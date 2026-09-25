İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 26-27 Eylül Ailenize Çok İyi Gelecek!

26 Eylül Cumartesi Günü Sahnelenecek Oyunlar
Kurbağa Prens
Tarih ve Saat: 26 Eylül Cumartesi, Saat 13:00 ve 15:00
Mekan: DasDas İstinyePark, Sarıyer
Klasik Grimm Kardeşler masalından uyarlanan yapım, dış görünüşün ötesindeki erdemleri ve verilen sözlerin bağlayıcılığını sahneye taşımaktadır. Çocuklar, renkli sahne dekorları ve mizahi diyaloglar eşliğinde empati kurma becerisi kazanmaktadır.
Alice
Tarih ve Saat: 26 Eylül Cumartesi, Saat 13:00
Mekan: Fişekhane İkinci Sahne, Zeytinburnu
Harikalar Diyarı'nın fantastik karakterlerini modern bir sahneleme diliyle sunan oyun, merak duygusunun problem çözmedeki gücünü vurgulamaktadır. Seyirciyi içine çeken koreografiler ve kostümler, minik tiyatroseverlere görsel bir masal şöleni sunmaktadır.
Huhu ile Bilim Şov (Avrupa Yakası)
Tarih ve Saat: 26 Eylül Cumartesi, Saat 13:00 ve 15:00
Mekan: Mall of İstanbul MOİ Sahne, Başakşehir
Bilimsel deneyleri tiyatral bir anlatımla harmanlayan gösteri, meraklı kahraman Huhu ile çocukları fen bilimlerinin büyülü dünyasına davet etmektedir. Sıvı azot deneyleri ve optik illüzyonlar, çocukların analitik sorgulama alışkanlıklarını eğlenceli biçimde pekiştirmektedir.
Huhu ile Bilim Şov (Anadolu Yakası)
Tarih ve Saat: 26 Eylül Cumartesi, Saat 11:00, 13:00 ve 15:00
Mekan: Kartal Sanat Tiyatro Salonu, Kartal
Gösteri, günlük hayatta karşılaşılan fizik kurallarını interaktif sahne deneyleriyle somutlaştırarak aktarmaktadır. Çocukların doğrudan sahneye katılarak hipotez üretmelerine imkan tanıyan bu kurgu, kalıcı öğrenmeyi desteklemektedir.
Süper Patates ve Kaçak Bezelye: Süper Köpüklü Bir Macera
Tarih ve Saat: 26 Eylül Cumartesi, Saat 13:00
Mekan: Imagineer Studio Kanyon, Levent / Şişli
Sevilen çocuk kitabı serisinden sahneye aktarılan oyun, süpermarket reyonlarında geçen köpüklü bir kovalamacayı konu edinmektedir. Hijyen bilincini ve yardımlaşmayı mizahi bir dille işleyen kurgu, çocuklara temizliğin değerini neşeyle kazandırmaktadır.
Süper Patates ve Kaçak Bezelye: Süpermarkette Karnaval
Tarih ve Saat: 26 Eylül Cumartesi, Saat 13:00
Mekan: Akasya Kültür Sanat Sahnesi, Üsküdar
Sebze kahramanların karnaval hazırlıklarını anlatan yapım, ekip çalışmasının karşılaşılan zorlukları nasıl aştığını aktarmaktadır. Hareketli sahne trafiği ve komik unsurlar, küçük izleyicilerin dikkatini gösteri süresince diri tutmaktadır.
Pinokyo Çocuk Tiyatrosu
Tarih ve Saat: 26 Eylül Cumartesi, Saat 14:00
Mekan: Trump Sahne, Mecidiyeköy / Şişli
Geppetto Usta'nın tahta kuklasının insana dönüşme serüvenini ele alan oyun, dürüstlük ve vicdan temalarını işlemektedir. Çocuklar, yalan söylemenin yol açtığı sonuçları eğlenceli bir dramatizasyon eşliğinde gözlemlemektedir.
Don Kişot Çocuk Tiyatrosu
Tarih ve Saat: 26 Eylül Cumartesi, Saat 16:00
Mekan: Trump Sahne, Mecidiyeköy / Şişli
Klasik şövalyelik hikayesini çocukların dünyasına uyarlayan oyun, adaletin ve hayal kurma cesaretinin değerini sahneye koymaktadır. Don Kişot ile Sanço Panço'nun güldüren maceraları, izleyicilere dostluk ve erdem üzerine düşündürücü anlar sunmaktadır.
PERA 'Kayıp Işığın Serüveni'
Tarih ve Saat: 26 Eylül Cumartesi, Saat 13:00 ve 15:00
Mekan: Kadıköy Eğitim Sahnesi, Kadıköy
Karanlığa gömülen bir evrende ışığı arayan cesur dostların hikayesini işleyen oyun, çevre bilinci ve umut temalarına odaklanmaktadır. Görsel ışık efektleriyle zenginleştirilen dinamik sahne düzeni, çocuklara estetik bir izleme keyfi yaşatmaktadır.
Sen Neredesin? Çocuk Tiyatrosu
Tarih ve Saat: 26 Eylül Cumartesi, Saat 13:00
Mekan: O Sahne, Kadıköy
Kaybolan değerleri ve arkadaşlık bağlarını arayan iki sevimli dostun yolculuğunu anlatan oyun, paylaşmanın önemini sergilemektedir. İnteraktif diyaloglarla küçük seyircileri oyuna katan gösteri, çocukların duygusal zekasını beslemektedir.
Keloğlan
Tarih ve Saat: 26 Eylül Cumartesi, Saat 15:00
Mekan: Palladium AVM Tiyatro Salonu 2, Ataşehir
Anadolu masal geleneğinin simgesi Keloğlan'ın saflığı ve pratik zekasıyla zorlukları aşmasını sahneleyen geleneksel bir oyundur. Eğlenceli halk ezgileriyle donatılan metin, kültürel mirasın yeni kuşaklara aktarılmasını sağlamaktadır.
Star Paws Doğa Devriyesi
Tarih ve Saat: 26 Eylül Cumartesi, Saat 16:00
Mekan: Sahne Hane, Üsküdar
Doğayı korumak üzere birleşen sevimli hayvan timinin serüveni, çevre kirliliğine karşı güçlü bir bilinç oluşturmaktadır. Minik izleyiciler, kahramanlarla birlikte geri dönüşüm kurallarını ve doğal yaşam sevgisini öğrenmektedir.
Karlar Ülkesi - Kar Yıldızı Festivali
Tarih ve Saat: 26 Eylül Cumartesi, Saat 13:00
Mekan: Hilltown Seyirlik Sahne, Küçükyalı / Maltepe
Karlar ülkesinin prenseslerinin krallığı donduran buz büyüsünü çözme çabasını anlatan gösteri, sevginin birleştirici gücünü sahnelemektedir. Büyüleyici sahne kostümleri ve kar efektleri, çocukları masalsı bir kış atmosferinin içine çekmektedir.
Karlar Ülkesi Meçhule Doğru
Tarih ve Saat: 26 Eylül Cumartesi, Saat 13:00 ve 15:00
Mekan: Trump Sahne, Mecidiyeköy / Şişli
Gizemli bir çağrının ardına düşen cesur kardeşlerin macerası, aile bağları ve fedakarlık temalarını öne çıkarmaktadır. Hareketli müzikler ve etkileyici görsel efektler, minik izleyicilerin dikkatini anbean canlı tutmaktadır.
27 Eylül Pazar Günü Sahnelenecek Oyunlar
Don Kişot Çocuk Tiyatrosu
Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 16:00
Mekan: DasDas İstinyePark, Sarıyer
Yel değirmenlerine meydan okuyan hayalperest şövalyenin yolculuğu, hedeflerin peşinden kararlılıkla gitmenin önemini anlatmaktadır. Çocuklar, mizahi anlatım eşliğinde dürüstlüğün ve dostane dayanışmanın hayattaki değerini keşfetmektedir.
Süper Patates ve Kaçak Bezelye: Süper Köpüklü Bir Macera
Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 13:00
Mekan: Imagineer Studio Kanyon, Levent / Şişli
Süpermarkette kontrolden çıkan köpük krizini çözmeye çalışan sebzeler, çocuklara dayanışmanın gücünü kahkahalarla göstermektedir. İnteraktif sahne aksiyonu, küçük izleyicilerin temizlik ve sağlık kavramlarına olumlu yaklaşmasını pekiştirmektedir.
Süper Patates ve Kaçak Bezelye: Süpermarkette Karnaval
Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 13:00
Mekan: Akasya Kültür Sanat Sahnesi, Üsküdar
Karnaval hazırlığı yapan neşeli sebzelerin hikayesi, farklılıkların bir arada zenginlik oluşturduğu düşüncesini aşılamaktadır. Ritmik müziklerle desteklenen eğlenceli sahneler, minik izleyicilerin bedensel ritim algısını canlandırmaktadır.
Külkedisi Harikalar Diyarında
Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 13:00
Mekan: Torium Sahne, Haramidere / Esenyurt
İki klasik masal evrenini birleştiren prodüksiyon, Külkedisi ile Harikalar Diyarı kahramanlarının kesişen maceralarını konu almaktadır. Farklı kurgusal karakterlerin dostluğu, çocukların yaratıcı düşünme ve hayal gücü sınırlarını genişletmektedir.
