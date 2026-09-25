Kraliyet Ailesi’nin Tercih Ettiği 56 Yıllık Tekstil Devi İflas Etti
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İngiltere'nin en tanınmış lüks ev dekorasyonu markalarından Designers Guild, 56 yıllık yolculuğunun sonuna geldi. Buckingham Sarayı ve Windsor Kalesi'nin iç mekanlarından ilham alan koleksiyonlarıyla bilinen şirket, iflas yönetimine devredildi. Kararla birlikte 93 çalışanın işine son verildi.
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1970'te Londra'da kurulan marka, kraliyet saraylarının tercihlerinden biriydi.
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Brexit ve Ukrayna savaşı satışları eritti, 93 çalışan kapının önüne kondu.
93 kişi işten çıkarıldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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