Dove Cameron Gelinlikten Vazgeçti: Damiano David ile İtalya'da Alışılmadık Bir Düğünle Evlendi!

Cameron, kravatlı, kemerli ve pelerinli ceketiyle beyaz bir takım elbise tercih etti; elinde beyaz kala zambaklarından bir buket taşıdı. Damiano ise gelinin kıyafetiyle uyumlu kırık beyaz bir takım elbise giyip boynuna zeytin yeşili bir fular taktı.

Kısacası, Dove Cameron ile Damiano David geleneksel kalıpları bir kenara bırakarak hem aşklarını hem de düğün stillerini kendi tarzlarına göre şekillendirdi.