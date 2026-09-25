Yurt Dışında Hem Çalışıp Hem Gezme Hayali Kuraya Kaldı: Avustralya'dan Radikal Karar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Avustralya, gençlerin bir yıl boyunca hem çalışıp hem gezebildiği 'working holiday' vizesinde kuralları değiştiriyor.
İçişleri Bakanı Tony Burke'ün açıkladığı yeni sisteme göre vizeyi ikinci ve üçüncü yıl uzatmak isteyenler artık otomatik olarak değil, kurayla belirlenecek. Üçüncü yıl kontenjanı ise 31 binden 5 bine indiriliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avustralya'da "working holiday" şartları değişiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taşrada Çalışma Şartı Kalkmıyor
İngiltere Ayrı Tutuluyor, Türkiye'nin Kontenjanı 100 Kişi
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın