Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 4 Ağustos Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün her şeyi hızlandırma isteğinle karşına çıkan engeller çarpışıyor ve bunu ilk hisseden yine bedenin oluyor. Ay ile Satürn’ün buluşması enerjini sabah yükseltip öğleden sonra düşürüyor, bu yüzden gün sonunda kendini beklenmedik biçimde bitkin bulabilirsin. Uyarıcıları azaltıp temponu bilinçli olarak yavaşlatmalısın. Akşam içeceğin bir fincan melisa çayı da toparlanmanı kolaylaştıracak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…