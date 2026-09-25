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Esnaf Beyaz Peyniri Uzun Süre Saklamanın Sırrını Verdi

Esnaf Beyaz Peyniri Uzun Süre Saklamanın Sırrını Verdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 17:52

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Beyaz peyniri alıp eve götürdükten birkaç gün sonra sarardığını ya da ekşidiğini görmek can sıkıcı olabiliyor. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda bir esnaf, bu sorunun çözümünün mutfakta hazır bulunan küp şekerde olduğunu söyledi.

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Esnafa göre peynirin en büyük düşmanı nem.

Esnafa göre peynirin en büyük düşmanı nem.

Videoda konuşan esnaf, peynir alan müşterilerden birkaç gün sonra 'Peynirim bozuldu, peynirim sarardı, peynirim ekşidi' şikayetleri geldiğini anlatıyor. Esnafa göre sorunun kaynağı kaptaki nem: 'Peynir nemi sevmez, rutubeti sevmez' diyor.

Önerdiği çözüm ise oldukça basit: Peyniri kabına koyduktan sonra yanına iki küp şeker atmak, kapağı kapatıp dolaba kaldırmak. Esnafın anlattığına göre kaptaki nemi küp şeker çekiyor, peynir de bu sayede bozulmadan kalıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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