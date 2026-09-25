Göbek Deliği Kokusu Parkinson ve Bilişsel Bozukluk İzleri Taşıyabilir mi?

Hepimiz çevremize sürekli olarak uçucu organik bileşikler (VOC) yayıyoruz. Bunlar, havayla temas ettiğinde kolayca buharlaşan, karbon içeren küçük moleküller. Bilim insanları uzun süredir bu moleküllerin bazı hastalıklarda değişip değişmediğini araştırıyor.

Parkinson'u Kokusundan Tanıyan Kadın

Bu alandaki en bilinen örnek, İskoçyalı Joy Milne. Milne, eşi Les'in üzerinde tuhaf, misk benzeri bir koku fark etmişti. Les'e Parkinson teşhisi ise bundan yıllar sonra konuldu. Sonraki araştırmalar, bu kokunun deri yüzeyindeki yağlı salgıyla, yani sebumla ilişkili olduğunu gösterdi.

Graunke ve ekibi de çalışmalarında bu fikirden yola çıkıyor: 'Vücut, deri yağından ya da terden kaynaklanan ve erken teşhis için uyarı işareti görevi gören bazı kokular yayar.'