Deprem Sırasında Çocukları Dışarı Taşıyan Kreş Öğretmenlerine Övgü Yağdı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 24 Eylül sabahı saat 10.40'ta meydana gelen ve AFAD verilerine göre 5,4 büyüklüğündeki deprem; Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da da hissedildi. İlk tespitlere göre can kaybı yaşanmadı, kentteki tüm okullar ise günün geri kalanında tatil edildi. Sarsıntının ardından güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler peş peşe paylaşılırken, bunlardan biri Karaköprü'deki bir anaokulundan geldi. Deprem başladığı anda sınıfa koşan kreş öğretmenleri, minikleri kucaklarına alarak hızla dışarı çıkardı. Kendi güvenliklerini ikinci plana atan öğretmenlerin o saniyeleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kullanıcılar öğretmenlere teşekkür ederken, kimi kendi sınıfında yaşadığı deprem anını, kimi anaokulundaki staj günlerini anlattı.