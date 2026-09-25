Kraliyet Ailesi’nin Tercih Ettiği 56 Yıllık Tekstil Devi İflas Etti

Designers Guild, 1970 yılında tasarımcı Tricia Guild tarafından kuruldu. Londra'nın ünlü King's Road caddesindeki amiral mağazasıyla özdeşleşen marka; döşemelik kumaştan duvar kağıdına, mobilyadan yatak ve banyo tekstiline kadar geniş bir yelpazede lüks ürünler tasarladı.

Şirketi İngiliz kraliyetiyle birlikte anılır kılan ise Buckingham Sarayı ve Windsor Kalesi'nin iç mekanlarından esinlenerek hazırlanan koleksiyonları oldu. Kraliyet Koleksiyonu lisansıyla üretilen bu seriler, markanın adını İngiltere sınırlarının çok ötesine taşıdı. Designers Guild; Londra, Paris, Münih ve New York'taki showroomlarının yanı sıra 40'ı aşkın ülkede iç mimarlara, mağazalara ve otellere ürün sağlıyordu.

Tricia Guild ile kardeşi Simon Jeffreys'in ortaklığında yönetilen şirketin cirosu, yirmi yıl içinde 3 milyon sterlinin altından 50 milyon sterlinin üzerine çıkmıştı. Marka, 1996'da ihracattaki başarısı nedeniyle Kraliçe Ödülü'ne de layık görülmüştü.