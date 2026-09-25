Doktorların Yıllarca Çözemediği Hastalığın Sırrı Tinder'daki Bir Eşleşmeyle Ortaya Çıktı
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Brezilyalı Maria Paula Vieira, üç yaşından beri ellerinde yanma, ağrı ve deri soyulmasıyla yaşıyordu. Onlarca doktora görünmesine rağmen yıllarca kimse ona net bir teşhis koyamadı. Pandemiden kısa süre önce Tinder'da eşleştiği bir tıp öğrencisi ise bu tabloyu tamamen değiştirecekti.
Kaynak: BBC News Türkçe
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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