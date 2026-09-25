ABD'deki Yağlıderelilerin Sayısı Giresun'daki İlçe Nüfusunun İki Katını Geçti
Giresun'un yeşil vadileri arasına kurulu Yağlıdere, bugünlerde nüfusundan çok gurbetçileriyle konuşuluyor. İlçede yaklaşık 14 bin 600 kişi yaşıyor; Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yağlıdereli sayısının ise 30 bini aştığı tahmin ediliyor. Yani okyanusun öbür yakasında, ilçenin kendisinden iki kat kalabalık bir Yağlıdere hayatını sürdürüyor. 1960'larda tek bir vefa ziyaretiyle başlayan ve kuşaktan kuşağa büyüyen bir göç zincirinin sonucu. İlçe merkezinde 'NEW-Yağlıdere' yazıları göze çarpıyor, göçün üçüncü nesli ise artık ABD'de doğup büyüyor. Bölgede Yağlıdere'ye bu yüzden 'Türkiye'nin küçük Amerika'sı' deniyor. Haberin ardından ilçenin yarım asırlık hikâyesi sosyal medyada da yeniden gündeme geldi.
Göç, 1960'larda memleketini ziyarete gelen Lefter'in Terzi İzzet'le tanışmasıyla başladı
Konsolosluk kayıtlarında 21 bin görünen Yağlıdereli sayısının son üç yılda 30 bini aştığı tahmin ediliyor
Yeni kuşak ABD'ye çalışmak için değil, eğitim almak için gitmek istiyor
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