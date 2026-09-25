Kuşadası'nda 470 TL'ye Satılan Sosisli Sandviçin Fiyatı Tartışma Yarattı
Kuşadası'nda satılan ve 'meşhur' diye anılan çarşaflı sandviçin fiyatı sosyal medyada tartışma yarattı. Paylaşılan videoda, yumuşak sandviç ekmeğinin arasına sosis, patates kızartması ve bol eritilmiş kaşar konarak hazırlanan sandviçin 470 TL'ye satıldığı görülüyor. Görüntüler kısa sürede yayılırken kullanıcıların büyük kısmı fiyatı ürünün içeriğiyle kıyasladı. Kimi malzemelerin maliyetini tek tek hesaplayıp aradaki farka dikkat çekti, kimi aynı parayla başka şehirlerde neler yenebileceğini sıraladı. Çarşaflıyı yıllar önce birkaç liraya yiyenlerin anıları da tartışmaya eklendi. Tatil beldelerindeki fiyatlar bütün yaz boyunca zaten gündemden düşmemişken, sezonun kapandığı günlerde bu sandviç de fahiş fiyat tartışmasının yeni simgesi oldu.
Kuşadası'nda 470 TL'ye satılan çarşaflı sandviç böyle hazırlanıyor
Fiyatı dolara çevirince tablo daha da netleşti
Kimine göre bu sandviç en fazla 90 TL eder, o da kaşarın hatırına
Aslında aynı sandviç başka şehirlerde kumru ve yengen adıyla satılıyor
Çarşaflıyı bilenlere göre bu malzemeler içine hiç girmez
Aynı gün Fatih'te 380 TL'ye porsiyon Adana yiyen bir takipçi kıyas yaptı
Bu paraya İtalya'da margherita yenebileceğini hatırlatan da oldu
15 yıl önce Aydın'da okuyan biri aynı çarşaflıyı 5 TL'ye yediği günleri andı
Prof. Dr. Ulvi Saran sandviçi malzeme malzeme sağlık açısından inceledi
Çarşaflıya bu parayı ancak cephede moral yemeği olarak vermek mümkün
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