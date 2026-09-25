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İki Ülkeyi Birbirine Bağlayacak Dev Köprü Ellerinde Kaldı: 11 Aydır Tek Çivi Çakılmadı

İki Ülkeyi Birbirine Bağlayacak Dev Köprü Ellerinde Kaldı: 11 Aydır Tek Çivi Çakılmadı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 15:45
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İspanya ile Portekiz'i birbirine bağlayarak iki ülke arasındaki ulaşımı önemli ölçüde rahatlatması hedeflenen 24 milyon euro değerindeki mega köprü projesi, çevresel izin süreçlerine takıldığı için başlama aşamasına geçemiyor. Tamamlandığında sürücülere 85 kilometrelik bir yol tasarrufu kazandıracak olan dev altyapı hamlesi, Portekiz tarafındaki yasal prosedürlerin sonuçlanmasını bekliyor.

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Kaynak

Kaynak: https://www.portugalresident.com/pm-m...
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Çevresel Onay Süreci Sınır Ötesi Köprü İnşaatını Durdurdu

Çevresel Onay Süreci Sınır Ötesi Köprü İnşaatını Durdurdu

İspanya'nın Extremadura özerk bölgesine bağlı Cedillo ile Portekiz'in Montalvão kenti arasında yapılması planlanan köprünün inşaatı, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 11 ay geçmesine rağmen başlatılamıyor. İspanyol makamlarında endişe yaratan bu gecikmenin temelini Portekiz tarafında yürütülen çevresel etki değerlendirme süreçleri oluşturuyor. Sever Nehri üzerindeki yasal izinler tamamlanmadan şantiyelerin kurulmasına onay verilmediği için sınırın iki tarafındaki yetkililer bürokratik sürecin nihayete ermesini bekliyor.

Tasarruflu Yapı Teknolojik Özellikleriyle Öne Çıkıyor

Tasarruflu Yapı Teknolojik Özellikleriyle Öne Çıkıyor

Avrupa Birliği fonları ve iki ülkenin ortak bütçesiyle finanse edilen proje, Sever Nehri'nin doğal akışını koruyacak özel bir mühendislik yaklaşımını barındırıyor. Toplam 160 metre uzunluğunda olması planlanan yapıda, nehir yatağına herhangi bir ayak dikilmeden ikiz beton kemer tasarımı uygulanıyor. İki adet 3,5 metrelik araç şeridi, emniyet şeritleri ve yaya yollarını içeren köprüyü Portekiz'deki EM1139 karayoluna entegre etmek amacıyla 700 metrelik ek bir bağlantı koridoru da hayata geçirilmeyi bekliyor.

Bölge Ekonomisi Yeni Ulaşım Hattından Canlanma Umuyor

Bölge Ekonomisi Yeni Ulaşım Hattından Canlanma Umuyor

İber Yarımadası'nın nüfus yoğunluğu en düşük noktalarından birinde yükselen proje, tamamlandığında seyahat sürelerini kısaltmanın ötesinde bölgesel kalkınmaya da hizmet etmeyi vaat ediyor. Günlük sınır ötesi geçişleri kolaylaştıracak olan bu hamle, sağlık ve eğitim gibi temel kamu hizmetlerine erişimi hızlandırırken yerel turizm potansiyelini de artırma amacı taşıyor. Yıllardır doğrudan ulaşım hattı talep eden bölge sakinleri, ticari hareketliliği güçlendirecek bu kritik eşiğin bir an önce aşılmasını umut ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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