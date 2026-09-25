article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Patlıcan Kızartırken Kararmasının Sebebi Belli Oldu: Tuzlu Suya Eklenen 1 Malzeme Rengini Koruyor

Patlıcan Kızartırken Kararmasının Sebebi Belli Oldu: Tuzlu Suya Eklenen 1 Malzeme Rengini Koruyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 16:25
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Patlıcan kızartması yaz sofralarının vazgeçilmezi ama tavadan kapkara çıkan dilimler çoğu zaman keyfi kaçırıyor. Kararmanın asıl sebebi pişirme değil, patlıcanın bıçak değdiği andan itibaren havayla girdiği tepkime. Çözüm için mutfakta zaten bulunan üç malzeme yetiyor: su, tuz ve limon. Doğru sırayla uygulandığında patlıcan hem rengini koruyor hem de daha az yağ çekiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Patlıcan kesildikten sonraki ilk bir saat içinde belirgin şekilde kararıyor

Patlıcan kesildikten sonraki ilk bir saat içinde belirgin şekilde kararıyor

Patlıcanın kesilen yüzeyi birkaç dakika içinde kahverengiye dönmeye başlıyor. Bunun arkasında polifenol oksidaz adı verilen bir enzim var. Bıçak hücreleri parçaladığında bu enzim, patlıcanın etinde bol miktarda bulunan fenolik bileşiklerle ve havadaki oksijenle buluşuyor. Ortaya çıkan maddeler kısa sürede koyu renkli pigmentlere dönüşüyor. Dilimlenip tezgâhta unutulan elmada gördüğümüz renk değişimi de aynı sürecin sonucu.

Antioxidants dergisinde 2023'te yayımlanan bir araştırma, patlıcan etindeki fenolik bileşiklerin yüzde 70 ila 90'ının klorojenik asitten oluştuğunu ve kararmaya yatkınlığın bu bileşikle yakından ilişkili olduğunu gösterdi. Oda sıcaklığında bekletilen taze kesilmiş dilimlerde hem enzim aktivitesi hem de renk değişimi ilk 60 dakika içinde belirgin şekilde arttı. Araştırmacılar enzimin asidik ortamda daha zayıf çalıştığına da dikkat çekiyor.

Bu bulgular mutfaktaki en basit kuralı da açıklıyor: patlıcanı ne kadar erken doğrarsanız o kadar çok kararıyor. Doğrama işini tavayı ocağa koymadan hemen önceye bırakmak ve dilimleri tezgâhta bekletmemek ilk adım. Hücrelerdeki bu hasar yalnızca rengi değil tadı da etkiliyor, uzun süre bekleyen patlıcanda acılık daha belirgin hale geliyor.

Tuzlu suya birkaç damla limon eklemek patlıcanın rengini koruyor

Tuzlu suya birkaç damla limon eklemek patlıcanın rengini koruyor

Patlıcanları dilimler dilimlemez soğuk su dolu geniş bir kaba alın, suyun üzerlerini tamamen örttüğünden emin olun. Suya bir miktar tuz ekleyip dilimleri 15-20 dakika bekletin. Su, kesik yüzeyin havayla temasını keserek kararmayı yavaşlatıyor. Tuz ise patlıcanın acı suyunu dışarı çekiyor ve süngerimsi dokusundaki hava boşluklarının kapanmasına yardım ediyor, bu da kızartırken daha az yağ emmesini sağlıyor.

Asıl farkı limon yaratıyor. Limondaki asit ortamın pH değerini düşürerek kararmaya yol açan enzimin işini zorlaştırıyor. Yemek.com'un önerisine göre suya limon dilimi atmak yerine patlıcanın kesik yüzeylerini limonla ovmak çok daha etkili, dilimler uzun süre beyaza yakın rengini koruyor. Limon suyunu doğrudan suya ekleyecekseniz birkaç damla yeterli, fazlası patlıcanın tadına geçebiliyor.

Bekletme bittikten sonra patlıcanları birkaç kez yıkayın ve temiz bir bez ya da kağıt havluyla iyice kurulayın. Bu adım atlandığında yüzeyde kalan su kızgın yağa değdiği anda sıçramaya yol açıyor, dilimler de tavada eşit renk almıyor.

Son kritik nokta yağın sıcaklığı. Yeterince ısınmamış yağa atılan patlıcan sünger gibi yağ çekiyor, pişme süresi uzadıkça rengi de koyulaşıyor. Yağın iyice kızmasını bekleyip dilimleri tavaya az az eklemek gerekiyor, çünkü tavayı doldurmak yağın sıcaklığını bir anda düşürüyor. Kızaran dilimleri kağıt havlu serili bir tabağa aldığınızda fazla yağ da süzülmüş oluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın