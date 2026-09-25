Esnaf Beyaz Peyniri Uzun Süre Saklamanın Sırrını Verdi

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Beyaz peyniri alıp eve götürdükten birkaç gün sonra sarardığını ya da ekşidiğini görmek can sıkıcı olabiliyor. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda bir esnaf, bu sorunun çözümünün mutfakta hazır bulunan küp şekerde olduğunu söyledi.
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Esnafa göre peynirin en büyük düşmanı nem.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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