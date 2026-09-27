Başakşehir'de Polis Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye 466 Bin TL Ceza Kesti

Acil durum araçlarına yol vermek hem her birimizin vatandaşlık görevi hem de hayati derecede önemli. Fakat hala bu durumu dikkate almayan pek çok sürücü var. İstanbul Başakşehir'de, acil sirenleriyle ilerleyen bir ambulans kavşakta önünü kesen bir sürücüyle karşı karşıya kaldı. Israrla yol vermeyen sürücü, ambulans dururken aracından inip şoförün üzerine yürüdü.
Kameralara yansıyan bu anların ardından olay yerine gelen trafik polisi devreye girdi. Ambulansa yol vermeyen sürücüye ders niteliğinde bir ceza kesildi.
Cebindeki ceza 466 bin lirayla kaldı, ehliyeti de 90 gün elinden alındı!
Olay, Başakşehir'de bir kavşakta yaşandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde beyaz bir otomobilin ambulans yaklaşırken yolun ortasında durduğu, ambulansın arkasından gelen araçların da bu yüzden ilerleyemediği görülüyor. Sürücü, ambulansın siren ve ikaz ışıklarına rağmen yerinden ayrılmayıp aracından iniyor ve ambulansı kullanan sağlık görevlisinin üzerine doğru yürüyor.
Durumun kısa sürede yetkililere ulaşmasıyla olay yerine gelen trafik polisi ekipleri sürücüyü gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından sürücüye ambulansa yol vermemek ve sağlık personeline yönelik hareketleri gerekçesiyle toplam 466 bin lira tutarında trafik idari para cezası uygulandı. Cezanın yanı sıra sürücünün ehliyetine de 90 gün süreyle el konuldu.
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