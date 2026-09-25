"Yalnız Değilim Dedi, Meğer Yalnızmış": Selim Bayraktar'ın Serhat Kılıç'la Son Konuşması

Bayraktar'ın anlattıklarının en çarpıcı kısmı ise vefattan bir gün önceki konuşmaydı. Kılıç'ı doktora götürmek için sözleştiklerini ancak oyuncunun gelemediğini söyleyen Bayraktar, o anı şöyle anlattı: 'Ben o vefat etmeden bir gün önce onu doktora götürecektim. Gelemedi. 'Yalnız mısın?' dedim, 'Yok, yalnız değilim' dedi. Meğer yalnızmış.'

Ünlü oyuncu, yaşananları 'O yüzden olacak olan şeyin bazen önüne geçemiyorsunuz' sözleriyle özetledi.

Hatırlanacağı üzere Serhat Kılıç, Teşkilat'ın yeni sezonunda Yadigar karakterine hayat verecekti. Oyuncunun boyun rahatsızlığı nedeniyle üç hafta fizik tedavi görmesi gerektiği bildirilince yapım başka bir isimle devam etme kararı almıştı. Kılıç, 5 Eylül'de evinde ölü bulunmuştu. Sevgilisi Özlem Esmergül'ün ifadesinde oyuncunun 'setten atıldığını' söylediğini aktarması da gündem olmuştu. Rol daha sonra Savaş Özdemir'e verilmiş, gelen tepkilerin ardından karakterin adı Zülküf olarak değiştirilmişti.