürekli geç kalan bireylerin bu davranışının arkasında yalnızca sorumsuzluk veya beklenmedik dış etkenlerin bulunmadığını ortaya koyuyor. Psikoloji uzmanları, kronik impuntualitenin altında derin zihinsel süreçlerin, bilişsel yanılgıların ve kendine has kişilik özelliklerinin yattığını ifade ediyor. Bu alışkanlık, bireylerin hem profesyonel yaşamlarında hem de sosyal ilişkilerinde güven kaybına ve ciddi stres artışına yol açıyor.

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Kaynak: https://tn.com.ar/sociedad/psicologia...
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Bilişsel yanılgılar bireylerin zaman algısını bozarak sürekli geç kalmalarına yol açıyor

Bilişsel yanılgılar bireylerin zaman algısını bozarak sürekli geç kalmalarına yol açıyor

Psikologlar, kronik geç kalma eğilimi gösteren kişilerin zamanı algılama ve yönetme hususunda yapısal engellerle karşılaştığını belirtiyor. Araştırma sonuçlarına göre, düşük organizasyon yeteneği, motivasyon eksikliği ve yapılacak işlerin sürelerini doğru tahmin edememe gibi faktörler bu süreci tetikliyor. Bu noktada iki önemli zihinsel tuzak ön plana çıkıyor. İyimserlik yanılgısı yaşayan bireyler, planlama aşamasında trafik yoğunluğu veya beklenmedik telefonlar gibi aksilikleri tamamen göz ardı ederek her şeyin kusursuz ilerleyeceğini varsayıyor. Planlama yanılgısında ise bireyler, geçmişte yaşadıkları olumsuz deneyimleri unutarak yeni bir görevin her zaman çok daha kısa sürede tamamlanacağına inanıyor. Bu zihinsel engeller, kişilerin hatalarından ders almasını zorlaştırarak aynı döngünün tekrarlanmasına sebebiyet veriyor.

Sürekli yaşanan gecikmeler sosyal ilişkilerde ve iş hayatında ciddi güven sorunları yaratıyor

Sürekli yaşanan gecikmeler sosyal ilişkilerde ve iş hayatında ciddi güven sorunları yaratıyor

Gecikme alışkanlığının sadece bireysel bir problem olmadığı, toplumsal ve profesyonel ilişkileri de doğrudan yıprattığı kaydediliyor. İş dünyasında sürekli geç kalma durumu, ciddiyetsizlik ve görev bilinci eksikliği şeklinde yorumlanarak profesyonel imajı zedeliyor. Özel yaşamda ise sürekli bekletilen kişiler kendilerini değersiz ve önemsiz hissediyor, bu da uzun vadede güven bağının tamamen kopmasına neden olabiliyor. Ayrıca sürekli bir yerlere yetişmeye çalışan bireylerin kendi içlerinde yoğun anksiyete ve stres yaşadığı gözlemleniyor.

Uzmanlar zaman yönetimi sorununu aşmak ve bu döngüyü kırmak için somut adımlar öneriyor

Uzmanlar zaman yönetimi sorununu aşmak ve bu döngüyü kırmak için somut adımlar öneriyor

Davranış bilimcileri, bu olumsuz alışkanlıktan kurtulmanın zihinsel farkındalıkla mümkün olabileceğini savunuyor. Bu kapsamda, gün içinde saatin sık sık kontrol edilmesi ve zaman algısının taze tutulması gerekiyor. Evden çıkmadan hemen önce akla gelen son ufak işleri yapma eğiliminden kesinlikle kaçınılması önem taşıyor. Planlamaların en iyi ihtimale göre değil, olası tüm aksilikleri içeren en kötü senaryoya göre yapılması öneriliyor. Son olarak, bir işin ne kadar süreceği konusunda dışarıdan objektif bir gözün fikrini almak, bireyin kendi süresini daha gerçekçi bir şekilde planlamasına yardımcı oluyor. Uzmanlar kökleşmiş bu alışkanlığın ancak kararlılıkla atılacak adımlarla değiştirilebileceğini vurguluyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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