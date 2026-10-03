Yeni Estetik Trendimiz Hayırlı Olsun! Güney Kore'de "Geniş Omuz" Estetiği Giderek Yayılıyor

Estetik dünyasında önce yüz, ardından vücut hatları üzerinden şekillenen güzellik ölçüleri, sosyal medyayla birlikte artık omuz ve boyun hattına kadar uzandı. Bir ünlünün sahnedeki duruşu ya da tek bir fotoğraf karesi bile, kısa sürede pek çok kişinin aynı görünümü hedeflemesine yetebiliyor. Özellikle Kore'de bu durum akılalmaz bir boyuta ulaşmış durumda.
Güney Kore'deki popüler müzik grubu BLACKPINK üyesi Jennie'nin omuz çizgisi trend haline geldi. 'Jennie omuz dolgusu' olarak sunulan uygulamanın öncesi ve sonrası görüntüleri paylaşıldı. Diğer ülkelere de 'Barbie Omuz' olarak yayılan uygulamada yüksek trapez kası çizgisinin aşağı çekildiği, omuzların ise dik açılı, yuvarlak ve dolgun bir görünüme kavuştuğu görüldü.
Peki "Jennie omzu" için neler yapılıyor?
Kore'de 'Jennie omzu' olarak anılan görünüm, omuzların daha ince, dik ve köşeli görünmesini hedefliyor. Bunun için başlıca iki yöntem öne çıkıyor: Trapez kasına botulinum toksini yani botoks enjekte ederek kası gevşetip omuz çizgisini yumuşatmak ya da hiyalüronik asit dolgularla omuz hattına hacim kazandırmak. Botoksla elde edilen etki ise 3 ila 6 ay sürüyor. Bu yeni trend yurt dışında da karşılık buldu. Britanya'da 'Barbie botoksu' adıyla bilinen trapez botoksunun kliniklerde yaklaşık 750 sterline kadar çıktığı biliniyor.
Uzmanlar ise bu işlemin bedelinin yalnızca fiyatla sınırlı olmadığını söylüyor. Fizyoterapist Anson So'ya göre aşırı ya da uzun süreli botoks trapez kasını fazlaca gevşetip kürek kemiğine verdiği desteği zayıflatabiliyor. Bu da omuz ve boyun ağrısı, kas yorgunluğu ve ilerleyen dönemde kas fonksiyonlarında bozulma demek. Londra'daki bir kliniğin baş cerrahı ise yanlış uygulamada kalıcı kas hasarı riski bulunduğunu, bu estetiğin ince boyun ve omuz gibi dar güzellik standartlarını pekiştirdiğini savunuyor. Anson So, yalnızca esneme hareketleriyle dik omuz görünümü elde edilemeyeceğini, bunun yerine orta ve üst trapez ile deltoid kaslarını çalıştıran yan kaldırma gibi kuvvet egzersizlerinin daha etkili olduğunu da belirtti. Özetle omuz estetiği, görüntü kadar işlevi de ilgilendiren bir karar. Bu yüzden karar vermeden önce pek çok açıdan düşünmek gerekiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın