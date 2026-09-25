Patlıcan Kızartırken Kararmasının Sebebi Belli Oldu: Tuzlu Suya Eklenen 1 Malzeme Rengini Koruyor
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Patlıcan kızartması yaz sofralarının vazgeçilmezi ama tavadan kapkara çıkan dilimler çoğu zaman keyfi kaçırıyor. Kararmanın asıl sebebi pişirme değil, patlıcanın bıçak değdiği andan itibaren havayla girdiği tepkime. Çözüm için mutfakta zaten bulunan üç malzeme yetiyor: su, tuz ve limon. Doğru sırayla uygulandığında patlıcan hem rengini koruyor hem de daha az yağ çekiyor.
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Patlıcan kesildikten sonraki ilk bir saat içinde belirgin şekilde kararıyor
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Tuzlu suya birkaç damla limon eklemek patlıcanın rengini koruyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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