Karla Çevrili Ama Hiç Donmuyor: Her Yıl Binlerce Turist Ağırlıyor
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Kırgızistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Issık Göl, çevresini saran karla kaplı dağlara rağmen yıl boyunca donmayan yapısıyla dünyanın en dikkat çekici doğal oluşumlarından biri olarak öne çıkıyor. 'Kırgızistan'ın İncisi' olarak anılan göl, eşsiz manzaraları, zengin biyolojik çeşitliliği ve dört mevsim süren turizm hareketliliği sayesinde her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor.
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Kırgızistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Issık Göl, çevresini saran karla kaplı dağlara rağmen yıl boyunca donmamasıyla dünyanın en ilginç doğal oluşumları arasında gösteriliyor.
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UNESCO Biyosfer Rezervi statüsüne sahip olan bölge, yüzlerce kuş türü ile çok sayıda endemik bitki ve hayvana ev sahipliği yapıyor.
Son yıllarda Kırgızistan yönetimi, bölgeyi dört mevsim cazibe merkezi haline getirmek amacıyla otel, ulaşım ve çevre dostu turizm yatırımlarını artırıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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