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Bar Tadilatında Kazara 800 Yıllık İslami Hamam Buldular: Uzmanlar Hala İnanamıyor

Bar Tadilatında Kazara 800 Yıllık İslami Hamam Buldular: Uzmanlar Hala İnanamıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.07.2026 - 18:16
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Sevilla kent merkezinde yer alan tarihi bir işletmede gerçekleştirilen yenileme çalışmaları, tıp dünyasını ve arkeoloji çevrelerini heyecanlandıran büyük bir keşfe yol açtı. Kentin en bilinen noktalarından birinde işletilen barın duvar ve tavan kaplamaları söküldüğünde, altından 12. yüzyıl Muvahhidler dönemine ait, neredeyse tamamen korunmuş bir İslam hamamı ortaya çıktı. Sevilla Katedrali yakınlarındaki bu yapı, sıradan bir modernizasyon çalışmasını kısa sürede uluslararası öneme sahip bir tarihi kurtarma projesine dönüştürdü.

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Kaynak

Kaynak: https://www.theguardian.com/world/202...
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İlk olarak tavan döşemelerinin sökülmesiyle ortaya çıkan geometrik detaylar projenin seyrini tamamen değiştirdi

İlk olarak tavan döşemelerinin sökülmesiyle ortaya çıkan geometrik detaylar projenin seyrini tamamen değiştirdi

İşçilerin tavan kaplamasını kaldırdığı esnada keşfedilen sekiz köşeli yıldız biçimindeki aydınlık penceresi, restorasyon ekiplerinin alana dahil olmasını sağladı. Yapılan incelemelerde, daha önce 19. yüzyıl taklidi olduğu düşünülen sıvaların altında, beyaz zemin üzerine kırmızı aşı boyasıyla işlenmiş orijinal geometrik motifler tespit edildi. Duvarlardan tavana kadar kesintisiz uzanan bu yoğun ve renkli bezemeler, Endülüs genelinde bugüne ulaşabilen diğer hamam örnekleri arasında yapıya benzersiz bir nitelik kazandırdı.

Mimari analizler yapının farklı sıcaklık odalarından oluşan geleneksel bir hamam planına sahip olduğunu gösterdi

Mimari analizler yapının farklı sıcaklık odalarından oluşan geleneksel bir hamam planına sahip olduğunu gösterdi

Toplamda 202 metrekarelik bir alana yayılan ve tavanında farklı formlarda 88 adet aydınlık penceresi barındıran bu tarihi hamam, sosyal yaşamın merkezinde yer alıyordu. Günümüzde müşterilerin kullanımına sunulan ana bar tezgahı, vaktiyle yapının dört sütunlu ve sekizgen tonozlu ılıklık bölümünü oluşturuyordu. Masaların yerleştirildiği beşik tonozlu geniş alan ise geçmişte soğukluk odası vazifesi görüyordu.

Tarihi doku ile modern işletme unsurları hassas bir restorasyon çalışmasıyla bir araya getirildi

Tarihi doku ile modern işletme unsurları hassas bir restorasyon çalışmasıyla bir araya getirildi

Yüzyıllar boyunca yapılan müdahalelerle kapatılan pencereler ve üzeri örtülen duvar resimleri, titiz çalışmalarla yeniden gün yüzüne çıkarıldı. İşletmenin 20. yüzyıla ait geleneksel ahşap tezgahı ve duvar seramikleri muhafaza edilirken, üst kısımdaki 800 yıllık orta çağ mirasını ayırmak adına araya metal bir korniş yerleştirildi. Bu sayede tarihi hamam kalıntıları modern sosyal yaşamın bir parçası olarak korunmaya ve sergilenmeye başlandı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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