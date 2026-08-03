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Murat Ülker'in Oğlu Yahya Ülker 1 Milyon Beğeni Alırsa Dev Gofret Üreteceklerini Duyurdu

Murat Ülker'in Oğlu Yahya Ülker 1 Milyon Beğeni Alırsa Dev Gofret Üreteceklerini Duyurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
03.08.2026 - 17:50
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Türkiye’nin gıda devi Ülker, sosyal medyada dikkat çeken bir meydan okumaya imza attı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker’in oğlu Yahya Ülker, kişisel Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma 1 milyon beğeni gelirse dev çikolatalı gofret üreteceklerini duyurdu.

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Yahya Ülker, paylaşıma 1 milyon beğeni gelirse dev çikolatalı gofret üreteceklerini açıkladı.

Yahya Ülker, paylaşıma 1 milyon beğeni gelirse dev çikolatalı gofret üreteceklerini açıkladı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker’in oğlu Yahya Ülker, kişisel Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla dev çikolata projesini resmen duyurdu ve üretimin başlaması için tek bir şart öne sürdü.

Yahya Ülker, elinde devasa boyutlardaki Ülker Çikolatalı Gofret ile çekilen fotoğrafını paylaşarak takipçilerine açık bir çağrıda bulundu. Şirketin üst yönetimiyle görüşerek onay aldığını belirten Ülker, paylaştığı gönderinin 1 milyon beğeniye ulaşması durumunda bu devasa gofretin seri üretime geçeceğini ve market raflarındaki yerini alacağını açıkladı. Gündem olan paylaşıma ilk 5 günde 430 binden fazla beğeni geldi. 

Yahya Ülker, paylaşımında şu sözlere yer verdi: 'CEO'muz Özgür Kölükfakı'yı ikna ettim. Bu post 1.000.000 beğeni alırsa, fotoğraftaki DEV Ülker Çikolatalı Gofret’i gerçekten üretiyor ve raflara çıkarıyoruz. Şaka değil. Söz sizde, üretim bizde.'

Tam 3.6 kilo!

Tam 3.6 kilo!

Türkiye’de uzun yıllardır en çok satan atıştırmalıkların başında gelen ve fabrikalarda günde ortalama 2 milyon adet üretilen Ülker Çikolatalı Gofret'in bu yeni versiyonun devasa boyuta sahip olması bekleniyor. Paylaşılan bilgilere göre, Yahya Ülker'in fotoğrafta tuttuğu prototip gofretin ağırlığı tam 3.6 kilogram. 

1 milyon beğeni geldiği takdirde üretilecek dev çikolatanın gramajı ve  son hali ise yine sosyal medyadaki kullanıcı yorumları ve talepleri doğrultusunda şekillenecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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