Karla Çevrili Ama Hiç Donmuyor: Her Yıl Binlerce Turist Ağırlıyor

Böylece Issık Göl'ün hem ülke ekonomisine katkısının hem de uluslararası bilinirliğinin daha da artırılması hedefleniyor.

Doğal güzelliğinin yanı sıra uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapan Issık Göl, son dönemde spor turizmiyle de adından söz ettiriyor. Bölge, düzenlenen uluslararası su motorları yarışları ve diğer organizasyonlarla Kırgızistan'ın küresel turizm vitrinindeki yerini güçlendirmeyi sürdürüyor.