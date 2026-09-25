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Kraliyet Ailesi’nin Tercih Ettiği 56 Yıllık Tekstil Devi İflas Etti

Kraliyet Ailesi’nin Tercih Ettiği 56 Yıllık Tekstil Devi İflas Etti

İngiltere
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.09.2026 - 17:16
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İngiltere'nin en tanınmış lüks ev dekorasyonu markalarından Designers Guild, 56 yıllık yolculuğunun sonuna geldi. Buckingham Sarayı ve Windsor Kalesi'nin iç mekanlarından ilham alan koleksiyonlarıyla bilinen şirket, iflas yönetimine devredildi. Kararla birlikte 93 çalışanın işine son verildi.

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1970'te Londra'da kurulan marka, kraliyet saraylarının tercihlerinden biriydi.

1970'te Londra'da kurulan marka, kraliyet saraylarının tercihlerinden biriydi.

Designers Guild, 1970 yılında tasarımcı Tricia Guild tarafından kuruldu. Londra'nın ünlü King's Road caddesindeki amiral mağazasıyla özdeşleşen marka; döşemelik kumaştan duvar kağıdına, mobilyadan yatak ve banyo tekstiline kadar geniş bir yelpazede lüks ürünler tasarladı.

Şirketi İngiliz kraliyetiyle birlikte anılır kılan ise Buckingham Sarayı ve Windsor Kalesi'nin iç mekanlarından esinlenerek hazırlanan koleksiyonları oldu. Kraliyet Koleksiyonu lisansıyla üretilen bu seriler, markanın adını İngiltere sınırlarının çok ötesine taşıdı. Designers Guild; Londra, Paris, Münih ve New York'taki showroomlarının yanı sıra 40'ı aşkın ülkede iç mimarlara, mağazalara ve otellere ürün sağlıyordu.

Tricia Guild ile kardeşi Simon Jeffreys'in ortaklığında yönetilen şirketin cirosu, yirmi yıl içinde 3 milyon sterlinin altından 50 milyon sterlinin üzerine çıkmıştı. Marka, 1996'da ihracattaki başarısı nedeniyle Kraliçe Ödülü'ne de layık görülmüştü.

Brexit ve Ukrayna savaşı satışları eritti, 93 çalışan kapının önüne kondu.

Brexit ve Ukrayna savaşı satışları eritti, 93 çalışan kapının önüne kondu.

Şirketin çöküşünde en belirleyici etken, müşteri tabanının büyük bölümünü oluşturan Avrupa pazarındaki kayıplar oldu. İflas yönetimini üstlenen danışmanlık şirketi Interpath'in açıklamasına göre Designers Guild, Brexit ve Ukrayna savaşının etkilerine özellikle açık bir konumdaydı. Bu iki gelişme bir yandan satışları düşürürken diğer yandan işletme maliyetlerini yukarı çekti.

Yönetim, 2025 yılında Designers Guild markasını ve tasarım arşivini İngiliz ev ürünleri perakendecisi Dunelm'e satarak şirketi ayakta tutmaya çalıştı. Anlaşmanın ardından faaliyetler lisans yoluyla sürdürüldü. Ancak işletme sermayesindeki darlık ve tedarik zincirinde uzayan teslim süreleri, siparişlerin karşılanmasını giderek zorlaştırdı.

93 kişi işten çıkarıldı.

93 kişi işten çıkarıldı.

Interpath'ten Rick Harrison ve Howard Smith, 24 Eylül'de şirkete ortak yönetici olarak atandı. Şirket faaliyetlerini durdururken 93 çalışan işten çıkarıldı. Küçük bir ekip ise tasfiyenin düzenli yürütülmesi ve kalan stokların değerlendirilmesi için görevde tutuldu.

Rick Harrison, Designers Guild'in İngiltere'de iç tasarım alanının en tanınan ve saygı duyulan isimlerinden biri olduğunu belirterek yaşanan sonun üzüntü verici olduğunu söyledi. Kurucular Tricia Guild ve Simon Jeffreys ise ortak açıklamalarında, işletmeyi kapatsalar da geriye kalan olumlu ve mutlu anıların akılda kalmasını umduklarını ifade etti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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