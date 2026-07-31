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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 1 Ağustos Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 1 Ağustos Cumartesi gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın Balık burcundaki ilerleyişi gözden kaçırdığın bir ödeme, abonelik ya da geçmişten kalan küçük bir hesabı yeniden karşına çıkarabilir. Bugün büyük harcamalardan çok bütçendeki küçük kaçakları fark etmek önemli olacak. Perde arkasında yürüttüğün bir proje ise ilerleyen günlerde ek kazanca dönüşebilir. Şimdilik paranı korumak ve hazırlığını tamamlamak daha avantajlı görünüyor.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, 1 Ağustos tarihinde sosyal çevrenden gelecek bir haber maddi açıdan dikkatini çekebilir. Bir arkadaşın ya da iş bağlantın aracılığıyla ek iş, proje veya yeni bir kazanç kapısı gündeme gelebilir. Teklif cazip görünse de ücret ve çalışma koşullarını netleştirmeden harekete geçmemelisin. Doğru bağlantı bugün gelecekteki gelirini büyütecek bir kapı açabilir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, 1 Ağustos tarihinde iş hayatındaki bir gelişme maddi beklentilerini yükseltebilir. Yeni görev, proje ya da üstlerinden gelecek bir teklif ilerleyen dönemde maaş veya prim artışına dönüşebilir. Ancak henüz kesinleşmemiş bir gelir üzerinden yeni harcamalara girişmemelisin. Bugün yaptığın başarılı bir iş, kazancını artıracak görüşmenin ilk adımı olabilir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, 1 Ağustos tarihinde yurt dışı, eğitim ya da dijital bir iş nedeniyle bütçenden para çıkabilir. Bu harcama ilk anda yüksek görünse de sana yeni bir uzmanlık veya kazanç kapısı sağlayabilecek nitelikte olabilir. Özellikle yabancı bağlantılı bir proje konusunda teklif alırsan rakamları dikkatle değerlendir. Bugün para harcarken yalnızca maliyeti değil, sana ne kazandıracağını da düşünmelisin.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, 1 Ağustos tarihinde ortak para, kredi, borç veya sigorta gibi konular gündemine yerleşebilir. Beklemediğin bir ödeme çıkabileceği gibi geçmişte yaptığın bir başvurudan maddi geri dönüş alman da mümkün. Özellikle ortak hesaplarda ve ödeme planlarında ayrıntıları kontrol etmen önemli olacak. Küçük bir düzenleme bile aylık bütçende düşündüğünden daha fazla alan açabilir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, 1 Ağustos tarihinde bir müşteri, iş ortağı ya da birlikte çalıştığın kişi üzerinden yeni bir ödeme veya teklif gündeme gelebilir. Karşı tarafın sunduğu ilk rakamı kabul etmek yerine emeğinin gerçek karşılığını istemen gerekiyor. Özellikle proje ücreti ve ödeme tarihleri konusunda pazarlık yapmak sana avantaj sağlayabilir. Bugün yapacağın doğru bir anlaşma düzenli bir gelir kapısına dönüşebilir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, 1 Ağustos tarihinde küçük ama peş peşe gelen harcamalar bütçende dikkat çekebilir. İşle ilgili ulaşım, ekipman ya da günlük ihtiyaçlar için planında olmayan bir ödeme yapman gerekebilir. Öte yandan iş düzenindeki yeni bir sorumluluk ilerleyen günlerde ek kazanç ihtimalini de beraberinde getirebilir. Bugün gereksiz harcamaları ayıklaman bütçeni yeniden dengelemeni sağlayacaktır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, 1 Ağustos tarihinde yaratıcı bir yeteneğini ya da kişisel bir uğraşını kazanca çevirmenin yollarını düşünebilirsin. Bireysel bir proje, içerik üretimi veya hobinden doğan küçük bir fırsat beklediğinden fazla ilgi görebilir. İlk kazanç henüz büyük olmayabilir ancak bu işin büyüme potansiyeli yüksek görünüyor. Yine de gelir oluşmadan büyük yatırım yapmaman önemli olacak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, 1 Ağustos tarihinde ev ve aile bağlantılı harcamalar bütçende öne çıkabilir. Tamirat, mobilya, taşınma ya da aileden birinin ihtiyacı için planında olmayan bir ödeme yapman gerekebilir. Alışverişe çıkmadan önce alternatifleri karşılaştırmak sana ciddi bir tasarruf sağlayabilir. Bugün bütçeni biraz sıkı tutarsan beklenmedik masrafları rahatlıkla yönetebilirsin.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, 1 Ağustos tarihinde yapacağın bir görüşme, satış ya da küçük çaplı anlaşma kazanç getirebilir. Özellikle freelance bir iş, ticari bağlantı veya kısa süreli proje için ödeme koşullarını baştan konuşman önemli olacak. Sözlü vaatlerle yetinmek yerine rakamları ve ödeme tarihini netleştir. Bugün kurduğun bir bağlantı ilerleyen günlerde daha büyük bir işe dönüşebilir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın Balık burcundaki ilerleyişi doğrudan kazançlarını ve maddi güvenliğini gündeme taşıyor. Beklediğin bir ödeme hesabına geçebilir ya da maaş, ücret ve yaptığın işin karşılığı konusunda yeni bir görüşme başlayabilir. Bununla birlikte kendini ödüllendirme isteğiyle keyfi harcamalara yönelmen de mümkün. Gelen paranın tamamını harcamak yerine bir kısmını koruman önümüzdeki günlerde seni rahatlatacaktır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın burcundaki ilerleyişi para konusunda kontrolü eline alma isteğini artırabilir. Kendi yeteneğini, bilgisini veya kişisel bir fikrini gelire dönüştürmek için yeni bir plan yapabilirsin. Özellikle bağımsız çalışabileceğin bir proje sana daha fazla kazanç özgürlüğü sunabilir. İlk adımı atmadan önce fiyatını, masraflarını ve beklediğin getiriyi somutlaştırman önemli olacak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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