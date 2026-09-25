article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yurt Dışında Hem Çalışıp Hem Gezme Hayali Kuraya Kaldı: Avustralya'dan Radikal Karar

Yurt Dışında Hem Çalışıp Hem Gezme Hayali Kuraya Kaldı: Avustralya'dan Radikal Karar

Avustralya Vize
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 14:39
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Avustralya, gençlerin bir yıl boyunca hem çalışıp hem gezebildiği 'working holiday' vizesinde kuralları değiştiriyor.

İçişleri Bakanı Tony Burke'ün açıkladığı yeni sisteme göre vizeyi ikinci ve üçüncü yıl uzatmak isteyenler artık otomatik olarak değil, kurayla belirlenecek. Üçüncü yıl kontenjanı ise 31 binden 5 bine indiriliyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Avustralya'da "working holiday" şartları değişiyor.

Avustralya'da "working holiday" şartları değişiyor.

İçişleri Bakanı Tony Burke, yeni sistemi 17 Eylül'de Canberra'daki Ulusal Basın Kulübü'nde yaptığı konuşmada açıkladı. Buna göre ikinci yıl için kura 45 bin kişiyle sınırlanacak. Geçen yıl ikinci yıla hak kazananların sayısı 57 bindi.

Üçüncü yılda kesinti çok daha sert olacak. Geçen yıl 31 bin kişinin kaldığı üçüncü yıl, yalnızca 5 bin kişiyle sınırlanacak. İlk yıl vizesi ise bu değişiklikten etkilenmiyor.

Burke, 'Herkes geçemeyecek, çünkü bu sayılar üzerinde kontrol ve kesinlik sağlamamız gerekiyor' dedi.

Taşrada Çalışma Şartı Kalkmıyor

Taşrada Çalışma Şartı Kalkmıyor

Kuraya girmek için mevcut şartlar aynen sürüyor. İkinci yıla başvurabilmek için Avustralya'nın kırsal bölgelerinde 88 gün, üçüncü yıl için ise 6 ay çalışmak gerekiyor. Bu işlerin önemli bir kısmı tarım ve meyve toplama gibi alanlarda yapılıyor.

Bu şartları yerine getirmek artık vize uzatmasını garanti etmiyor, yalnızca kuraya girme hakkı veriyor.

Yeni plan, hükümetin göçü azaltma planının bir parçası olarak görülüyor. ABC'nin aktardığına göre hükümet, net göçü bu mali yıl 245 bine, bir sonraki yıl 225 bine indirmeyi hedefliyor.

İngiltere Ayrı Tutuluyor, Türkiye'nin Kontenjanı 100 Kişi

İngiltere Ayrı Tutuluyor, Türkiye'nin Kontenjanı 100 Kişi

İngiltere vatandaşları farklı bir tabloyla karşı karşıya. Avustralya ile İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşması kapsamında İngilizler için kırsalda çalışma zorunluluğu bulunmuyor. ABC'nin aktardığına göre İngiliz başvuruları şimdilik yavaş işlenmeye devam edecek.

Türk vatandaşları da bu programa 'Work and Holiday' adı verilen 462 sınıfı vizeyle başvurabiliyor. Avustralya İçişleri Bakanlığı'nın kontenjan sayfasına göre Türkiye'nin yıllık kontenjanı 100 kişi ve başvurular şu an açık.

Başvuru yapmayı düşünenler, güncel koşulları bakanlığın sitesinden takip edebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın