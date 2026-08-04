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Karla Çevrili Ama Hiç Donmuyor: Her Yıl Binlerce Turist Ağırlıyor

Karla Çevrili Ama Hiç Donmuyor: Her Yıl Binlerce Turist Ağırlıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.08.2026 - 18:59
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Kırgızistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Issık Göl, çevresini saran karla kaplı dağlara rağmen yıl boyunca donmayan yapısıyla dünyanın en dikkat çekici doğal oluşumlarından biri olarak öne çıkıyor. 'Kırgızistan'ın İncisi' olarak anılan göl, eşsiz manzaraları, zengin biyolojik çeşitliliği ve dört mevsim süren turizm hareketliliği sayesinde her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor.

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Kırgızistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Issık Göl, çevresini saran karla kaplı dağlara rağmen yıl boyunca donmamasıyla dünyanın en ilginç doğal oluşumları arasında gösteriliyor.

Kırgızistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Issık Göl, çevresini saran karla kaplı dağlara rağmen yıl boyunca donmamasıyla dünyanın en ilginç doğal oluşumları arasında gösteriliyor.

'Kırgızistan'ın İncisi' olarak anılan göl, eşsiz doğası, biyolojik çeşitliliği ve gelişen turizm altyapısıyla her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor.

Deniz seviyesinden 1.607 metre yüksekte bulunan Issık Göl, yaklaşık 182 kilometre uzunluğu ve 6.236 kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük gölleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda dünyanın en derin göllerinden biri olan Issık Göl, Kırgızca'da 'Sıcak Göl' anlamına geliyor. Adını ise çevresindeki sert iklime rağmen tamamen donmayan yapısından alıyor.

UNESCO Biyosfer Rezervi statüsüne sahip olan bölge, yüzlerce kuş türü ile çok sayıda endemik bitki ve hayvana ev sahipliği yapıyor.

UNESCO Biyosfer Rezervi statüsüne sahip olan bölge, yüzlerce kuş türü ile çok sayıda endemik bitki ve hayvana ev sahipliği yapıyor.

Bu nedenle bölgede sürdürülebilir turizm ve doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmalar da büyük önem taşıyor.

Yaz aylarında başta Kazakistan ve Özbekistan olmak üzere Orta Asya'nın birçok ülkesinden turist çeken Issık Göl, plajları, su sporları, doğa yürüyüşü rotaları, kamp alanları ve termal kaynaklarıyla öne çıkıyor. Çolpon-Ata, Karakol ve Bosteri gibi yerleşimler ise göl çevresindeki en popüler turizm merkezleri arasında bulunuyor.

Son yıllarda Kırgızistan yönetimi, bölgeyi dört mevsim cazibe merkezi haline getirmek amacıyla otel, ulaşım ve çevre dostu turizm yatırımlarını artırıyor.

Son yıllarda Kırgızistan yönetimi, bölgeyi dört mevsim cazibe merkezi haline getirmek amacıyla otel, ulaşım ve çevre dostu turizm yatırımlarını artırıyor.

Böylece Issık Göl'ün hem ülke ekonomisine katkısının hem de uluslararası bilinirliğinin daha da artırılması hedefleniyor.

Doğal güzelliğinin yanı sıra uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapan Issık Göl, son dönemde spor turizmiyle de adından söz ettiriyor. Bölge, düzenlenen uluslararası su motorları yarışları ve diğer organizasyonlarla Kırgızistan'ın küresel turizm vitrinindeki yerini güçlendirmeyi sürdürüyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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