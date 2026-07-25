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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 26 Temmuz Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 26 Temmuz Pazar gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Satürn tam senin burcunda geri harekete geçerken geçmişten gelen bir sorumluluğu yeniden önüne koyuyor. Ertelediğin bir ödeme ya da yarım bıraktığın bir mali plan tekrar gündemine gelebilir. Yeni bir harcamaya girişmek yerine mevcut yükümlülüklerini düzene sokman, bu dönemi rahat geçirmeni sağlayacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Satürn'ün geri hareketi kimseye söylemediğin bir gideri yeniden açıyor. Hallettiğini sandığın bir ödeme ya da unuttuğun bir borç tekrar karşına çıkabilir. Görmezden geldiğin bu tabloya bugün dürüstçe bakman, ilerleyen günlerde seni sürprizden koruyacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Satürn retrosu grup içinde yürüyen bir gelir konusunu yeniden gündeme taşıyor. Askıda kalmış ortak bir plan ya da birlikte başlattığınız bir iş yeniden canlanabilir. Ortak paralarda sınırları baştan belirlemen, ileride yaşanacak karışıklığın önünü kesecek. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Satürn'ün geriye dönüşü kariyerine bağlı bir geliri tekrar karşına getiriyor. Hak ettiğin halde alamadığın bir ödeme ya da ertelenmiş bir zam yeniden konuşulabilir. Hakkını aramaktan çekinmemen, bu dönemde kendine yapabileceğin en değerli iyilik. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Satürn'ün retrosu eğitim ya da uzakla ilgili bir gideri yeniden gündemine getiriyor. Ödemesi ertelenmiş bir kurs ya da bir seyahat masrafı tekrar karşına çıkabilir. Bu masrafların içinden gerçekten gerekli olanı ayırman, bütçeni yormadan ilerlemeni sağlayacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Satürn geri harekete geçerken eski bir borç ya da kredi meselesini yeniden önüne koyuyor. Hallettiğini sandığın bir taksit ya da bir yükümlülük tekrar gündeme gelebilir. Rakamları net biçimde gözden geçirmen, belirsizliği taşımaktan çok daha rahatlatıcı olacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Satürn'ün retrosu ortaklaşa yürüyen bir konuyu yeniden masaya getiriyor. Geçmişte imzaladığın bir sözleşme ya da paylaştığın bir yükümlülük tekrar gündemine gelebilir. Detayları atlamadan koşulları yeniden okuman, bugün seni olası bir pürüzden koruyacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Satürn'ün geri hareketi gündelik giderlerinle ilgili bir konuyu tekrar karşına çıkarıyor. İptal etmeyi unuttuğun bir abonelik ya da tekrarlayan bir ödeme yeniden gözüne çarpabilir. Gereksiz bir gideri kesmek bugün sana somut bir kazanç olarak geri dönecek. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Satürn retrosu keyfe ya da bir hobiye ayırdığın bütçeyi yeniden gündemine taşıyor. Yarıda bıraktığın bir uğraşın masrafı tekrar karşına çıkabilir. Sana keyif veren şeylerden vazgeçmeden ölçüyü tutturman, bu dönemde dengeni koruyacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, yöneticin Satürn geri harekete geçerken evle ilgili bir gideri yeniden karşına getiriyor. Ertelediğin bir tamirat ya da aileye yaptığın bir destek tekrar gündeme gelebilir. Acil olmayanı ertelemen ve harcamanı planlı yapman, bütçeni bu dönemde ayakta tutacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Satürn'ün retrosu yakın çevrenle ilgili bir ödemeyi tekrar gündemine taşıyor. Bir kardeşinle ya da komşunla paylaştığın bir gider yeniden konuşulabilir. Sözlü anlaşmayı yazılı hale getirmen, ileride kimsenin kırılmamasını sağlayacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Satürn geri harekete geçerken gelirinle ilgili bir konuyu yeniden önüne koyuyor. Gözden kaçan bir kazanç kalemi ya da düzeltilmesi gereken bir hesap tekrar karşına çıkabilir. Gelirinle giderini yeniden hesaplaman, bu dönemde sağlam bir zemin kurmanı sağlayacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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