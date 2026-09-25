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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 26-27 Eylül Ailenize Çok İyi Gelecek!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 26-27 Eylül Ailenize Çok İyi Gelecek!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 18:01
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İstanbul'da çocuklarınızla birlikte hem eğlenceli hem de öğretici bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız, sizin için birbirinden keyifli rotalar oluşturduk. Çocukların sadece gezip görmekle kalmayacağı, aynı zamanda izleyerek, dokunarak ve dinleyerek öğrenebilecekleri pek çok alternatif Anadolu ve Avrupa Yakası'nda sizi bekliyor. 

Bilimden sanata, oyuncak tarihinden denizaltı dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunulan bu keşif duraklarını keşfedebilirsiniz. İster tiyatro, ister sinema... Müze, opera, bale, müzikal, atölyeler ya da sergiler tercihiniz olabilir. Peki, İstanbul'da bu hafta sonu çocuklarla ne yapılır? Bu hafta sonu hangi çocuk filmi vizyonda? Hangi tiyatro oyunu var?  26-27 Eylül'de hangi müzeye, atölyeye ya da sergiye gidilir? 

UYARI: Bilet almak ve etkinliğin hâlâ geçerli olduğunu teyit etmek için bilet alma uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu bir reklam içeriği değil, eğitici ve eğlenceli tavsiye listesidir. 

İşte, detaylar...

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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

26 Eylül Cumartesi Günü Sahnelenecek Oyunlar

Kurbağa Prens

  • Tarih ve Saat: 26 Eylül Cumartesi, Saat 13:00 ve 15:00

  • Mekan: DasDas İstinyePark, Sarıyer

  • Klasik Grimm Kardeşler masalından uyarlanan yapım, dış görünüşün ötesindeki erdemleri ve verilen sözlerin bağlayıcılığını sahneye taşımaktadır. Çocuklar, renkli sahne dekorları ve mizahi diyaloglar eşliğinde empati kurma becerisi kazanmaktadır.

Alice

  • Tarih ve Saat: 26 Eylül Cumartesi, Saat 13:00

  • Mekan: Fişekhane İkinci Sahne, Zeytinburnu

  • Harikalar Diyarı'nın fantastik karakterlerini modern bir sahneleme diliyle sunan oyun, merak duygusunun problem çözmedeki gücünü vurgulamaktadır. Seyirciyi içine çeken koreografiler ve kostümler, minik tiyatroseverlere görsel bir masal şöleni sunmaktadır.

Huhu ile Bilim Şov (Avrupa Yakası)

  • Tarih ve Saat: 26 Eylül Cumartesi, Saat 13:00 ve 15:00

  • Mekan: Mall of İstanbul MOİ Sahne, Başakşehir

  • Bilimsel deneyleri tiyatral bir anlatımla harmanlayan gösteri, meraklı kahraman Huhu ile çocukları fen bilimlerinin büyülü dünyasına davet etmektedir. Sıvı azot deneyleri ve optik illüzyonlar, çocukların analitik sorgulama alışkanlıklarını eğlenceli biçimde pekiştirmektedir.

Huhu ile Bilim Şov (Anadolu Yakası)

  • Tarih ve Saat: 26 Eylül Cumartesi, Saat 11:00, 13:00 ve 15:00

  • Mekan: Kartal Sanat Tiyatro Salonu, Kartal

  • Gösteri, günlük hayatta karşılaşılan fizik kurallarını interaktif sahne deneyleriyle somutlaştırarak aktarmaktadır. Çocukların doğrudan sahneye katılarak hipotez üretmelerine imkan tanıyan bu kurgu, kalıcı öğrenmeyi desteklemektedir.

Süper Patates ve Kaçak Bezelye: Süper Köpüklü Bir Macera

  • Tarih ve Saat: 26 Eylül Cumartesi, Saat 13:00

  • Mekan: Imagineer Studio Kanyon, Levent / Şişli

  • Sevilen çocuk kitabı serisinden sahneye aktarılan oyun, süpermarket reyonlarında geçen köpüklü bir kovalamacayı konu edinmektedir. Hijyen bilincini ve yardımlaşmayı mizahi bir dille işleyen kurgu, çocuklara temizliğin değerini neşeyle kazandırmaktadır.

Süper Patates ve Kaçak Bezelye: Süpermarkette Karnaval

  • Tarih ve Saat: 26 Eylül Cumartesi, Saat 13:00

  • Mekan: Akasya Kültür Sanat Sahnesi, Üsküdar

  • Sebze kahramanların karnaval hazırlıklarını anlatan yapım, ekip çalışmasının karşılaşılan zorlukları nasıl aştığını aktarmaktadır. Hareketli sahne trafiği ve komik unsurlar, küçük izleyicilerin dikkatini gösteri süresince diri tutmaktadır.

Pinokyo Çocuk Tiyatrosu

  • Tarih ve Saat: 26 Eylül Cumartesi, Saat 14:00

  • Mekan: Trump Sahne, Mecidiyeköy / Şişli

  • Geppetto Usta'nın tahta kuklasının insana dönüşme serüvenini ele alan oyun, dürüstlük ve vicdan temalarını işlemektedir. Çocuklar, yalan söylemenin yol açtığı sonuçları eğlenceli bir dramatizasyon eşliğinde gözlemlemektedir.

