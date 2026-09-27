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Bir Kadın 27 Kilo Verip Yaşadığı Fiziksel Dönüşümü Öncesi ve Sonrası Görüntüleriyle Paylaştı

Bir Kadın 27 Kilo Verip Yaşadığı Fiziksel Dönüşümü Öncesi ve Sonrası Görüntüleriyle Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.09.2026 - 14:46 Son Güncelleme: 27.09.2026 - 14:58

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Hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme, kilo problemlerini de beraberinde getiriyor. Kilo almak kolay olsa da kilo vermek aynı ölçüde kolay olmuyor. Çünkü yüksek kiloya çoğunlukla sağlık problemleri de eşlik ediyor. İnsanın bu süreci kararlılıkla sürdürmesi her zaman kolay olmuyor. 

'miranelmasdiken' isimli içerik üreticisi, 27 kilo verdikten sonra yaşadığı değişimi paylaştı. Genç kadının azim ve disiplinle yaşadığı dönüşüm, kendisi gibi kilo verme yolculuğuna başlamak isteyen fakat yeterli cesareti bulamayanlara ilham verdi. 

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27 kilo vermek gerçekten zaman ve emek istiyor!

Uzmanların genel önerisine göre sağlıklı ve kalıcı bir kilo verme temposu haftada ortalama yarım kilo ile bir kilo arasında değişiyor. Bu hıza göre hesaplandığında 27 kiloluk bir kayıp, kişinin başlangıç noktasına ve sürece ne kadar disiplinli devam ettiğine bağlı olarak genellikle altı ay ile bir yıl arasında bir zamana yayılıyor. Yani videodaki değişim, birkaç haftalık bir diyetin değil, aylar süren düzenli bir sürecin sonucu.

Bu süreç boyunca vücutta sadece görünüm değil, pek çok şey aynı anda değişiyor. Yağ kütlesi azalırken kas oranı görece artıyor, eklemler ve kalp daha az yük taşımaya başlıyor, günlük enerji ve nefes alma kapasitesi de zamanla belirgin şekilde iyileşiyor. Cildin yeni vücut ölçüsüne uyum sağlaması ise genellikle en son gerçekleşen değişikliklerden biri oluyor.

Paylaşımın yorumlarında dikkat çeken bir diğer nokta da videonun ilham verici bulunması. Pek çok kullanıcı kendi kilo verme sürecinden örnekler paylaşarak videonun altında küçük bir motivasyon alışverişi başlattı. Bu da bu tür öncesi-sonrası paylaşımların yalnızca bir 'sonuç' göstermekle kalmayıp, aynı yoldan geçen ya da geçmeyi düşünen başka kullanıcılar için de bir motivasyon kaynağına dönüştüğünü gösteriyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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