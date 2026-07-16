Psikologlar Açıkladı: Sürekli Geç Kalan Kişilerin Ortak Özelliği Belli Oldu

Davranış bilimcileri, bu olumsuz alışkanlıktan kurtulmanın zihinsel farkındalıkla mümkün olabileceğini savunuyor. Bu kapsamda, gün içinde saatin sık sık kontrol edilmesi ve zaman algısının taze tutulması gerekiyor. Evden çıkmadan hemen önce akla gelen son ufak işleri yapma eğiliminden kesinlikle kaçınılması önem taşıyor. Planlamaların en iyi ihtimale göre değil, olası tüm aksilikleri içeren en kötü senaryoya göre yapılması öneriliyor. Son olarak, bir işin ne kadar süreceği konusunda dışarıdan objektif bir gözün fikrini almak, bireyin kendi süresini daha gerçekçi bir şekilde planlamasına yardımcı oluyor. Uzmanlar kökleşmiş bu alışkanlığın ancak kararlılıkla atılacak adımlarla değiştirilebileceğini vurguluyor.