Don Kişot Çocuk Tiyatrosu

  • Tarih ve Saat: 26 Eylül Cumartesi, Saat 16:00

  • Mekan: Trump Sahne, Mecidiyeköy / Şişli

  • Klasik şövalyelik hikayesini çocukların dünyasına uyarlayan oyun, adaletin ve hayal kurma cesaretinin değerini sahneye koymaktadır. Don Kişot ile Sanço Panço'nun güldüren maceraları, izleyicilere dostluk ve erdem üzerine düşündürücü anlar sunmaktadır.

PERA 'Kayıp Işığın Serüveni'

  • Tarih ve Saat: 26 Eylül Cumartesi, Saat 13:00 ve 15:00

  • Mekan: Kadıköy Eğitim Sahnesi, Kadıköy

  • Karanlığa gömülen bir evrende ışığı arayan cesur dostların hikayesini işleyen oyun, çevre bilinci ve umut temalarına odaklanmaktadır. Görsel ışık efektleriyle zenginleştirilen dinamik sahne düzeni, çocuklara estetik bir izleme keyfi yaşatmaktadır.

Sen Neredesin? Çocuk Tiyatrosu

  • Tarih ve Saat: 26 Eylül Cumartesi, Saat 13:00

  • Mekan: O Sahne, Kadıköy

  • Kaybolan değerleri ve arkadaşlık bağlarını arayan iki sevimli dostun yolculuğunu anlatan oyun, paylaşmanın önemini sergilemektedir. İnteraktif diyaloglarla küçük seyircileri oyuna katan gösteri, çocukların duygusal zekasını beslemektedir.

Keloğlan

  • Tarih ve Saat: 26 Eylül Cumartesi, Saat 15:00

  • Mekan: Palladium AVM Tiyatro Salonu 2, Ataşehir

  • Anadolu masal geleneğinin simgesi Keloğlan'ın saflığı ve pratik zekasıyla zorlukları aşmasını sahneleyen geleneksel bir oyundur. Eğlenceli halk ezgileriyle donatılan metin, kültürel mirasın yeni kuşaklara aktarılmasını sağlamaktadır.

Star Paws Doğa Devriyesi

  • Tarih ve Saat: 26 Eylül Cumartesi, Saat 16:00

  • Mekan: Sahne Hane, Üsküdar

  • Doğayı korumak üzere birleşen sevimli hayvan timinin serüveni, çevre kirliliğine karşı güçlü bir bilinç oluşturmaktadır. Minik izleyiciler, kahramanlarla birlikte geri dönüşüm kurallarını ve doğal yaşam sevgisini öğrenmektedir.

Karlar Ülkesi - Kar Yıldızı Festivali

  • Tarih ve Saat: 26 Eylül Cumartesi, Saat 13:00

  • Mekan: Hilltown Seyirlik Sahne, Küçükyalı / Maltepe

  • Karlar ülkesinin prenseslerinin krallığı donduran buz büyüsünü çözme çabasını anlatan gösteri, sevginin birleştirici gücünü sahnelemektedir. Büyüleyici sahne kostümleri ve kar efektleri, çocukları masalsı bir kış atmosferinin içine çekmektedir.

Karlar Ülkesi Meçhule Doğru

  • Tarih ve Saat: 26 Eylül Cumartesi, Saat 13:00 ve 15:00

  • Mekan: Trump Sahne, Mecidiyeköy / Şişli

  • Gizemli bir çağrının ardına düşen cesur kardeşlerin macerası, aile bağları ve fedakarlık temalarını öne çıkarmaktadır. Hareketli müzikler ve etkileyici görsel efektler, minik izleyicilerin dikkatini anbean canlı tutmaktadır.

27 Eylül Pazar Günü Sahnelenecek Oyunlar

Don Kişot Çocuk Tiyatrosu

  • Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 16:00

  • Mekan: DasDas İstinyePark, Sarıyer

  • Yel değirmenlerine meydan okuyan hayalperest şövalyenin yolculuğu, hedeflerin peşinden kararlılıkla gitmenin önemini anlatmaktadır. Çocuklar, mizahi anlatım eşliğinde dürüstlüğün ve dostane dayanışmanın hayattaki değerini keşfetmektedir.

Süper Patates ve Kaçak Bezelye: Süper Köpüklü Bir Macera

  • Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 13:00

  • Mekan: Imagineer Studio Kanyon, Levent / Şişli

  • Süpermarkette kontrolden çıkan köpük krizini çözmeye çalışan sebzeler, çocuklara dayanışmanın gücünü kahkahalarla göstermektedir. İnteraktif sahne aksiyonu, küçük izleyicilerin temizlik ve sağlık kavramlarına olumlu yaklaşmasını pekiştirmektedir.

Süper Patates ve Kaçak Bezelye: Süpermarkette Karnaval

  • Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 13:00

  • Mekan: Akasya Kültür Sanat Sahnesi, Üsküdar

  • Karnaval hazırlığı yapan neşeli sebzelerin hikayesi, farklılıkların bir arada zenginlik oluşturduğu düşüncesini aşılamaktadır. Ritmik müziklerle desteklenen eğlenceli sahneler, minik izleyicilerin bedensel ritim algısını canlandırmaktadır.

