Yurt Dışında Hem Çalışıp Hem Gezme Hayali Kuraya Kaldı: Avustralya'dan Radikal Karar

İçişleri Bakanı Tony Burke, yeni sistemi 17 Eylül'de Canberra'daki Ulusal Basın Kulübü'nde yaptığı konuşmada açıkladı. Buna göre ikinci yıl için kura 45 bin kişiyle sınırlanacak. Geçen yıl ikinci yıla hak kazananların sayısı 57 bindi.

Üçüncü yılda kesinti çok daha sert olacak. Geçen yıl 31 bin kişinin kaldığı üçüncü yıl, yalnızca 5 bin kişiyle sınırlanacak. İlk yıl vizesi ise bu değişiklikten etkilenmiyor.

Burke, 'Herkes geçemeyecek, çünkü bu sayılar üzerinde kontrol ve kesinlik sağlamamız gerekiyor' dedi.