Psikologlar Açıkladı: Sürekli Geç Kalan Kişilerin Ortak Özelliği Belli Oldu
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Kaynak: https://tn.com.ar/sociedad/psicologia...
Toplumda sıklıkla karşılaşılan ve genellikle basit bir zaman yönetimi sorunu olarak görülen kronik geç kalma alışkanlığı, bilim insanlarınca mercek altına alındı. Yapılan araştırmalar, randevularına sürekli geç kalan bireylerin bu davranışının arkasında yalnızca sorumsuzluk veya beklenmedik dış etkenlerin bulunmadığını ortaya koyuyor. Psikoloji uzmanları, kronik impuntualitenin altında derin zihinsel süreçlerin, bilişsel yanılgıların ve kendine has kişilik özelliklerinin yattığını ifade ediyor. Bu alışkanlık, bireylerin hem profesyonel yaşamlarında hem de sosyal ilişkilerinde güven kaybına ve ciddi stres artışına yol açıyor.
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Bilişsel yanılgılar bireylerin zaman algısını bozarak sürekli geç kalmalarına yol açıyor
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Sürekli yaşanan gecikmeler sosyal ilişkilerde ve iş hayatında ciddi güven sorunları yaratıyor
Uzmanlar zaman yönetimi sorununu aşmak ve bu döngüyü kırmak için somut adımlar öneriyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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