Zincirleme Rüşvet İddiası: Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın Dokunulmazlığını Kaldırmak İçin Fezleke Hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında “Zincirleme şekilde rüşvet almak” suçlamasıyla yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık iki isim hakkında dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenerek Adalet Bakanlığı’na gönderildiğini duyurdu.

Buna göre fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur ve Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlandı. Özgür Özel'in Muhittin Böcek ve Özkan Yalım'dan farklı tutarlarda menfaat temin ettiği savunuldu.

Veli Ağbaba'nın ise hem Muhittin Böcek'ten maddi menfaat sağladığı hem de Çankaya Belediyesi'nde nüfuzunu kullanarak ihale şartnamesine aykırı şekilde ihalenin kendi istediği şirkete verilmesini sağladığı ileri sürüldü.

Her iki ismin de 'Zincirleme Şekilde Rüşvet Almak' suçunu işlediği iddia edildi. Fezleke, Adalet Bakanlığı tarafından kabul edilirse Cumhurbaşkanlığı'na, buradan da onay alınırsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilecek.