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Yarım Asırdır Tek Hissesini Satmadı: 91 Yaşındaki Milyarder Yeni Hedefini Açıkladı

Yarım Asırdır Tek Hissesini Satmadı: 91 Yaşındaki Milyarder Yeni Hedefini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.09.2026 - 18:01
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Home Depot'nun kurucu ortağı, 91 yaşındaki milyarder Ken Langone, yaklaşık yarım asırdır portföyünde tuttuğu Eli Lilly hisseleri için iddialı bir tahminde bulundu. Langone, ABD'li ilaç devinin hisse fiyatının önümüzdeki 3-4 yıl içinde 2 bin dolara çıkabileceğini söyledi. Bu seviye, mevcut fiyata göre yüzde 74'e yakın bir yükseliş anlamına geliyor.

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Kasım 1977'de 50 milyon dolarlık Lilly hissesi aldı, bugüne kadar tek birini bile satmadı.

Kasım 1977'de 50 milyon dolarlık Lilly hissesi aldı, bugüne kadar tek birini bile satmadı.

Ken Langone'un Eli Lilly ile hikayesi 1977 yılına uzanıyor. O yılın kasım ayında, kontrolünü elinde tuttuğu tıbbi cihaz şirketi, 50 milyon dolar değerindeki Lilly hisseleri karşılığında ilaç devine satıldı. Böylece Langone, bir anda dünyanın en köklü ilaç şirketlerinden birinin ortakları arasına katıldı.

CNBC'nin Squawk Box programına konuk olan ünlü yatırımcı, aradan geçen yaklaşık 49 yılda elindeki hisselerden tek birini bile satmadığını anlattı. Borsada kısa vadeli al-sat hareketlerinin ağırlık kazandığı bir dönemde, neredeyse yarım asırlık bu sadakat yatırım dünyasında dikkat çekti.

Eli Lilly hisseleri şu anda 1.150,99 dolar civarında işlem görüyor. Langone ise önümüzdeki 3-4 yıllık süreçte 2 bin dolar seviyesinin görülebileceğini öngörüyor.

Ünlü milyarder yeni yatırım hedefini açıkladı.

Ünlü milyarder yeni yatırım hedefini açıkladı.

Langone'un iyimserliğinin arkasında şirketin son yıllardaki büyüme hızı yatıyor. Eli Lilly'nin piyasa değeri 1,03 trilyon dolara ulaşmış durumda. Şirketin geliri 2025'te yüzde 45 artarak 65,2 milyar dolara çıktı. 2026'nın ikinci çeyreğinde ise gelirler yıllık bazda yüzde 48 büyüyerek 23 milyar dolar oldu.

Bu tablonun başrolünde diyabet ve obezite tedavisinde kullanılan ilaçlar var. İki ilacın satışlarındaki sıçrama, büyümenin önemli bir bölümünü tek başına sırtlıyor. Hisse performansı da bu yükselişi yansıtıyor: Eli Lilly hisseleri son bir yılda yüzde 55,06, son üç yılda yüzde 113,42, son beş yılda ise yüzde 418 değer kazandı.

Langone, hedef fiyatını yalnızca zayıflama ilaçlarına dayandırmıyor. Milyarder yatırımcıya göre şirketin Alzheimer, onkoloji ve immünoloji alanlarına yayılan geniş ürün yelpazesi, tek bir ilaca bağımlılık riskini azaltıyor. Şirketin Houston'da kurduğu 6,5 milyar dolarlık yeni tesisin de 2030'da faaliyete geçmesi planlanıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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