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Kuşadası'nda 470 TL'ye Satılan Sosisli Sandviçin Fiyatı Tartışma Yarattı

Kuşadası'nda 470 TL'ye Satılan Sosisli Sandviçin Fiyatı Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.09.2026 - 15:06
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Kuşadası'nda satılan ve 'meşhur' diye anılan çarşaflı sandviçin fiyatı sosyal medyada tartışma yarattı. Paylaşılan videoda, yumuşak sandviç ekmeğinin arasına sosis, patates kızartması ve bol eritilmiş kaşar konarak hazırlanan sandviçin 470 TL'ye satıldığı görülüyor. Görüntüler kısa sürede yayılırken kullanıcıların büyük kısmı fiyatı ürünün içeriğiyle kıyasladı. Kimi malzemelerin maliyetini tek tek hesaplayıp aradaki farka dikkat çekti, kimi aynı parayla başka şehirlerde neler yenebileceğini sıraladı. Çarşaflıyı yıllar önce birkaç liraya yiyenlerin anıları da tartışmaya eklendi. Tatil beldelerindeki fiyatlar bütün yaz boyunca zaten gündemden düşmemişken, sezonun kapandığı günlerde bu sandviç de fahiş fiyat tartışmasının yeni simgesi oldu.

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Kuşadası'nda 470 TL'ye satılan çarşaflı sandviç böyle hazırlanıyor

Fiyatı dolara çevirince tablo daha da netleşti

Fiyatı dolara çevirince tablo daha da netleşti
twitter.com

Kimine göre bu sandviç en fazla 90 TL eder, o da kaşarın hatırına

Kimine göre bu sandviç en fazla 90 TL eder, o da kaşarın hatırına
twitter.com

Aslında aynı sandviç başka şehirlerde kumru ve yengen adıyla satılıyor

Aslında aynı sandviç başka şehirlerde kumru ve yengen adıyla satılıyor
twitter.com

Çarşaflıyı bilenlere göre bu malzemeler içine hiç girmez

Çarşaflıyı bilenlere göre bu malzemeler içine hiç girmez
twitter.com
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Aynı gün Fatih'te 380 TL'ye porsiyon Adana yiyen bir takipçi kıyas yaptı

Aynı gün Fatih'te 380 TL'ye porsiyon Adana yiyen bir takipçi kıyas yaptı
twitter.com

Bu paraya İtalya'da margherita yenebileceğini hatırlatan da oldu

Bu paraya İtalya'da margherita yenebileceğini hatırlatan da oldu
twitter.com

15 yıl önce Aydın'da okuyan biri aynı çarşaflıyı 5 TL'ye yediği günleri andı

15 yıl önce Aydın'da okuyan biri aynı çarşaflıyı 5 TL'ye yediği günleri andı
twitter.com

Prof. Dr. Ulvi Saran sandviçi malzeme malzeme sağlık açısından inceledi

Prof. Dr. Ulvi Saran sandviçi malzeme malzeme sağlık açısından inceledi
twitter.com

Çarşaflıya bu parayı ancak cephede moral yemeği olarak vermek mümkün

Çarşaflıya bu parayı ancak cephede moral yemeği olarak vermek mümkün
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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