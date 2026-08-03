article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Para Burç Yorumuna Göre 4 Ağustos Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Para Burç Yorumuna Göre 4 Ağustos Salı Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 4 Ağustos Salı gününe özel para falı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay bugün burcunda Satürn ile buluşuyor ve seni harcamalarında disiplinli olmaya çağırıyor; hızlı bir karar vermek yerine ödemelerini planlaman gerekiyor. Chiron’un kazanç alanındaki geri hareketi bir işin bedelini konuşurken seni tereddüde düşürebilir. Emeğini hatırlayıp rakamı net söylemelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Chiron senin burcunda geri harekete devam ederken elindekinin yeterli olup olmadığı sorusu bugün kafanı meşgul edebilir. Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık ise beklediğin bir desteğin gecikmesine yol açabilir. Kaygıya kapılmak yerine bugün kendi imkânınla ilerlemeli, tabloyu gerçek rakamlarla görmelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Mars bugün senin burcunda Lilith ile karşıtlık kuruyor ve ortak bir hesapta anlaşmazlık çıkarabilir; karşı tarafın beklentisiyle senin sınırın örtüşmeyebilir. Bir sözleşmeye ya da paylaşımlı bir ödemeye bugün kesin söz vermemelisin. Konuyu birkaç gün beklettiğinde şartlar senin lehine netleşiyor. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay bugün kariyer alanının tepesinde ilerliyor ve gelirinle ilgili bir konuşmayı gündemine getirebilir. Mars-Lilith karşıtlığı ise gündelik giderlerini beklediğinden yukarı çekiyor; küçük ama üst üste binen ödemeler dikkatini çekiyor. Bugün harcamalarını tek tek gözden geçirmen sana somut bir rahatlama sağlayacak. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay bugün ufuk alanında ilerlerken uzakla ya da eğitimle ilgili bir masraf gündemine gelebilir. Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık ise arkadaş çevrende hesabı üstlenme eğilimini artırıyor. Cömertliğin güzel bir özellik ama bugün payını net söylemen, ay sonunda seni rahatlatacak. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay bugün ortak kaynaklar alanında ilerliyor ve bir borç, taksit ya da paylaşılan bir ödeme gündemine giriyor. Mars-Lilith karşıtlığı belirsiz kalan bir rakam yüzünden seni tedirgin edebilir. Tahminle hareket etmek yerine konuyu belgeyle netleştirmen bugün şart. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay bugün ilişkiler alanında ilerliyor ve ortaklaşa alınacak bir karar gündemine giriyor. Karşı tarafın önerdiği koşullar sana tam uygun gelmeyebilir, çünkü Mars-Lilith karşıtlığı beklentileri karşı karşıya getiriyor. Uygun bulmadığın bir maddeye bugün baştan itiraz etmelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık bugün ortak kazançla kişisel gelirin arasında gerilim yaratıyor; birinden beklediğin bir ödeme gecikebilir. Kendi payınla başkasının payı arasındaki sınır bulanıklaşmış olabilir. Bugün rakamları açıkça konuşman gerekiyor, konu birkaç gün içinde çözülüyor. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık doğrudan burcunu etkiliyor ve seni keyfe yönelik ani bir harcamaya sürükleyebilir. Kendini iyi hissetmek için yapacağın alışveriş bugün gözünde küçük görünüyor. Toplamı hesaplaman, sonradan yaşayacağın pişmanlığı baştan önleyecek. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay bugün ev alanında ilerliyor ve ertelediğin bir tamirat ya da bir ödeme karşına çıkabilir. Mars-Lilith karşıtlığı ise gizli bir gideri de gündeme getiriyor. Acil olmayan bir işi haftaya bırakman bugün bütçeni koruyacak. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay bugün iletişim alanında ilerliyor ve kısa bir yolculuk ya da ulaşım masrafı beklediğinden fazla tutabilir. Mars-Lilith karşıtlığı sosyal ortamlarda cebini zorlayacak bir plan çıkarabilir. Bugün programını önceden yapman ve bütçeni belirlemen gerekiyor. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay bugün kazanç alanında ilerliyor ve gelirinle giderin arasındaki fark gözüne çarpıyor. Yöneticin Neptün’ün geri hareketi bütçende tahminle hareket etmeni kolaylaştırıyor, bu da yanılmana yol açabilir. Karar vermeden önce mutlaka gerçek rakamlara bakmalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın