Yeni Estetik Trendimiz Hayırlı Olsun! Güney Kore'de "Geniş Omuz" Estetiği Giderek Yayılıyor

Estetik dünyasında önce yüz, ardından vücut hatları üzerinden şekillenen güzellik ölçüleri, sosyal medyayla birlikte artık omuz ve boyun hattına kadar uzandı. Bir ünlünün sahnedeki duruşu ya da tek bir fotoğraf karesi bile, kısa sürede pek çok kişinin aynı görünümü hedeflemesine yetebiliyor. Özellikle Kore'de bu durum akılalmaz bir boyuta ulaşmış durumda.

Güney Kore'deki popüler müzik grubu BLACKPINK üyesi Jennie'nin omuz çizgisi trend haline geldi. 'Jennie omuz dolgusu' olarak sunulan uygulamanın öncesi ve sonrası görüntüleri paylaşıldı. Diğer ülkelere de 'Barbie Omuz' olarak yayılan uygulamada yüksek trapez kası çizgisinin aşağı çekildiği, omuzların ise dik açılı, yuvarlak ve dolgun bir görünüme kavuştuğu görüldü.

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