Setur ve Move’dan Stratejik İş Birliği: Setur, Sektörün AI Dönüşümüne "Holidayheroes" ile Yön Veriyor

2026 yılında 100. yaşını kutlayan Koç Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Setur, teknoloji ve yapay zekâyı büyümesinin merkezine taşıyan vizyonu doğrultusunda global seyahat teknolojisi şirketi Move ile stratejik bir iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında seyahat planlamasını 'Düşünceden Rezervasyona' (From Intent to Booking) taşıyan yapay zekâ destekli platform holidayheroes, 'holidayheroes by Setur' markasıyla Türkiye'de Setur'un yetkili acente ekosistemine açılıyor. Platform, 24-25 Eylül'de düzenlenecek İstanbul Turizm Fuarı'nda ilk kezsektörle buluşacak.

Turizm sektöründeki değişen müşteri beklentilerine teknoloji yatırımlarıyla yanıt veren Setur, dünyadaki AI ve TravelTech dönüşümünü yalnızca takip etmekle kalmıyor; global teknoloji ortaklıklarıyla Türkiye'ye taşıyor ve acentelerini bu dönüşümün bir parçası haline getiriyor. Dijital dönüşümü müşteri deneyiminin ve gelecekteki büyümenin temel bileşeni olarak konumlandıran şirket; çalışanlarının yapay zekâ yetkinliklerinin geliştirilmesine yaptığı yatırımlar, kurum içinde oluşturulan 'AI-first' (yapay zekâ öncelikli) çalışma kültürü ve Microsoft başta olmak üzere alanında öncü teknoloji şirketleriyle kurduğu iş birlikleriyle bu stratejiyi destekliyor.

Setur, bu güçlü vizyonun en yeni adımı olarak, global TravelTech lideri Move ile hayata geçirdiği 'holidayheroes' projesiyle dünyanın öncü seyahat teknolojilerini yetkili acentelerinin kullanımına sunuyor.