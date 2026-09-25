Dove Cameron Gelinlikten Vazgeçti: Damiano David ile İtalya'da Alışılmadık Bir Düğünle Evlendi!
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Bir düğünde gelinlik şart mı? Dove Cameron bu soruyu kendi düğününde net bir şekilde yanıtladı. Ünlü oyuncu, Maneskin grubunun solisti Damiano David ile İtalya'da evlendi; ama töreni sıradan bir gelinlikten çok farklı bir görünümle unutulmaz kıldı.
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Çiftin aşkı 2023'te Damiano'nun New York konserinde başladı.
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Nişan haberi geçen yıl TMZ tarafından duyuruldu.
Çift, Toskana'daki bir kasabada nikah kıydı.
Gelin, klasik gelinlik yerine Giorgio Armani imzalı bir takım elbise giydi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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