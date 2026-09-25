İki Ülkeyi Birbirine Bağlayacak Dev Köprü Ellerinde Kaldı: 11 Aydır Tek Çivi Çakılmadı
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Kaynak: https://www.portugalresident.com/pm-m...
İspanya ile Portekiz'i birbirine bağlayarak iki ülke arasındaki ulaşımı önemli ölçüde rahatlatması hedeflenen 24 milyon euro değerindeki mega köprü projesi, çevresel izin süreçlerine takıldığı için başlama aşamasına geçemiyor. Tamamlandığında sürücülere 85 kilometrelik bir yol tasarrufu kazandıracak olan dev altyapı hamlesi, Portekiz tarafındaki yasal prosedürlerin sonuçlanmasını bekliyor.
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Çevresel Onay Süreci Sınır Ötesi Köprü İnşaatını Durdurdu
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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