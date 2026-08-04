Bilim İnsanları Açıkladı: Sivrisinekler Kurbanlarını Seçerken Neye Dikkat Ediyor?

iScience dergisinde yayımlanan son araştırmalara göre, bu durum tamamen bilimsel bir gerçeğe dayanıyor ve hayal gücünüzün bir ürünü değil. Florida Uluslararası Üniversitesi (FIU) araştırmacıları, sivrisineklerin kurbanlarını rastgele seçmediğini, aksine insan derisindeki belirli mikropların ve kokuların birleşimine yöneldiğini ortaya çıkardı. Nörogenetikçi Matthew DeGennaro liderliğinde yürütülen çalışmada, tenimizde bulunan uçucu organik bileşiklerin (VOC) ve cilt mikrobiyomumuzun bu haşereler için adeta bir hedef sinyali oluşturduğu tespit edildi.

Bilim insanları bu sonuca ulaşmak için Miami'den katılan 119 gönüllüyle özel bir koku ölçüm tüpü (olfaktometre) kullanarak oldukça detaylı bir deney gerçekleştirdi. Katılımcıların kolları tüpe yerleştirildi ve hastalık taşıma potansiyeli yüksek olan üç farklı sivrisinek türünün (Aedes aegypti, Aedes albopictus ve Culex quinquefasciatus) hangi kişilere daha fazla tepki verdiği gözlemlendi. Deney sonucunda, her insanın yaydığı kokunun sivrisinekler üzerinde farklı bir etki bıraktığı anlaşıldı. İnsan vücudunun ürettiği normal şartlarda kokusuz olan salgılar, derimizdeki bakterilerle birleştiğinde gaza dönüşerek uçucu organik bileşikleri oluşturuyor. İnsan derisinde bu kimyasallardan binden fazla bulunduğu tahmin edildiği için, sivrisineklerin tam olarak hangi formüle geldiğini saptamak bugüne dek oldukça zorlu bir süreçti.