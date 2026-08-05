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Zincirleme Rüşvet İddiası: Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın Dokunulmazlığını Kaldırmak İçin Fezleke Hazırlandı

Zincirleme Rüşvet İddiası: Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın Dokunulmazlığını Kaldırmak İçin Fezleke Hazırlandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.08.2026 - 07:31
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında gündeme bomba gibi düşen bir fezleke hazırladı. İki ismin dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen dosyada, 'zincirleme şekilde rüşvet almak' iddiası yer alıyor.

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Milletvekili Veli Ağbaba için "rüşvet" suçlamasıyla fezleke hazırlandı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Milletvekili Veli Ağbaba için "rüşvet" suçlamasıyla fezleke hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında “Zincirleme şekilde rüşvet almak” suçlamasıyla yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık iki isim hakkında dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenerek Adalet Bakanlığı’na gönderildiğini duyurdu.

Buna göre fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur ve Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlandı. Özgür Özel'in Muhittin Böcek ve Özkan Yalım'dan farklı tutarlarda menfaat temin ettiği savunuldu. 

Veli Ağbaba'nın ise hem Muhittin Böcek'ten maddi menfaat sağladığı hem de Çankaya Belediyesi'nde nüfuzunu kullanarak ihale şartnamesine aykırı şekilde ihalenin kendi istediği şirkete verilmesini sağladığı ileri sürüldü. 

Her iki ismin de 'Zincirleme Şekilde Rüşvet Almak' suçunu işlediği iddia edildi. Fezleke, Adalet Bakanlığı tarafından kabul edilirse Cumhurbaşkanlığı'na, buradan da onay alınırsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilecek.

Özgür Özel: “Dokunulmazlığım kalksa 200 yıl ceza olabilir”

Özgür Özel: “Dokunulmazlığım kalksa 200 yıl ceza olabilir”

Özel, 25 Mayıs’ta verdiği bir demeçte “55 fezlekem var. Dokunulmazlığım kalksa, 200 yıl ceza olabilecek fezlekeler. Gerçek yargılama olsa ceza olmaz ama bu şartlarda mümkün. Arkadaşını sat, yan yat, öyle bir şey yok.” İfadesini kullanmıştı.

Bu sözlerden sonra iki fezleke daha düzenlenmişti.

Fezleke süreci nasıl işler?

Fezleke süreci nasıl işler?

Fezleke süreci, bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla hazırlanan soruşturma dosyasının Meclis'te oylanarak karara bağlanması anlamına geliyor. Süreç, savcılık raporunun Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı üzerinden Meclis'e ulaşmasıyla başlıyor, Karma Komisyon ve Genel Kurul aşamalarıyla devam ediyor. Savcılık, suç iddiasına yönelik delilleri toplayarak bir fezleke hazırlıyor, dosya Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı kanalıyla TBMM Başkanlığı'na gönderiliyor.

TBMM Başkanlığı gelen fezlekeyi milletvekillerine duyuruyor. Fezleke, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'a sevk ediliyor, sonrasında kura ile beş kişilik bir Hazırlık Komisyonu kuruluyor. Söz konusu milletvekili, Komisyonu'nda savunmasını yapıyor veya başka bir milletvekiline yaptırıyor.

Bu komisyon bir ay içinde çalışmasını tamamlayıp raporunu Karma Komisyon'a sunuyor. Karma Komisyon raporu görüşüyor, dokunulmazlığın kaldırılmasına ya da kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sonuna ertelenmesine karar veriyor. Sonrasında rapor TBMM Genel Kurulu gündemine giriyor. Milletvekili son savunmasını yapıyor.

Bir milletvekili hakkında birden fazla fezleke varsa, her dosya için Genel Kurul'da ayrı ayrı oylama yapılıyor ve salt çoğunluk aranıyor. Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili, kararın iptali için yedi gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurabiliyor. Yüksek Mahkeme iptal istemini 15 gün içinde kesin olarak karara bağlıyor. Başvuru reddedilirse veya başvuru yapılmazsa dokunulmazlık kalkıyor, dosya ilgili mahkemeye gidiyor ve milletvekilinin yargılanma süreci başlıyor.

Milletvekilliği sıfatı ise mahkeme kesin hüküm açıklayana kadar devam ediyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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