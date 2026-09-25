"Yalnız Değilim Dedi, Meğer Yalnızmış": Selim Bayraktar'ın Serhat Kılıç'la Son Konuşması
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Teşkilat'ın Tuğrul Başkan'ı Selim Bayraktar, Nişantaşı'nda görüntülendiği sırada Serhat Kılıç'la ilgili soruları yanıtladı. Kılıç'ı vefatından bir gün önce doktora götürmek için sözleştiklerini anlatan Bayraktar, son konuşmalarını ilk kez paylaştı. Ünlü oyuncunun 'Bazen olacak olanın önüne geçemiyorsunuz' sözleri kısa sürede dikkat çekti.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Selim Bayraktar, Serhat Kılıç'ın geçmişte kanser tedavisi gördüğünü ve son olarak boynuyla ilgili bir sıkıntı yaşadığını anlattı.
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"Yalnız mısın?" diye sorduğu Serhat Kılıç'tan aldığı yanıt, Bayraktar'ın aklından çıkmıyor.
Teşkilat'ta ilk kez aynı projede buluşacaklardı: Bayraktar'ın Kılıç'a attığı mesajdan üç gün sonra acı haber geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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