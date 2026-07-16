Bar Tadilatında Kazara 800 Yıllık İslami Hamam Buldular: Uzmanlar Hala İnanamıyor

Sevilla kent merkezinde yer alan tarihi bir işletmede gerçekleştirilen yenileme çalışmaları, tıp dünyasını ve arkeoloji çevrelerini heyecanlandıran büyük bir keşfe yol açtı. Kentin en bilinen noktalarından birinde işletilen barın duvar ve tavan kaplamaları söküldüğünde, altından 12. yüzyıl Muvahhidler dönemine ait, neredeyse tamamen korunmuş bir İslam hamamı ortaya çıktı. Sevilla Katedrali yakınlarındaki bu yapı, sıradan bir modernizasyon çalışmasını kısa sürede uluslararası öneme sahip bir tarihi kurtarma projesine dönüştürdü.

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