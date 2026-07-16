Bar Tadilatında Kazara 800 Yıllık İslami Hamam Buldular: Uzmanlar Hala İnanamıyor
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Kaynak: https://www.theguardian.com/world/202...
Sevilla kent merkezinde yer alan tarihi bir işletmede gerçekleştirilen yenileme çalışmaları, tıp dünyasını ve arkeoloji çevrelerini heyecanlandıran büyük bir keşfe yol açtı. Kentin en bilinen noktalarından birinde işletilen barın duvar ve tavan kaplamaları söküldüğünde, altından 12. yüzyıl Muvahhidler dönemine ait, neredeyse tamamen korunmuş bir İslam hamamı ortaya çıktı. Sevilla Katedrali yakınlarındaki bu yapı, sıradan bir modernizasyon çalışmasını kısa sürede uluslararası öneme sahip bir tarihi kurtarma projesine dönüştürdü.
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İlk olarak tavan döşemelerinin sökülmesiyle ortaya çıkan geometrik detaylar projenin seyrini tamamen değiştirdi
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Mimari analizler yapının farklı sıcaklık odalarından oluşan geleneksel bir hamam planına sahip olduğunu gösterdi
Tarihi doku ile modern işletme unsurları hassas bir restorasyon çalışmasıyla bir araya getirildi
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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