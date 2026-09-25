Yarım Asırdır Tek Hissesini Satmadı: 91 Yaşındaki Milyarder Yeni Hedefini Açıkladı
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Home Depot'nun kurucu ortağı, 91 yaşındaki milyarder Ken Langone, yaklaşık yarım asırdır portföyünde tuttuğu Eli Lilly hisseleri için iddialı bir tahminde bulundu. Langone, ABD'li ilaç devinin hisse fiyatının önümüzdeki 3-4 yıl içinde 2 bin dolara çıkabileceğini söyledi. Bu seviye, mevcut fiyata göre yüzde 74'e yakın bir yükseliş anlamına geliyor.
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Kasım 1977'de 50 milyon dolarlık Lilly hissesi aldı, bugüne kadar tek birini bile satmadı.
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Ünlü milyarder yeni yatırım hedefini açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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