Külkedisi Harikalar Diyarında

  • Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 13:00

  • Mekan: Torium Sahne, Haramidere / Esenyurt

  • İki klasik masal evrenini birleştiren prodüksiyon, Külkedisi ile Harikalar Diyarı kahramanlarının kesişen maceralarını konu almaktadır. Farklı kurgusal karakterlerin dostluğu, çocukların yaratıcı düşünme ve hayal gücü sınırlarını genişletmektedir.

Bir Bilmecem Var Çocuklar (ETİ Çocuk Tiyatrosu)

  • Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 13:00 ve 15:00

  • Mekan: Küçükçekmece Atakent Kültür Merkezi, Küçükçekmece

  • Şiirsel anlatımı tekerlemeler ve eğlenceli bilmecelerle harmanlayan yapım, minik seyircilerin dil ve zihin gelişimine katkı sunmaktadır. Tamamen ücretsiz sahnelenen gösteri, çocuklara kaliteli sanat deneyimi sunarken tiyatro sevgisi aşılamaktadır.

Paw Patrol Görev Zamanı

  • Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 13:00

  • Mekan: Büyükçekmece Akademi Koleji Tiyatro Salonu, Büyükçekmece

  • Sevilen kurtarma köpeklerinin kasabadaki yeni görevini anlatan oyun, toplumsal yardımlaşmanın önemini vurgulamaktadır. Takım çalışmasıyla her sorunun aşılabileceğini gösteren macera, çocukların sorumluluk bilincini pekiştirmektedir.

Bay Meraklı ile Kukla Pandomim Gösterisi

  • Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 13:00

  • Mekan: House of Performance, Bakırköy

  • Sözsüz tiyatro sanatını kuklalarla buluşturan gösteri, çocuklara jest ve mimiklerin anlatım gücünü eğlenceli skeçlerle tanıtmaktadır. Seyirciler, sessiz anlatıların duygusal alt metinlerini çözerken soyut düşünme yetilerini geliştirmektedir.

Sonic Orman Macerası

  • Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 14:30

  • Mekan: Büyükçekmece Akademi Koleji Tiyatro Salonu, Büyükçekmece

  • Hızlı kirpi Sonic'in doğayı yok etmeye çalışan kötü planlara karşı verdiği mücadele, çevre koruma bilincini sahneye taşımaktadır. Aksiyon dolu takip sahneleri ve hareketli müzikler, çocukların gösteri boyunca heyecanla odaklanmasını sağlamaktadır.

Çizmeli Kedi

  • Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 15:00

  • Mekan: Torium Sahne, Haramidere / Esenyurt

  • Zeki bir kedinin sahibine krallığın kapılarını aralayan serüveni, çocuklara stratejik düşünmenin gücünü anlatmaktadır. Mizahi ögelerle bezeli bu masal uyarlaması, problem çözme becerisinin önemini çocuklara aşılamaktadır.

Minecraft ve Kuromi 'Büyük Macera'

  • Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 16:00

  • Mekan: Büyükçekmece Akademi Koleji Tiyatro Salonu, Büyükçekmece

  • Dijital oyun evreninin blok dünyasıyla tanınan figürleri bir araya getiren gösteri, hayal gücüyle inşa etme yetisini ön plana çıkarmaktadır. Bloklarla sahnelenen görsel tasarım, çocukların mekansal algılarını ve arkadaşlık kavramını geliştirmektedir.

Huhu ile Bilim Şov

  • Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 13:00 ve 15:00

  • Mekan: Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi, Üsküdar

  • Sahneye taşınan dinamik laboratuvar deneyleri, çocukların bilime karşı doğal merakını ve sorgulama içgüdüsünü tetiklemektedir. İnteraktif katılım sağlayan minikler, fizik ve kimya kurallarını neşeli gösteriler eşliğinde kalıcı olarak kavramaktadır.

Soğuktan Korkmayan Tek Kuş

  • Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 13:00

  • Mekan: O Sahne, Kadıköy

  • Çetin kış soğuklarına karşı cesaretiyle göğüs geren bir kuşun öyküsü, çocuklara azim ve dayanıklılık aşılamaktadır. Doğa sevgisini sıcacık bir dille aktaran yapım, çocukların empati yeteneğini güçlendirmektedir.

80 Günde Dünya Turu

  • Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 13:00 ve 15:00

  • Mekan: Kadıköy Eğitim Sahnesi, Kadıköy

  • Phileas Fogg'un zamanla yarışını dinamik dekorlarla sahneleyen oyun, çocukları dünya coğrafyasında heyecanlı bir geziye çıkarmaktadır. Farklı ülkeleri ve kültürleri tanıtan serüven, minik izleyicilere planlı hareket etmenin değerini öğretmektedir.

Küçük Prens ve Arkadaşları

  • Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 13:00 ve 15:00

  • Mekan: Üsküdar Altunizade Kültür Merkezi, Üsküdar

  • Kendi gezegeninden yola çıkan Küçük Prens'in yolculuğu, çocuklara saf sevgi ve hakiki dostluğun anlamını aktarmaktadır. Masalsı dekorlar ve duygu yüklü anlatım, çocukların duygusal dünyasını zenginleştirmektedir.

Ringo'nun Dünyası

  • Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 14:00

  • Mekan: Duru Tiyatro Watergarden, Ataşehir

  • Ringo karakterinin renkli dünyasını sahneye aktaran oyun, çocukların sosyal iletişim kurma becerilerini desteklemektedir. Eğitici mesajlar barındıran kurgu, öfke kontrolü ve paylaşım gibi konularda çocuklara yol göstermektedir.

Star Paws Doğa Devriyesi

  • Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 16:00

  • Mekan: Palladium AVM Tiyatro Salonu 2, Ataşehir

  • Doğal alanları kurtarmak için çalışan sevimli devriye ekibi, çevre duyarlılığı temasını çocukların dikkatine sunmaktadır. İnteraktif sahneler eşliğinde çocuklar, doğal dengeyi korumanın önemini kavramaktadır.

Brave Stars Çocuk Tiyatrosu

  • Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 14:00

  • Mekan: Trump Sahne, Mecidiyeköy / Şişli

  • Galaksiler arası barışı korumak için yola çıkan kahramanların öyküsü, cesaret ve takım çalışması temalarını sahnelemektedir. Işık şovları ve tempolu müzikler, çocuklara görsel ve işitsel açıdan sürükleyici bir deneyim sunmaktadır.

Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

Çocuklar İçin Beatles Konseri

  • Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 16:00

  • Mekan: Zorlu PSM %100 Studio, Beşiktaş

  • Efsanevi The Beatles grubunun melodileri, çocukların algı dünyasına uygun akustik ve interaktif düzenlemelerle canlı çalınmaktadır. Klasikleşmiş parçalar eşliğinde dans eden minikler, çoksesli batı müziği armonilerini erken yaşta deneyimlemektedir.

Külkedisi Çocuk Operası (İstanbul DOB - Kültür Yolu Festivali)

  • Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 13:00 ve 16:00

  • Mekan: Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi, Kadıköy

  • Rossini'nin La Cenerentola operasından çocuklara uyarlanan eser, opera sanatının zarafetini canlı orkestrayla sahneye taşımaktadır. Masal estetiğiyle çoksesli vokalleri birleştiren prodüksiyon, çocuklara klasik müzik sevgisi aşılamaktadır.

Ceviz Adam Müzikali - Sevimli Arkadaşlarıyla Yeni Bir Macera

  • Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 11:00

  • Mekan: Hilltown Seyirlik Sahne, Küçükyalı / Maltepe

  • Çocukların popüler tekerleme kahramanı Ceviz Adam'ın sahne yolculuğu, neşeli şarkılar ve dans figürleriyle buluşmaktadır. Minik izleyiciler, ritmik alkışlar eşliğinde gösteriye ortak olarak bedensel koordinasyonlarını pekiştirmektedir.

La La La Fontaine Müzikali

  • Tarih ve Saat: 26 Eylül Cumartesi, Saat 13:00 ve 15:00

  • Mekan: Duru Tiyatro Watergarden, Ataşehir

  • Klasik fablları özgün besteler ve dinamik koreografilerle sahneye taşıyan yapım, çocuklara dürüstlük dersleri vermektedir. Şarkıların eğitici sözleri, miniklerin kelime dağarcığını zenginleştirirken müzikal kulak gelişimine katkı sağlamaktadır.

Hayal Adası Müzikali (Üsküdar Seansı)

  • Tarih ve Saat: 26 Eylül Cumartesi, Saat 13:00 ve 14:30

  • Mekan: Sahne Hane, Üsküdar

  • Bilinmeyen bir adayı keşfe çıkan sevimli maceraperestlerin öyküsü, çocuklara doğa sevgisini tempolu müziklerle aktarmaktadır. Müzikal kurgu içindeki şarkılı bulmacalar, seyircilerin analitik ve yaratıcı düşünmesini tetiklemektedir.

Hayal Adası Müzikali (Ataşehir Seansı)

  • Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 13:00 ve 14:30

  • Mekan: Palladium AVM Tiyatro Salonu 2, Ataşehir

  • Çocukları ada serüvenine davet eden gösteri, birlik ve beraberliğin gücünü melodik sahnelerle gözler önüne sermektedir. Sahneden yükselen coşkulu şarkılar, salondaki çocukların ritim tutarak sosyalleşmesine yardımcı olmaktadır.

Kırmızı Başlıklı Kız Müzikli & Danslı Çocuk Oyunu

  • Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 13:00 ve 15:00

  • Mekan: DasDas Açık Sahne / İstinyePark, Sarıyer

  • Klasik masalı dans ve müzikle harmanlayan eğlenceli gösteri, yabancılara karşı tedbirli olma konusunu incelikle işlemektedir. Miniklerin şarkılarla sahneye eşlik ettiği oyun, orman canlılarının dayanışmasını neşeyle sahnelemektedir.

Pinokyo Müzikali

  • Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 13:00

  • Mekan: Fişekhane İkinci Sahne, Zeytinburnu

  • Kukla Pinokyo'nun dürüst bir insana dönüşüm serüveni, büyüleyici besteler ve canlı danslarla sahnelenmektedir. Oyun, dürüstlük ve erdemli davranışların kıymetini çocukların zihnine müzikal bir tınıyla yerleştirmektedir.

Aile ve Çocuk Müzikli Sahil Şenliği

  • Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 12:00

  • Mekan: Milyon Beach Kilyos, Sarıyer

  • Karadeniz kıyısındaki açık alanda düzenlenen etkinlik, uçurtma atölyeleri ve çocuk şarkıları dinletileriyle şenlik havası sunmaktadır. Temiz hava eşliğinde dans eden ve şarkı söyleyen çocuklar, doğayla iç içe dinlenme şansı bulmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Kahraman Köpek Charlie (Charlie The Wonderdog)

  • Tarih ve Hafta Sonu Seansları: 26 - 27 Eylül Cumartesi ve Pazar, Saat 11:00, 13:15, 15:30, 17:45

  • Mekan: Paribu Cineverse Salonları (Cevahir, Kanyon, Marmara Forum, Hilltown, Maltepe Piazza)

  • Beklenmedik yetenekler kazanan sevimli evcil köpeğin kasabasını koruma macerası, bol kahkahalı bir kurgu sunmaktadır. Hayvan sevgisi ve sadakati ön plana çıkaran film, çocukların empati gelişimine katkı sağlamaktadır.

Kediler Firarda: Mısır Operasyonu (Cats in the Museum: Treasures of Egypt)

  • Tarih ve Hafta Sonu Seansları: 26 - 27 Eylül Cumartesi ve Pazar, Saat 11:30, 13:45, 16:00, 18:15

  • Mekan: Paribu Cineverse Salonları (İstinyePark, Akasya, Capacity, Emaar Square)

  • Sanat müzesini koruyan yetenekli kedilerin Mısır hazinelerini kurtarma operasyonu, çocukları gizemli bir tarihe götürmektedir. Arkeoloji ve sanat tarihi sevgisini pekiştiren film, çocukların keşif merakını güçlendirmektedir.

Kartopu Oyunları (North: An Epic Journey of Friendship)

  • Tarih ve Hafta Sonu Seansları: 26 - 27 Eylül Cumartesi ve Pazar, Saat 11:15, 13:30, 15:45, 18:00

  • Mekan: Sinema Salonları (Torium, Mall of İstanbul, Pendorya)

  • Kuzey Kutbu'nda yaşayan hayvan dostların organize ettiği dostluk yarışı, takım ruhunun önemini sıcacık anlatmaktadır. Zorlu koşullarda dayanışmayı işleyen senaryo, minik seyircilere yardımlaşmanın değerini öğretmektedir.

Kristal Gezegen: Yeni Dünya (The Crystal Planet)

  • Tarih ve Hafta Sonu Seansları: 26 - 27 Eylül Cumartesi ve Pazar, Saat 12:00, 14:15, 16:30

  • Mekan: Sinema Salonları (Hilltown Küçükyalı, Akasya, İstinyePark, Capacity)

  • Uzaydaki enerji kristallerini korumaya çalışan küçük kaşiflerin hikayesi, bilim kurgu unsurlarını renkli grafiklerle buluşturmaktadır. Gezegenler arası yolculuk ve temiz enerji temaları, miniklerin astronomi ve teknoloji merakını pekiştirmektedir.

Prenses ve Şövalye: Yaşam İksiri (How to Save the Immortal: Elixir of Life)

  • Tarih ve Hafta Sonu Seansları: 26 - 27 Eylül Cumartesi ve Pazar, Saat 12:30, 14:45, 17:00

  • Mekan: Metropol İstanbul Cineverse, Trump AVM Sinemaları, Kadıköy Sineması

  • Krallıklarını kurtarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkan cesur prenses ile genç şövalyenin macerasını anlatan yapım, yüksek tempoludur. Karakterlerin cesareti ve stratejik yaklaşımları, çocukların özgüven ve kararlılık duygusunu beslemektedir.

Melodi ve Neşeli Notalar

  • Tarih ve Hafta Sonu Seansları: 26 - 27 Eylül Cumartesi ve Pazar, Saat 11:00, 13:00, 15:00

  • Mekan: Caddebostan Kültür Merkezi Sineması, Beyoğlu Sineması

  • Müzik aletlerinin canlanıp kendi aralarında konuştukları evren, miniklere temel enstrümanları ve sesleri eğlendirerek tanıtmaktadır. Görselleştirilmiş ritimler ve melodiler, küçük çocukların müzikal estetik algısını geliştirmektedir.

Ayı Kardeşler: Macera Ekibi (Boonie Bears: Future Reborn)

  • Tarih ve Hafta Sonu Seansları: 26 - 27 Eylül Cumartesi ve Pazar, Saat 11:45, 14:00, 16:15

  • Mekan: City's Nişantaşı, ÖzdilekPark Cineverse, Viaport Asia AVM Sinemaları

  • Orman koruyucusu ayı kardeşlerin fütüristik teknolojiler ve zaman yolculuğuyla karşılaştığı film, bolca mizah içermektedir. Doğal yaşam alanlarının yapay müdahalelere karşı korunması gerektiği, hareketli bir aksiyonla çocuklara aktarılmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

Ebru Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 26 Eylül Cumartesi, Saat 14:00

  • Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi, Taksim / Beyoğlu

  • Çocuklar, kitreli su üzerinde geleneksel boyalarla desenler oluşturarak geleneksel ebru sanatının inceliklerini deneyimlemektedir. Kendi tasarımlarını kağıda aktaran minikler, sabır ve odaklanma gibi önemli zihinsel beceriler kazanmaktadır.

