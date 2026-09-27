Başakşehir'de Polis Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye 466 Bin TL Ceza Kesti

Acil durum araçlarına yol vermek hem her birimizin vatandaşlık görevi hem de hayati derecede önemli. Fakat hala bu durumu dikkate almayan pek çok sürücü var. İstanbul Başakşehir'de, acil sirenleriyle ilerleyen bir ambulans kavşakta önünü kesen bir sürücüyle karşı karşıya kaldı. Israrla yol vermeyen sürücü, ambulans dururken aracından inip şoförün üzerine yürüdü.

Kameralara yansıyan bu anların ardından olay yerine gelen trafik polisi devreye girdi. Ambulansa yol vermeyen sürücüye ders niteliğinde bir ceza kesildi.

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