Murat Ülker'in Oğlu Yahya Ülker 1 Milyon Beğeni Alırsa Dev Gofret Üreteceklerini Duyurdu
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Türkiye’nin gıda devi Ülker, sosyal medyada dikkat çeken bir meydan okumaya imza attı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker’in oğlu Yahya Ülker, kişisel Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma 1 milyon beğeni gelirse dev çikolatalı gofret üreteceklerini duyurdu.
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Yahya Ülker, paylaşıma 1 milyon beğeni gelirse dev çikolatalı gofret üreteceklerini açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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