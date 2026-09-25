Türkiye Uluslar A Ligi'ne Fransa ile Başlıyor: Maç Öncesi Muhtemel İlk 11'ler Belli Oldu
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında bu akşam Kocaeli Stadı'nda Fransa'yı ağırlayacak. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek olan milliler, grubun ikinci maçında 28 Eylül'de Bursa'da İtalya ile karşılaşacak.
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Düdük Felix Zwayer'de.
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Rekabette üstünlük Fransa'da.
Milli takımın 103 yıllık karnesi.
Montella'nın muhtemel 11'i belli.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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