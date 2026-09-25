Türkiye Uluslar A Ligi'ne Fransa ile Başlıyor: Maç Öncesi Muhtemel İlk 11'ler Belli Oldu

İki takım bu akşam 7. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 6 maçta Fransa 4 galibiyet alırken Türkiye 1 kez kazandı ve 1 karşılaşma beraberlikle sona erdi. Üçü resmi, üçü özel olan bu maçlarda Fransa 13, Türkiye ise 5 gol attı. Fransa'da maç öncesi en büyük endişe olan Kylian Mbappe grip belirtileri nedeniyle bir antrenmanı kaçırdı ama son çalışmada takıma döndü, sağ dizinden sakatlanan Ibrahima Konaté ise kamptan ayrıldı ve yerine 20 yaşındaki Lenny Yoro davet edildi.