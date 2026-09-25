Doktorların Yıllarca Çözemediği Hastalığın Sırrı Tinder'daki Bir Eşleşmeyle Ortaya Çıktı

Maria Paula, 2023'te Profesör Criado'yla görüşmeye karar verdi. Criado ilk muayenede kesin bir şey söyleyemedi ama vakayı araştıracağını belirtti. Yalnızca bir ay sonra yıllardır beklenen cevap geldi: Maria Paula'da nadir görülen genetik bir hastalık vardı.

Dönüm noktası, profesörün ona gösterdiği ve iki hastalık arasındaki ilişkiyi ele alan bir Fransız çalışması oldu. Bunlardan ilki, avuç içi ve ayak tabanlarında derinin aşırı kalınlaşmasına yol açıp hareketi kısıtlayabilen Olmsted sendromu. Bazı hastalarda buna, özellikle el ve ayaklarda kızarıklık, ısınma ve yanıcı ağrı ataklarıyla seyreden eritromelalji eşlik ediyor. İki tablonun bir arada görüldüğü vakalar tıp literatüründe son derece az; JAMA Dermatology'de yayımlanan Fransız vaka çalışması bunlardan biri. Maria Paula çalışmayı okuduğunda 'Aman Tanrım, bu benim hikayem' dediğini anlatıyor.

Criado'ya göre iki hastalığın ortak noktası, sinir uçlarında duyusal sinyallerin iletilmesinde görev alan TRPV3 adlı kanaldaki değişiklikler olabilir. Bu kanalı aşırı aktif hale getiren bir değişiklik, normalde basit bir dokunuş olarak algılanması gereken uyaranların vücutta şiddetli ve sürekli ağrı gibi yorumlanmasına neden olabiliyor. Maria Paula'nın belirtileri bu vakalarla örtüşüyordu ve teşhis genetik testlerle doğrulandı.

Doğru teşhisin ardından uygun tedaviye başlayan Maria Paula, hayatının tamamen değiştiğini söylüyor. Eskiden çok zorlandığı egzersizleri artık yapabildiğini, daha sık dışarı çıkıp seyahat ettiği için yeni insanlarla tanıştığını anlatıyor.

Lucas'la aralarında romantik bir ilişki başlamadı ama arkadaşlıkları sürüyor. Maria Paula ise hayatının uzun bir bölümünde mahrum kaldığı şeye sonunda kavuştuğunu söylüyor: Geleceği hayal edebilmek ve hayattan keyif alabilmek.