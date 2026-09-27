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Başakşehir'de Polis Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye 466 Bin TL Ceza Kesti

Başakşehir'de Polis Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye 466 Bin TL Ceza Kesti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.09.2026 - 13:18

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Acil durum araçlarına yol vermek hem her birimizin vatandaşlık görevi hem de hayati derecede önemli. Fakat hala bu durumu dikkate almayan pek çok sürücü var. İstanbul Başakşehir'de, acil sirenleriyle ilerleyen bir ambulans kavşakta önünü kesen bir sürücüyle karşı karşıya kaldı. Israrla yol vermeyen sürücü, ambulans dururken aracından inip şoförün üzerine yürüdü.

Kameralara yansıyan bu anların ardından olay yerine gelen trafik polisi devreye girdi. Ambulansa yol vermeyen sürücüye ders niteliğinde bir ceza kesildi. 

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Cebindeki ceza 466 bin lirayla kaldı, ehliyeti de 90 gün elinden alındı!

Olay, Başakşehir'de bir kavşakta yaşandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde beyaz bir otomobilin ambulans yaklaşırken yolun ortasında durduğu, ambulansın arkasından gelen araçların da bu yüzden ilerleyemediği görülüyor. Sürücü, ambulansın siren ve ikaz ışıklarına rağmen yerinden ayrılmayıp aracından iniyor ve ambulansı kullanan sağlık görevlisinin üzerine doğru yürüyor.

Durumun kısa sürede yetkililere ulaşmasıyla olay yerine gelen trafik polisi ekipleri sürücüyü gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından sürücüye ambulansa yol vermemek ve sağlık personeline yönelik hareketleri gerekçesiyle toplam 466 bin lira tutarında trafik idari para cezası uygulandı. Cezanın yanı sıra sürücünün ehliyetine de 90 gün süreyle el konuldu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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