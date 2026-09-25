İki Ülkeyi Birbirine Bağlayacak Dev Köprü Ellerinde Kaldı: 11 Aydır Tek Çivi Çakılmadı

İber Yarımadası'nın nüfus yoğunluğu en düşük noktalarından birinde yükselen proje, tamamlandığında seyahat sürelerini kısaltmanın ötesinde bölgesel kalkınmaya da hizmet etmeyi vaat ediyor. Günlük sınır ötesi geçişleri kolaylaştıracak olan bu hamle, sağlık ve eğitim gibi temel kamu hizmetlerine erişimi hızlandırırken yerel turizm potansiyelini de artırma amacı taşıyor. Yıllardır doğrudan ulaşım hattı talep eden bölge sakinleri, ticari hareketliliği güçlendirecek bu kritik eşiğin bir an önce aşılmasını umut ediyor.