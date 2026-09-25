Göbek Deliği Kokusu Parkinson ve Bilişsel Bozukluk İzleri Taşıyabilir mi?
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Parkinson ya da hafif bilişsel bozukluk gibi rahatsızlıkların izleri, göbek deliğimizde saklı olabilir mi? Almanya'daki Fraunhofer Entegre Devreler Enstitüsü'nden (IIS) araştırmacılar, bu soruya lazerle yanıt aramaya çalıştı. Scientific Reports'ta yayımlanan küçük ölçekli çalışmada göbek deliğinden alınan örnekler, gruplar arasında farklı kimyasal örüntüler gösterdi.
İşte detaylar.
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Hastalıkların Bir "Kokusu" Olabilir mi?
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Burun, Kulak ve Göbek Deliğinden Örnek Alındı
En Belirgin Farklar Burun ve Göbek Deliğinde Çıktı
Peki Bu Bir Teşhis Yöntemi mi?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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