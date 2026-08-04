Bilim İnsanları Açıkladı: Sivrisinekler Kurbanlarını Seçerken Neye Dikkat Ediyor?
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Kaynak: https://www.science.com/youre-not-ima...
Dünyanın en ölümcül canlıları arasında yer alan sivrisineklerin neden bazı insanları daha fazla ısırdığına dair sır perdesi aralanıyor. Florida Uluslararası Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, tenimizde yaşayan üç belirli bakteri türünün ve salgıladığımız kokuların, bu böcekleri adeta bir mıknatıs gibi çektiğini kanıtladı.
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Birçoğumuz için yaz aylarının en büyük kabusu olan sivrisineklerin, kalabalık bir ortamda neden inatla sadece sizi seçtiğini hiç merak ettiniz mi?
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Araştırmada elde edilen en çarpıcı veri ise katılımcıların ciltlerindeki bakteri çeşitliliğiyle ilgiliydi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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