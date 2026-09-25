article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Dove Cameron Gelinlikten Vazgeçti: Damiano David ile İtalya'da Alışılmadık Bir Düğünle Evlendi!

Dove Cameron Gelinlikten Vazgeçti: Damiano David ile İtalya'da Alışılmadık Bir Düğünle Evlendi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.09.2026 - 15:49
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir düğünde gelinlik şart mı? Dove Cameron bu soruyu kendi düğününde net bir şekilde yanıtladı. Ünlü oyuncu, Maneskin grubunun solisti Damiano David ile İtalya'da evlendi; ama töreni sıradan bir gelinlikten çok farklı bir görünümle unutulmaz kıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çiftin aşkı 2023'te Damiano'nun New York konserinde başladı.

Çiftin aşkı 2023'te Damiano'nun New York konserinde başladı.

30 yaşındaki Dove Cameron ile 27 yaşındaki Damiano David arasındaki aşk söylentileri, oyuncunun Damiano'nun New York'taki Madison Square Garden konserlerinden birinde görülmesiyle 2023'te başladı. Çift, kırmızı halıya ilk kez 2024'te Beverly Hills'te düzenlenen Clive Davis'in Grammy öncesi galasında çıktı.

Nişan haberi geçen yıl TMZ tarafından duyuruldu.

Nişan haberi geçen yıl TMZ tarafından duyuruldu.

2025 yılının ekim ayında Sidney'de görüntülenen Cameron'ın parmağında devasa bir elmas yüzük fark edilince magazin sitesi TMZ çiftin nişanlandığını duyurdu. Cameron, ocak ayında sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yüzüğü sergileyip nişanı doğruladı.

Çift, Toskana'daki bir kasabada nikah kıydı.

Çift, Toskana'daki bir kasabada nikah kıydı.

Dove Cameron ve Damiano David, İtalya'nın Montalcino kasabasındaki belediye binasında nikah kıyıp ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir düğünle evlendi.

Gelin, klasik gelinlik yerine Giorgio Armani imzalı bir takım elbise giydi.

Gelin, klasik gelinlik yerine Giorgio Armani imzalı bir takım elbise giydi.

Cameron, kravatlı, kemerli ve pelerinli ceketiyle beyaz bir takım elbise tercih etti; elinde beyaz kala zambaklarından bir buket taşıdı. Damiano ise gelinin kıyafetiyle uyumlu kırık beyaz bir takım elbise giyip boynuna zeytin yeşili bir fular taktı.

Kısacası, Dove Cameron ile Damiano David geleneksel kalıpları bir kenara bırakarak hem aşklarını hem de düğün stillerini kendi tarzlarına göre şekillendirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın