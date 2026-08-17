Yüreğimizi Çalan En İyi Nilipek Şarkısını Seçiyoruz
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Bu sefer oylarınızla Nilipek'in bu zamana kadarki en iyi şarkısını seçiyoruz. Yapmanız gereken tek şey iyice düşünmek. Hazırsak hadi başlıyoruz!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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