Deprem Sırasında Çocukları Dışarı Taşıyan Kreş Öğretmenlerine Övgü Yağdı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 24 Eylül sabahı saat 10.40'ta meydana gelen ve AFAD verilerine göre 5,4 büyüklüğündeki deprem; Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da da hissedildi. İlk tespitlere göre can kaybı yaşanmadı, kentteki tüm okullar ise günün geri kalanında tatil edildi. Sarsıntının ardından güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler peş peşe paylaşılırken, bunlardan biri Karaköprü'deki bir anaokulundan geldi. Deprem başladığı anda sınıfa koşan kreş öğretmenleri, minikleri kucaklarına alarak hızla dışarı çıkardı. Kendi güvenliklerini ikinci plana atan öğretmenlerin o saniyeleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kullanıcılar öğretmenlere teşekkür ederken, kimi kendi sınıfında yaşadığı deprem anını, kimi anaokulundaki staj günlerini anlattı.
Öğretmenler, çocukları kanatlarının altına toplayan meleklere benzetildi
İzleyenlerin gözünden kaçmayan detay, öğretmenin çocuklara "oyun oynuyoruz" demesi oldu
Birine göre en büyük alkışı dört çocuğu birden taşımaya çalışan ilk öğretmen hak ediyordu
Bir diğeri başkasının çocuğuna sahip çıkmanın ne kadar ağır bir yük olduğunu hatırlattı
Bir öğretmen, sınıfında 24 öğrenciyle depreme yakalandığı anlarda yaşadığı çaresizliği anlattı
Anaokulunda staj yapmış biri, tatbikatta bile yaşadığı gerginliği paylaştı
Kimine göre öğretmenliği en iyi anlatan görüntü buydu
Övgülerin bir kısmı da öğretmenleri yetiştiren annelere gitti
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