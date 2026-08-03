article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 4 Ağustos Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 4 Ağustos Salı Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 4 Ağustos Salı gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 4 Ağustos Salı gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 4 Ağustos Salı gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün her şeyi hızlandırma isteğinle karşına çıkan engeller çarpışıyor ve bunu ilk hisseden yine bedenin oluyor. Ay ile Satürn’ün buluşması enerjini sabah yükseltip öğleden sonra düşürüyor, bu yüzden gün sonunda kendini beklenmedik biçimde bitkin bulabilirsin. Uyarıcıları azaltıp temponu bilinçli olarak yavaşlatmalısın. Akşam içeceğin bir fincan melisa çayı da toparlanmanı kolaylaştıracak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün içine kapanma isteğin güçlü, ama etrafındaki gürültü seni her zamankinden çok yoruyor. Chiron’un burcundaki geri hareketi kulaklarını ve denge duyunu ön plana çıkarıyor, bu yüzden kalabalık ortamlarda kendini çabuk tükenmiş hissedebilirsin. Kulaklığı yüksek sesle kullanmaktan kaçınmalı, gün içinde sessiz bir köşede birkaç dakika geçirmelisin. Bu kısa sessizlik zihnini de dinlendirecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün zihnindeki hız bedeninin taşıyabileceğinden fazla ve bu telaş doğrudan nefesine yansıyor. Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık burcunda kurulduğu için solunum yollarında hafif bir daralma ya da sık nefes alma eğilimi fark edebilirsin. Konuşma temponu yavaşlatıp karnından derin nefes almayı denemelisin. Kekik ya da adaçayı da nefes yollarını açan sade bir destek olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün duygularını içine attıkça bedenin bunu mideden haber veriyor. Gün boyu biriken gerginlik, özellikle akşam yemeğinden sonra göğsüne doğru yükselen bir yanma hissine dönüşebilir. Porsiyonlarını küçük tutmalı, yemekten hemen sonra uzanmamalısın. Yatmadan önce içeceğin ılık zencefil suyu mideni belirgin şekilde sakinleştirecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün içindeki heyecan yükseliyor ve bu coşku dolaşım sistemini zorlayabiliyor. Mars ile Lilith arasındaki gerilim tansiyonunda küçük dalgalanmalar yaratıyor, heyecanlandığın anlarda yüzünün ısındığını ya da başının hafifçe zonkladığını hissedebilirsin. Tuzu azaltmalı, suyu gün içine yayarak içmelisin. Serin bir ortamda vereceğin kısa bir mola da tansiyonunu dengeleyecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün her ayrıntıyı kontrol etme çaban zihnini yorarken bedenin bu yükü sindirimine taşıyor. Gerginlik arttıkça karnında bir huzursuzluk ya da düzensizlik fark edebilirsin. Fermente besinlere ve lifli gıdalara yönelmeli, öğünlerini aceleye getirmeden yavaş yemelisin. Bu küçük değişiklik bağırsak dengeni birkaç gün içinde toparlayacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün dışarıdaki dengeyi kurmaya çalışırken kendi iç dengeni gözden kaçırabilirsin. Sebebini bulamadığın bir yorgunluk ve ağırlık hissi gün boyu peşini bırakmayabilir, çünkü bedenin asit-baz dengesi zorlanıyor. Yeşil yapraklı sebzelere ve suya yönelmeli, işlenmiş gıdaları bugünlük azaltmalısın. Bu sadeleşme enerjini kısa sürede yükseltecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün içinde tuttuğun yoğunluk kaslarına kilitleniyor ve bunu en çok gövdenin alt bölümünde hissediyorsun. Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık uzun süre oturduğunda kalça ve karın alt bölgende bir sıkışma yaratabilir. Arada ayağa kalkıp yürümeli, kalçanı nazikçe esnetmelisin. Akşam alacağın sıcak bir duş da bu bölgeyi tamamen gevşetecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün özgürlük isteğinle karşılaştığın sınırlar çekişiyor ve bu gerilim bedeninde bir tutulmaya dönüşüyor. Lilith burcunda Mars’la karşı karşıya geldiği için kalça ve uyluk kaslarında kısalma hissedebilir, ayağa kalktığında zorlanabilirsin. Gün içinde birkaç kez öne uzun bir adım atıp bu kasları açmalısın. Yatmadan önce yapacağın kısa bir esneme de sabahını kolaylaştıracak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün üzerine aldığın sorumluluk arttıkça bedenin de kendini kasıyor. Yöneticin Satürn’ün Ay ile buluşması tendonlarını, özellikle ayak arkandaki bölgeyi gerginleştirebilir; sabah ilk adımlarında bir tutulma yaşayabilirsin. Yürüyüşe başlamadan önce ayak bileğini yavaşça çevirmelisin. Akşam ayaklarını ılık suda dinlendirmen de bu gerginliği çözecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün zihnin çok hızlı çalışırken bedenin aynı hıza yetişemiyor ve dolaşımın yavaşlıyor. Ellerinde ve ayaklarında beklenmedik bir soğukluk fark edebilir, üşümene anlam veremeyebilirsin. Sıcak tutunmalı, uzun süre hareketsiz kalmamalısın. Bir fincan tarçınlı bitki çayı da kan akışını canlandırmana yardımcı olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün etrafındaki her uyarana karşı olağandan açıksın ve bu duyarlılık en çok gözlerini yoruyor. Parlak bir ortamda kendini rahatsız hissedebilir, gözlerinde kuruluk ve yanma fark edebilirsin. Dışarıda güneş gözlüğü kullanmalı, ekran parlaklığını düşürmelisin. Gözlerini sık sık kırpman da doğal nemini korumanı sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın