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"Yalnız Değilim Dedi, Meğer Yalnızmış": Selim Bayraktar'ın Serhat Kılıç'la Son Konuşması

"Yalnız Değilim Dedi, Meğer Yalnızmış": Selim Bayraktar'ın Serhat Kılıç'la Son Konuşması

yerli dizi Teşkilat
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.09.2026 - 16:44
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Teşkilat'ın Tuğrul Başkan'ı Selim Bayraktar, Nişantaşı'nda görüntülendiği sırada Serhat Kılıç'la ilgili soruları yanıtladı. Kılıç'ı vefatından bir gün önce doktora götürmek için sözleştiklerini anlatan Bayraktar, son konuşmalarını ilk kez paylaştı. Ünlü oyuncunun 'Bazen olacak olanın önüne geçemiyorsunuz' sözleri kısa sürede dikkat çekti.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Selim Bayraktar, Serhat Kılıç'ın geçmişte kanser tedavisi gördüğünü ve son olarak boynuyla ilgili bir sıkıntı yaşadığını anlattı.

Selim Bayraktar, Serhat Kılıç'ın geçmişte kanser tedavisi gördüğünü ve son olarak boynuyla ilgili bir sıkıntı yaşadığını anlattı.

Nişantaşı'nda kameralara yakalanan Selim Bayraktar'a, Teşkilat'ın 7. sezon kadrosuna dahil olan ancak çekimler başlamadan hayatını kaybeden Serhat Kılıç soruldu.

Kılıç'ı çok eskiden beri tanıdığını söyleyen oyuncu, 'Serhat geçmişte bir tedavi görmüştü, bir kanser tedavisi görmüştü' dedi. Son set gününe kadar birlikte olduklarını belirten Bayraktar, Kılıç'ın boynuyla ilgili bir sıkıntı yaşadığını, doktorların da bunun önüne geçmek için ilaç verdiğini aktardı.

"Yalnız mısın?" diye sorduğu Serhat Kılıç'tan aldığı yanıt, Bayraktar'ın aklından çıkmıyor.

"Yalnız mısın?" diye sorduğu Serhat Kılıç'tan aldığı yanıt, Bayraktar'ın aklından çıkmıyor.

Bayraktar'ın anlattıklarının en çarpıcı kısmı ise vefattan bir gün önceki konuşmaydı. Kılıç'ı doktora götürmek için sözleştiklerini ancak oyuncunun gelemediğini söyleyen Bayraktar, o anı şöyle anlattı: 'Ben o vefat etmeden bir gün önce onu doktora götürecektim. Gelemedi. 'Yalnız mısın?' dedim, 'Yok, yalnız değilim' dedi. Meğer yalnızmış.'

Ünlü oyuncu, yaşananları 'O yüzden olacak olan şeyin bazen önüne geçemiyorsunuz' sözleriyle özetledi.

Hatırlanacağı üzere Serhat Kılıç, Teşkilat'ın yeni sezonunda Yadigar karakterine hayat verecekti. Oyuncunun boyun rahatsızlığı nedeniyle üç hafta fizik tedavi görmesi gerektiği bildirilince yapım başka bir isimle devam etme kararı almıştı. Kılıç, 5 Eylül'de evinde ölü bulunmuştu. Sevgilisi Özlem Esmergül'ün ifadesinde oyuncunun 'setten atıldığını' söylediğini aktarması da gündem olmuştu. Rol daha sonra Savaş Özdemir'e verilmiş, gelen tepkilerin ardından karakterin adı Zülküf olarak değiştirilmişti.

Teşkilat'ta ilk kez aynı projede buluşacaklardı: Bayraktar'ın Kılıç'a attığı mesajdan üç gün sonra acı haber geldi.

Teşkilat'ta ilk kez aynı projede buluşacaklardı: Bayraktar'ın Kılıç'a attığı mesajdan üç gün sonra acı haber geldi.

Konuşurken duygulandığını saklamayan Bayraktar, Kılıç'ı çok özlediğini söyledi. 'Sizinle bir sohbet etse mutlaka size bir şey söyler ve etkisi altında kalırdınız' diyen oyuncu, Kılıç'ı 'çok doğru tespitleri olan bir insan' olarak tanımladı.

İki oyuncunun daha önce aynı projede buluşamadığını anlatan Bayraktar, Teşkilat öncesinde Kılıç'a attığı mesajı da paylaştı: 'Serhat, artık bu işte birlikteyiz. Daha önce birlikte olamadık.' Mesajının devamında 'Şimdi artık bir oyun oynayacağız beraber. Çok keyifliyim seninle olmaktan' dediğini aktaran Bayraktar, sözlerini 'ama üç gün sonra ne yazık ki...' diyerek yarıda bıraktı.

Bayraktar, Kılıç'ın ailesine ve yakınlarına sabır diledi: 'Çok zor bir şey. Hâlâ oturduğum yerde aklıma geliyor. Zor yani bununla baş etmek. Yattığı yer incitmesin.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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