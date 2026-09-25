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Türkiye Uluslar A Ligi'ne Fransa ile Başlıyor: Maç Öncesi Muhtemel İlk 11'ler Belli Oldu

Türkiye Uluslar A Ligi'ne Fransa ile Başlıyor: Maç Öncesi Muhtemel İlk 11'ler Belli Oldu

Fransa Milli Takım futbol
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.09.2026 - 17:40
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında bu akşam Kocaeli Stadı'nda Fransa'yı ağırlayacak. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek olan milliler, grubun ikinci maçında 28 Eylül'de Bursa'da İtalya ile karşılaşacak.

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Düdük Felix Zwayer'de.

Düdük Felix Zwayer'de.

Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek, Zwayer'ın yardımcılıklarını ise yine Alman hakemler Robert Kempter ile Nikolai Kimmeyer yapacak. Maçın dördüncü hakemi Florian Badstübner olacak. Fransa'nın başında ilk kampını yöneten Zinedine Zidane'a Kocaeli Stadyumu'ndaki basın toplantısında 1994'te milli formayı ilk kez giydiği hatırlatıldı. Zidane, '32 sene çok uzun yıl, aynı heyecandayım. Kupa kazanmak istiyoruz' dedi.

Rekabette üstünlük Fransa'da.

Rekabette üstünlük Fransa'da.

İki takım bu akşam 7. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 6 maçta Fransa 4 galibiyet alırken Türkiye 1 kez kazandı ve 1 karşılaşma beraberlikle sona erdi. Üçü resmi, üçü özel olan bu maçlarda Fransa 13, Türkiye ise 5 gol attı. Fransa'da maç öncesi en büyük endişe olan Kylian Mbappe grip belirtileri nedeniyle bir antrenmanı kaçırdı ama son çalışmada takıma döndü, sağ dizinden sakatlanan Ibrahima Konaté ise kamptan ayrıldı ve yerine 20 yaşındaki Lenny Yoro davet edildi.

Milli takımın 103 yıllık karnesi.

Milli takımın 103 yıllık karnesi.

Türkiye, 103 yıllık tarihinde 365'i resmi, 289'u özel olmak üzere toplam 654 maça çıktı ve 1'i hükmen olmak üzere 260 galibiyet, 151 beraberlik, 243 yenilgi yaşadı. Bu maçların 281'i Türkiye'de, 279'u deplasmanda, 94'ü ise tarafsız sahada oynandı. Ay-yıldızlılar toplamda 906 gol atarken bu gollerin 3'ü hükmen galibiyetlerden geldi, kalesinde ise 932 gol gördü.

Montella'nın muhtemel 11'i belli.

Montella'nın muhtemel 11'i belli.

Vincenzo Montella'nın Fransa karşısında kaleyi Uğurcan'a emanet etmesi, savunmada Zeki, Abdülkerim, Eren ve Ozan'ı, orta sahada ise Salih ile İsmail'i sahaya sürmesi bekleniyor. Hücumda Can, Arda, Barış Alper ve Kerem'in forma giymesi muhtemel. 

Fransa'nın muhtemel 11'i ise Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Diouf, Camavinga, Rabiot, Doué, Cherki, Olise ve Mbappe'den oluşuyor. Statüye göre gruptaki ilk iki takım, mart ayında çift maçlı eleme usulüyle oynanacak çeyrek finale yükselecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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