Buluşum Senin Elinde Yaratıcı Drama Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 26 Eylül Cumartesi, Saat 15:30

  • Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi, Taksim / Beyoğlu

  • Küçük gruplar halinde çalışan çocuklar, hayali bir icadın öyküsünü yaratıcı drama teknikleriyle sahnede canlandırmaktadır. Anlatıcı ve canlandırıcı rollerini paylaşan katılımcılar, iş birliği ve etkili sözlü iletişim becerilerini geliştirmektedir.

Cam Boncuk Tasarım Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 26 Eylül Cumartesi (Saat 16:00 ve 17:00) ile 27 Eylül Pazar (Saat 16:00 ve 17:00)

  • Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi, Taksim / Beyoğlu

  • Uzman eğitmenler gözetiminde cam parçalarını biçimlendiren çocuklar, geleneksel cam zanaatının aşamalarını uygulamaktadır. Yüksek konsantrasyon gerektiren bu çalışma, çocukların el-göz koordinasyonunu ve estetik zevkini güçlendirmektedir.

Heykel Yapımı Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 26 Eylül Cumartesi, Saat 12:00

  • Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi, Taksim / Beyoğlu

  • Çocuklar modelaj aletleri ve özel heykel kiliyle çalışarak üç boyutlu özgün nesneler üretmektedir. Hacim ve form algısını dokunarak keşfeden minikler, soyut hayallerini somut heykellere dönüştürme fırsatı bulmaktadır.

Lego ve Resimle Geleceği Tasarlıyorum Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 12:00

  • Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi, Taksim / Beyoğlu

  • Hikaye anlatımından yola çıkan çocuklar, lego blokları ve boyalar yardımıyla geleceğin çevre dostu yapılarını inşa etmektedir. Hem inşa edip hem resimleyen minikler, üretken düşünme ve inovatif tasarım kabiliyetlerini açığa çıkarmaktadır.

Hayal Oyunum / Yaratıcı Drama Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 13:00

  • Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi, Taksim / Beyoğlu

  • Görünmeyen nesneleri gerçekmiş gibi sahnede canlandıran çocuklar, hayal güçlerini özgürce kullanarak doğaçlama oyunlar kurmaktadır. Beden dilini aktif kullanan katılımcılar, duygularını tanıma ve ifade etme yetilerini güçlendirmektedir.

Köpük Baskı Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 14:30

  • Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi, Taksim / Beyoğlu

  • Özel köpük plakalara desenler çizen minikler, kendi tasarımlarından renkli grafik baskılar elde etmektedir. Basit matbaa tekniğini uygulayan çocuklar, ince motor kaslarını çalıştırarak özgün görsel kompozisyonlar üretmektedir.

Ebeveyn-Çocuk Ritim ve Dans Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 17:00

  • Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi, Taksim / Beyoğlu

  • Vurmalı çalgılar ve beden perküsyonu eşliğinde yürütülen atölye, okul öncesi çocukların aileleriyle uyum içinde hareket etmesini sağlamaktadır. Müziğin ritmine bedensel tepkiler veren çocuklar, hareket koordinasyonunu artırırken aile içi güven bağlarını kuvvetlendirmektedir.

Müzede Ebeveyn ve Çocuk: Sanat Terapisi Temelli Atölye

  • Tarih ve Saat: 26 Eylül Cumartesi, Saat 11:00 - 12:30

  • Mekan: İstanbul Oyuncak Müzesi, Göztepe / Kadıköy

  • Tarihi oyuncaklar arasında uzman psikolog eşliğinde gerçekleştirilen atölye, aile içi duygusal paylaşımları hedeflemektedir. Sanat yoluyla kendilerini ifade eden katılımcılar, birlikte üretmenin ve empati kurmanın huzurunu deneyimlemektedir.

Tahta Oyuncak Boyama Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 26 ve 27 Eylül Cumartesi - Pazar, Saat 13:00 - 18:00

  • Mekan: İstanbul Oyuncak Müzesi, Göztepe / Kadıköy

  • Doğal ahşaptan yontulmuş oyuncak figürlerini fırçalarla renklendiren çocuklar, kendi düşsel oyuncaklarını yaratmaktadır. Atölye çalışması sonucunda minikler, emek vererek tasarladıkları tahta oyuncağı kalıcı bir anı olarak yanlarında götürmektedir.

Dikkatin İzleri: Görsel Sanat Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 26 Eylül Cumartesi, Saat 12:00

  • Mekan: Sakıp Sabancı Müzesi, Emirgan / Sarıyer

  • Müzenin sanat koleksiyonundaki eserleri inceleyen çocuklar, tablolardaki gizli kompozisyon ögelerini keşfetmeye yönlendirilmektedir. Görsel dikkat ve odaklanma egzersizleri yapan katılımcılar, edindikleri ilhamla kendi yaratıcı resimlerini çizmektedir.

Haritayı Yeniden Çiz Çocuk Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 26 Eylül Cumartesi, Saat 14:00

  • Mekan: Sakıp Sabancı Müzesi, Emirgan / Sarıyer

  • Tarihi harita arşivlerinden esinlenen minikler, hayali kıtalar ve adalar tasarlayarak kendi coğrafyalarını çizmektedir. Çizim ve renklendirme teknikleriyle çalışan çocuklar, mekan algısı ile yaratıcı görsel kurguyu bir araya getirmektedir.

Minik Şefler Çocuk Çikolata Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 26 Eylül Cumartesi, Saat 11:00

  • Mekan: Veliefendi Kahve Dünyası Fabrika Atölye Salonu, Zeytinburnu

  • Çikolata yapımının tüm aşamalarını deneyimleyen çocuklar, eritilmiş çikolatayı meyve ve fındıklarla karıştırıp kalıplara dökmektedir. Mutfak hijyeni ve zanaat kurallarını kavrayan minikler, kendi hazırladıkları lezzetleri tatmanın mutluluğunu yaşamaktadır.

Çocuk Bilim ve Ekolojik Tasarım Atölyeleri

  • Tarih ve Saat: 26 ve 27 Eylül Cumartesi - Pazar, Saat 11:30 ve 14:00

  • Mekan: Müze Gazhane Çocuk Bilim Merkezi, Kadıköy

  • Çocuklar, geri dönüştürülebilir malzemelerle rüzgar ve su düzenekleri tasarlayarak alternatif enerji kaynaklarını test etmektedir. Ücretsiz sunulan bu uygulamalar, minik kaşiflerin çevre koruma ve ekolojik sürdürülebilirlik bilincini kalıcı kılmaktadır.

Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Eğlence Merkezlerine Gidilir?

Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Eğlence Merkezlerine Gidilir?

Vialand Tema Park (İsfanbul)

  • Tarih ve Ziyaret Saatleri: 26 ve 27 Eylül Cumartesi - Pazar, Açık Olduğu Saatler: 10:00 - 19:00

  • Mekan: Yeşilpınar, Eyüpsultan

  • Masal Şatosu ve Çılgın Nehir gibi devasa tematik üniteleri barındıran park, her yaştan çocuğa güvenli adrenalin ve neşe sunmaktadır. Açık hava animasyonları ve temalı trenlerle dolu kompleks, ailelerin hafta sonunu eksiksiz bir karnaval havasında geçirmesini sağlamaktadır.

KidZania İstanbul

  • Tarih ve Ziyaret Saatleri: 26 ve 27 Eylül Cumartesi - Pazar, Açık Olduğu Saatler: 10:00 - 20:00

  • Mekan: Akasya AVM, Acıbadem / Üsküdar

  • Çocuklar için kurgulanmış bu mikro kentte minikler, doktorluktan pilotluğa uzanan 65'ten fazla meslek rolünü kostümleriyle deneyimlemektedir. Kendi kazandıkları KidZos birimini yöneten katılımcılar, erken yaşta finansal okuryazarlık ve ekip bilinci kazanmaktadır.

İstanbul Akvaryum

  • Tarih ve Ziyaret Saatleri: 26 ve 27 Eylül Cumartesi - Pazar, Açık Olduğu Saatler: 10:00 - 20:00

  • Mekan: Florya, Bakırköy

  • Karadeniz'den Pasifik'e uzanan tematik coğrafi parkurları ve gerçek yağmur ormanıyla tesis, binlerce su altı canlısına ev sahipliği yapmaktadır. Köpekbalıkları ve vatozları dev cam tünellerden izleyen çocuklar, denizel ekosistemin büyüleyici dengesini yerinde gözlemlemektedir.

İstanbul Dolphinarium

  • Tarih ve Gösteri Seansları: 26 ve 27 Eylül Cumartesi - Pazar, Gösteri Saatleri: 14:00 ve 17:00

  • Mekan: Silahtarağa, Eyüpsultan

  • Avrupa'nın en büyük kapalı su gösteri merkezinde yunuslar, morslar ve beyaz balinaların akrobatik gösterileri sunulmaktadır. Deniz memelilerinin zeka ve yeteneklerini sergilediği performanslar, miniklerin canlılar alemine duyduğu sevgiyi artırmaktadır.

Hupalupa Aile Eğlence Merkezi

  • Tarih ve Ziyaret Saatleri: 26 ve 27 Eylül Cumartesi - Pazar, Açık Olduğu Saatler: 10:00 - 21:00

  • Mekan: Metropol İstanbul AVM, Ataşehir

  • Çok katlı tırmanma kuleleri, geniş trambolin alanları ve sünger havuzlarıyla merkez, çocuklara kesintisiz bir fiziksel hareket alanı sağlamaktadır. Güvenlik ağlarıyla korunan eğlenceli parkurlarda koşan çocuklar, okul haftasının biriken enerjisini neşeyle boşaltmaktadır.

Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi

  • Tarih ve Ziyaret Saatleri: 26 ve 27 Eylül Cumartesi - Pazar, Açık Olduğu Saatler: 10:00 - 21:00

  • Mekan: Emaar Square Mall, Üsküdar

  • Devasa timsahlardan penguen kolonilerine kadar pek çok farklı habitat canlısını barındıran merkez, çocuklara zengin bir keşif rotası sunmaktadır. Mercan resiflerindeki renkli balıkları inceleyen çocuklar, su altı zenginliğinin ekolojik değerini yerinde öğrenmektedir.

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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Müzelere Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Müzelere Gidilir?

Rahmi M. Koç Müzesi

  • Tarih ve Ziyaret Saatleri: 26 ve 27 Eylül Cumartesi - Pazar, Ziyaret Saatleri: 10:00 - 19:00

  • Mekan: Hasköy Caddesi, Haliç / Beyoğlu

  • Gerçek bir denizaltı, tarihi buharlı lokomotifler ve klasik uçakların sergilendiği müze, endüstri tarihini büyüleyici bir atmosferde sunmaktadır. Renkli Matematik Dünyası bölümündeki etkileşimli deney aletleri, çocukların fen ve matematik kurallarını dokunarak kavramasını sağlamaktadır.

İstanbul Oyuncak Müzesi

  • Tarih ve Ziyaret Saatleri: 26 ve 27 Eylül Cumartesi - Pazar, Ziyaret Saatleri: 10:00 - 18:30

  • Mekan: Göztepe, Kadıköy

  • Tarihi bir ahşap köşkte sergilenen binlerce antika oyuncak, geçmişten günümüze çocukluk kültürünün gelişimini gözler önüne sermektedir. Minik ziyaretçiler, uzay çağı figürlerinden el yapımı bebeklere uzanan koleksiyon sayesinde nostaljik bir masal yolculuğuna çıkmaktadır.

Müze Gazhane ve Çocuk Bilim Merkezi

  • Tarih ve Ziyaret Saatleri: 26 ve 27 Eylül Cumartesi - Pazar, Ziyaret Saatleri: 10:00 - 20:00

  • Mekan: Kurbağalıdere Caddesi, Hasanpaşa / Kadıköy

  • Tarihi endüstriyel tesisin dönüştürülmesiyle kurulan yerleşkede yer alan bilim merkezi, temiz enerji ve iklim döngülerini interaktif düzeneklerle işlemektedir. Çocuklar su ve rüzgar çarklarıyla bizzat oynayarak çevre dostu enerji dönüşümünü deneysel olarak anlamaktadır.

Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi

  • Tarih ve Ziyaret Saatleri: 26 ve 27 Eylül Cumartesi - Pazar, Ziyaret Saatleri: 11:00 - 20:00

  • Mekan: Grand Pera, İstiklal Caddesi / Beyoğlu

  • Mustafa Kemal Atatürk'ten Albert Einstein'a ve sevilen kahramanlara kadar pek çok figürün balmumu heykelleri sergilenmektedir. Gerçeğinden ayırt edilemeyen heykellerle yan yana gelen minikler, tarihi kişiliklerin yaşam öykülerini görsel olarak pekiştirmektedir.

Museum of Illusions (İstanbul İllüzyon Müzesi)

  • Tarih ve Ziyaret Saatleri: 26 ve 27 Eylül Cumartesi - Pazar, Ziyaret Saatleri: 11:00 - 20:00

  • Mekan: Narmanlı Han (İstiklal Caddesi) ve Emaar Square Mall (Üsküdar)

  • Ters dönen oda, girdap tüneli ve sonsuzluk odalarıyla merkez, insan beyninin görsel algı sınırlarını şaşırtıcı şekilde test etmektedir. Yer çekimine meydan okuyan illüzyonlar arasında dolaşan çocuklar, optik fiziğin temel kurallarını kahkahalarla öğrenmektedir.

İstanbul Havacılık Müzesi (Hava Kuvvetleri Müzesi)

  • Tarih ve Ziyaret Saatleri: 26 ve 27 Eylül Cumartesi - Pazar, Ziyaret Saatleri: 09:00 - 17:00

  • Mekan: Yeşilköy Mahallesi, Bakırköy

  • Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde uçmuş askeri jetler, helikopterler ve kargo uçakları açık hava müzesinde yakından sergilenmektedir. Kokpitleri ve uçak kanatlarını inceleyen çocuklar, gökyüzü teknolojilerine ve havacılık mühendisliğine karşı derin bir ilgi geliştirmektedir.

İstanbul Deniz Müzesi

  • Tarih ve Ziyaret Saatleri: 26 ve 27 Eylül Cumartesi - Pazar, Ziyaret Saatleri: 10:00 - 18:00

  • Mekan: Sinanpaşa Mahallesi, Beşiktaş

  • Tarihi saltanat kayıkları, seyir haritaları ve gemi modellerine ev sahipliği yapan kurum, Türkiye'nin en büyük denizcilik mirası müzesidir. Devasa kürekli kadırgaların işlemelerini hayranlıkla izleyen çocuklar, denizcilik tarihinin kahramanlık dolu sayfalarını öğrenmektedir.

Üsküdar Bilim Merkezi ve Planetaryum

  • Tarih ve Ziyaret Saatleri: 26 ve 27 Eylül Cumartesi - Pazar, Ziyaret Saatleri: 09:30 - 17:30

  • Mekan: Ünalan Mahallesi, Üsküdar

  • Kubbe tavanlı dijital planetaryumunda yıldız sistemleri ve uzay yolculuklarını simüle eden merkez, görsel bir uzay şöleni sunmaktadır. Robotik ve manyetizma düzenekleriyle çalışan minikler, fen bilimlerinin karmaşık yasalarını uygulamalı olarak keşfetmektedir.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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