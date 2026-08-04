article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bilim İnsanları Açıkladı: Sivrisinekler Kurbanlarını Seçerken Neye Dikkat Ediyor?

Bilim İnsanları Açıkladı: Sivrisinekler Kurbanlarını Seçerken Neye Dikkat Ediyor?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.08.2026 - 08:42
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dünyanın en ölümcül canlıları arasında yer alan sivrisineklerin neden bazı insanları daha fazla ısırdığına dair sır perdesi aralanıyor. Florida Uluslararası Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, tenimizde yaşayan üç belirli bakteri türünün ve salgıladığımız kokuların, bu böcekleri adeta bir mıknatıs gibi çektiğini kanıtladı.

Kaynak: https://www.science.com/youre-not-ima...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Birçoğumuz için yaz aylarının en büyük kabusu olan sivrisineklerin, kalabalık bir ortamda neden inatla sadece sizi seçtiğini hiç merak ettiniz mi?

Birçoğumuz için yaz aylarının en büyük kabusu olan sivrisineklerin, kalabalık bir ortamda neden inatla sadece sizi seçtiğini hiç merak ettiniz mi?

iScience dergisinde yayımlanan son araştırmalara göre, bu durum tamamen bilimsel bir gerçeğe dayanıyor ve hayal gücünüzün bir ürünü değil. Florida Uluslararası Üniversitesi (FIU) araştırmacıları, sivrisineklerin kurbanlarını rastgele seçmediğini, aksine insan derisindeki belirli mikropların ve kokuların birleşimine yöneldiğini ortaya çıkardı. Nörogenetikçi Matthew DeGennaro liderliğinde yürütülen çalışmada, tenimizde bulunan uçucu organik bileşiklerin (VOC) ve cilt mikrobiyomumuzun bu haşereler için adeta bir hedef sinyali oluşturduğu tespit edildi.

Bilim insanları bu sonuca ulaşmak için Miami'den katılan 119 gönüllüyle özel bir koku ölçüm tüpü (olfaktometre) kullanarak oldukça detaylı bir deney gerçekleştirdi. Katılımcıların kolları tüpe yerleştirildi ve hastalık taşıma potansiyeli yüksek olan üç farklı sivrisinek türünün (Aedes aegypti, Aedes albopictus ve Culex quinquefasciatus) hangi kişilere daha fazla tepki verdiği gözlemlendi. Deney sonucunda, her insanın yaydığı kokunun sivrisinekler üzerinde farklı bir etki bıraktığı anlaşıldı. İnsan vücudunun ürettiği normal şartlarda kokusuz olan salgılar, derimizdeki bakterilerle birleştiğinde gaza dönüşerek uçucu organik bileşikleri oluşturuyor. İnsan derisinde bu kimyasallardan binden fazla bulunduğu tahmin edildiği için, sivrisineklerin tam olarak hangi formüle geldiğini saptamak bugüne dek oldukça zorlu bir süreçti.

Araştırmada elde edilen en çarpıcı veri ise katılımcıların ciltlerindeki bakteri çeşitliliğiyle ilgiliydi.

Araştırmada elde edilen en çarpıcı veri ise katılımcıların ciltlerindeki bakteri çeşitliliğiyle ilgiliydi.

İncelenen 246 farklı bakteri grubu arasından, özellikle üç bakteri türünün (Co. kefirresidentii, Cu. granulosum ve Staphylococcus epidermidis) sivrisinekler tarafından tutarlı bir şekilde son derece çekici bulunduğu saptandı. Üstelik bu sivrisinek türlerinin avlanma stratejileri de birbirinden farklılık gösteriyordu. Bazı türler (Ae. albopictus) yalnızca kendilerine cazip gelen hedeflere doğrudan yönelirken, diğerleri çekici bulmadıkları kokulardan bilinçli olarak uzak durmayı tercih ediyordu. Ayrıca deneyde Aedes aegypti türünün erkek katılımcılara kadınlardan bir miktar daha fazla ilgi gösterdiği, ancak diğer türlerde belirgin bir ayrım olmadığı da kaydedildi.

Bu yeni keşif, sadece rahatsız edici kaşıntıları engellemekten çok daha büyük ve hayati bir öneme sahip. Sıtma, dang humması ve Batı Nil virüsü gibi ölümcül hastalıkları bulaştırma konusundaki üstün yetenekleri, sivrisinekleri her yıl dünya çapında bir milyondan fazla insanın hayatına mal olan dünyanın en tehlikeli hayvanı yapıyor. Uzmanlar, cildimizin yaydığı bu görünmez haritayı ve bakteri etkileşimlerini tam olarak çözdüğümüzde, gelecekte sivrisinekleri kesin olarak uzaklaştıran çok daha güçlü koruyucular üretebileceğimizi belirtiyor. Dahası, kendi cilt mikrobiyomumuz üzerinde yapılacak güvenli biyolojik düzenlemelerle, bu ölümcül böceklere karşı tamamen 'görünmez' hale gelmemizin bile yolu açılabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın