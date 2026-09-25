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ABD'deki Yağlıderelilerin Sayısı Giresun'daki İlçe Nüfusunun İki Katını Geçti

ABD'deki Yağlıderelilerin Sayısı Giresun'daki İlçe Nüfusunun İki Katını Geçti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.09.2026 - 15:24
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Giresun'un yeşil vadileri arasına kurulu Yağlıdere, bugünlerde nüfusundan çok gurbetçileriyle konuşuluyor. İlçede yaklaşık 14 bin 600 kişi yaşıyor; Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yağlıdereli sayısının ise 30 bini aştığı tahmin ediliyor. Yani okyanusun öbür yakasında, ilçenin kendisinden iki kat kalabalık bir Yağlıdere hayatını sürdürüyor. 1960'larda tek bir vefa ziyaretiyle başlayan ve kuşaktan kuşağa büyüyen bir göç zincirinin sonucu. İlçe merkezinde 'NEW-Yağlıdere' yazıları göze çarpıyor, göçün üçüncü nesli ise artık ABD'de doğup büyüyor. Bölgede Yağlıdere'ye bu yüzden 'Türkiye'nin küçük Amerika'sı' deniyor. Haberin ardından ilçenin yarım asırlık hikâyesi sosyal medyada da yeniden gündeme geldi.

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Göç, 1960'larda memleketini ziyarete gelen Lefter'in Terzi İzzet'le tanışmasıyla başladı

Göç, 1960'larda memleketini ziyarete gelen Lefter'in Terzi İzzet'le tanışmasıyla başladı

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş'ın anlattığına göre hikâyenin başında, mübadele döneminde ailesiyle birlikte bölgeden ayrılmak zorunda kalan Lefter adında biri var. Lefter, 1960'ların başında doğduğu topraklara bir vefa ziyareti yaptığında ilçede 'Terzi İzzet' diye bilinen İzzet Aydın'la tanıştı.

Bu tanışma, İzzet Aydın'ın ABD'nin yolunu tutmasını sağladı. Önce tek başına giden Aydın, oraya yerleştikten sonra akrabalarını ve köylülerini de yanına çağırmaya başladı. Giden her aile bir başkasına kapı araladı, zincir halka halka uzadı. Başkan İbaş bu süreci 'Bir kişinin attığı bu adım zamanla adeta bir çığ gibi büyüdü' sözleriyle özetliyor.

Konsolosluk kayıtlarında 21 bin görünen Yağlıdereli sayısının son üç yılda 30 bini aştığı tahmin ediliyor

Konsolosluk kayıtlarında 21 bin görünen Yağlıdereli sayısının son üç yılda 30 bini aştığı tahmin ediliyor

2023 yılında konsolosluktan alınan verilere göre ABD'de çifte vatandaşlığı ya da resmi oturma izni bulunan Yağlıdereli sayısı 21 bin civarındaydı. Son üç yılda özellikle Meksika sınırı üzerinden yapılan geçişlerle bu rakamın 30 bini aştığı tahmin ediliyor. Kayıt dışı kalan kısım yüzünden kesin bir sayı vermek mümkün değil; ancak ortaya çıkan tablo, ilçe nüfusunun iki katından fazlasına denk geliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Yağlıdere'nin nüfusu son yıllarda 15 binin altında seyrediyor. İlçe merkezine dikilen 'Göç ve Vefa Anıtı' da yarım asırlık bu yolculuğun ilçe hafızasındaki yerini simgeliyor.

Yeni kuşak ABD'ye çalışmak için değil, eğitim almak için gitmek istiyor

Yeni kuşak ABD'ye çalışmak için değil, eğitim almak için gitmek istiyor

İlk kuşak ABD'ye ekmek parası için gitmişti. Bugün ilçede kalan gençlerin hayali ise biraz farklı: Çoğu Amerika'ya çalışmaktan çok okumak için gitmek istiyor.

Öğrenci Cafer Yardım da bunlardan biri. Yardım, hedefinin ABD'de kaliteli bir eğitim almak, ardından Türkiye'ye dönüp memleketinde yaşamak ve çalışmak olduğunu söylüyor. Yarım asırdır tek yönlü işleyen göç yolu, yeni kuşağın gözünde dönüş bileti olan bir yolculuğa dönüşüyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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