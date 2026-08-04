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Gözaltına Alınan Gazeteci Tahir Sarıkaya Tutuklandı

Gözaltına Alınan Gazeteci Tahir Sarıkaya Tutuklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.08.2026 - 19:38 Son Güncelleme: 04.08.2026 - 19:42
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya hakkında yeni bir gelişme yaşandı. 'Şantaj' suçlamasıyla sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sarıkaya, hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Sarıkaya, savcılıkta ifade verdi.

Savcılık, Sarıkaya'yı 'şantaj' suçlamasıyla tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik, yapılan değerlendirmenin ardından Tahir Sarıkaya'nın tutuklanmasına karar verdi.

Sarıkaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dün akşam İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük de, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma'  suçlamalasıya 1 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanmıştı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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