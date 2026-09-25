ABD'deki Yağlıderelilerin Sayısı Giresun'daki İlçe Nüfusunun İki Katını Geçti

2023 yılında konsolosluktan alınan verilere göre ABD'de çifte vatandaşlığı ya da resmi oturma izni bulunan Yağlıdereli sayısı 21 bin civarındaydı. Son üç yılda özellikle Meksika sınırı üzerinden yapılan geçişlerle bu rakamın 30 bini aştığı tahmin ediliyor. Kayıt dışı kalan kısım yüzünden kesin bir sayı vermek mümkün değil; ancak ortaya çıkan tablo, ilçe nüfusunun iki katından fazlasına denk geliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Yağlıdere'nin nüfusu son yıllarda 15 binin altında seyrediyor. İlçe merkezine dikilen 'Göç ve Vefa Anıtı' da yarım asırlık bu yolculuğun ilçe hafızasındaki yerini simgeliyor.