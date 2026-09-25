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Deprem Sırasında Çocukları Dışarı Taşıyan Kreş Öğretmenlerine Övgü Yağdı

Deprem Sırasında Çocukları Dışarı Taşıyan Kreş Öğretmenlerine Övgü Yağdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.09.2026 - 13:47

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 24 Eylül sabahı saat 10.40'ta meydana gelen ve AFAD verilerine göre 5,4 büyüklüğündeki deprem; Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da da hissedildi. İlk tespitlere göre can kaybı yaşanmadı, kentteki tüm okullar ise günün geri kalanında tatil edildi. Sarsıntının ardından güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler peş peşe paylaşılırken, bunlardan biri Karaköprü'deki bir anaokulundan geldi. Deprem başladığı anda sınıfa koşan kreş öğretmenleri, minikleri kucaklarına alarak hızla dışarı çıkardı. Kendi güvenliklerini ikinci plana atan öğretmenlerin o saniyeleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kullanıcılar öğretmenlere teşekkür ederken, kimi kendi sınıfında yaşadığı deprem anını, kimi anaokulundaki staj günlerini anlattı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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