Murat Ülker'in Oğlu Yahya Ülker 1 Milyon Beğeni Alırsa Dev Gofret Üreteceklerini Duyurdu

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker’in oğlu Yahya Ülker, kişisel Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla dev çikolata projesini resmen duyurdu ve üretimin başlaması için tek bir şart öne sürdü.

Yahya Ülker, elinde devasa boyutlardaki Ülker Çikolatalı Gofret ile çekilen fotoğrafını paylaşarak takipçilerine açık bir çağrıda bulundu. Şirketin üst yönetimiyle görüşerek onay aldığını belirten Ülker, paylaştığı gönderinin 1 milyon beğeniye ulaşması durumunda bu devasa gofretin seri üretime geçeceğini ve market raflarındaki yerini alacağını açıkladı. Gündem olan paylaşıma ilk 5 günde 430 binden fazla beğeni geldi.

Yahya Ülker, paylaşımında şu sözlere yer verdi: 'CEO'muz Özgür Kölükfakı'yı ikna ettim. Bu post 1.000.000 beğeni alırsa, fotoğraftaki DEV Ülker Çikolatalı Gofret’i gerçekten üretiyor ve raflara çıkarıyoruz. Şaka değil. Söz sizde, üretim bizde.'