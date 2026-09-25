Yarım Asırdır Tek Hissesini Satmadı: 91 Yaşındaki Milyarder Yeni Hedefini Açıkladı

Ken Langone'un Eli Lilly ile hikayesi 1977 yılına uzanıyor. O yılın kasım ayında, kontrolünü elinde tuttuğu tıbbi cihaz şirketi, 50 milyon dolar değerindeki Lilly hisseleri karşılığında ilaç devine satıldı. Böylece Langone, bir anda dünyanın en köklü ilaç şirketlerinden birinin ortakları arasına katıldı.

CNBC'nin Squawk Box programına konuk olan ünlü yatırımcı, aradan geçen yaklaşık 49 yılda elindeki hisselerden tek birini bile satmadığını anlattı. Borsada kısa vadeli al-sat hareketlerinin ağırlık kazandığı bir dönemde, neredeyse yarım asırlık bu sadakat yatırım dünyasında dikkat çekti.

Eli Lilly hisseleri şu anda 1.150,99 dolar civarında işlem görüyor. Langone ise önümüzdeki 3-4 yıllık süreçte 2 bin dolar seviyesinin görülebileceğini öngörüyor.