Patlıcan Kızartırken Kararmasının Sebebi Belli Oldu: Tuzlu Suya Eklenen 1 Malzeme Rengini Koruyor

Patlıcanın kesilen yüzeyi birkaç dakika içinde kahverengiye dönmeye başlıyor. Bunun arkasında polifenol oksidaz adı verilen bir enzim var. Bıçak hücreleri parçaladığında bu enzim, patlıcanın etinde bol miktarda bulunan fenolik bileşiklerle ve havadaki oksijenle buluşuyor. Ortaya çıkan maddeler kısa sürede koyu renkli pigmentlere dönüşüyor. Dilimlenip tezgâhta unutulan elmada gördüğümüz renk değişimi de aynı sürecin sonucu.

Antioxidants dergisinde 2023'te yayımlanan bir araştırma, patlıcan etindeki fenolik bileşiklerin yüzde 70 ila 90'ının klorojenik asitten oluştuğunu ve kararmaya yatkınlığın bu bileşikle yakından ilişkili olduğunu gösterdi. Oda sıcaklığında bekletilen taze kesilmiş dilimlerde hem enzim aktivitesi hem de renk değişimi ilk 60 dakika içinde belirgin şekilde arttı. Araştırmacılar enzimin asidik ortamda daha zayıf çalıştığına da dikkat çekiyor.

Bu bulgular mutfaktaki en basit kuralı da açıklıyor: patlıcanı ne kadar erken doğrarsanız o kadar çok kararıyor. Doğrama işini tavayı ocağa koymadan hemen önceye bırakmak ve dilimleri tezgâhta bekletmemek ilk adım. Hücrelerdeki bu hasar yalnızca rengi değil tadı da etkiliyor, uzun süre bekleyen patlıcanda acılık daha belirgin hale geliyor.