Bir Bilmecem Var Çocuklar (ETİ Çocuk Tiyatrosu)
Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 13:00 ve 15:00
Mekan: Küçükçekmece Atakent Kültür Merkezi, Küçükçekmece
Şiirsel anlatımı tekerlemeler ve eğlenceli bilmecelerle harmanlayan yapım, minik seyircilerin dil ve zihin gelişimine katkı sunmaktadır. Tamamen ücretsiz sahnelenen gösteri, çocuklara kaliteli sanat deneyimi sunarken tiyatro sevgisi aşılamaktadır.
Paw Patrol Görev Zamanı
Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 13:00
Mekan: Büyükçekmece Akademi Koleji Tiyatro Salonu, Büyükçekmece
Sevilen kurtarma köpeklerinin kasabadaki yeni görevini anlatan oyun, toplumsal yardımlaşmanın önemini vurgulamaktadır. Takım çalışmasıyla her sorunun aşılabileceğini gösteren macera, çocukların sorumluluk bilincini pekiştirmektedir.
Bay Meraklı ile Kukla Pandomim Gösterisi
Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 13:00
Mekan: House of Performance, Bakırköy
Sözsüz tiyatro sanatını kuklalarla buluşturan gösteri, çocuklara jest ve mimiklerin anlatım gücünü eğlenceli skeçlerle tanıtmaktadır. Seyirciler, sessiz anlatıların duygusal alt metinlerini çözerken soyut düşünme yetilerini geliştirmektedir.
Sonic Orman Macerası
Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 14:30
Mekan: Büyükçekmece Akademi Koleji Tiyatro Salonu, Büyükçekmece
Hızlı kirpi Sonic'in doğayı yok etmeye çalışan kötü planlara karşı verdiği mücadele, çevre koruma bilincini sahneye taşımaktadır. Aksiyon dolu takip sahneleri ve hareketli müzikler, çocukların gösteri boyunca heyecanla odaklanmasını sağlamaktadır.
Çizmeli Kedi
Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 15:00
Mekan: Torium Sahne, Haramidere / Esenyurt
Zeki bir kedinin sahibine krallığın kapılarını aralayan serüveni, çocuklara stratejik düşünmenin gücünü anlatmaktadır. Mizahi ögelerle bezeli bu masal uyarlaması, problem çözme becerisinin önemini çocuklara aşılamaktadır.
Minecraft ve Kuromi 'Büyük Macera'
Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 16:00
Mekan: Büyükçekmece Akademi Koleji Tiyatro Salonu, Büyükçekmece
Dijital oyun evreninin blok dünyasıyla tanınan figürleri bir araya getiren gösteri, hayal gücüyle inşa etme yetisini ön plana çıkarmaktadır. Bloklarla sahnelenen görsel tasarım, çocukların mekansal algılarını ve arkadaşlık kavramını geliştirmektedir.
Huhu ile Bilim Şov
Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 13:00 ve 15:00
Mekan: Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi, Üsküdar
Sahneye taşınan dinamik laboratuvar deneyleri, çocukların bilime karşı doğal merakını ve sorgulama içgüdüsünü tetiklemektedir. İnteraktif katılım sağlayan minikler, fizik ve kimya kurallarını neşeli gösteriler eşliğinde kalıcı olarak kavramaktadır.
Soğuktan Korkmayan Tek Kuş
Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 13:00
Mekan: O Sahne, Kadıköy
Çetin kış soğuklarına karşı cesaretiyle göğüs geren bir kuşun öyküsü, çocuklara azim ve dayanıklılık aşılamaktadır. Doğa sevgisini sıcacık bir dille aktaran yapım, çocukların empati yeteneğini güçlendirmektedir.
80 Günde Dünya Turu
Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 13:00 ve 15:00
Mekan: Kadıköy Eğitim Sahnesi, Kadıköy
Phileas Fogg'un zamanla yarışını dinamik dekorlarla sahneleyen oyun, çocukları dünya coğrafyasında heyecanlı bir geziye çıkarmaktadır. Farklı ülkeleri ve kültürleri tanıtan serüven, minik izleyicilere planlı hareket etmenin değerini öğretmektedir.
Küçük Prens ve Arkadaşları
Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 13:00 ve 15:00
Mekan: Üsküdar Altunizade Kültür Merkezi, Üsküdar
Kendi gezegeninden yola çıkan Küçük Prens'in yolculuğu, çocuklara saf sevgi ve hakiki dostluğun anlamını aktarmaktadır. Masalsı dekorlar ve duygu yüklü anlatım, çocukların duygusal dünyasını zenginleştirmektedir.
Ringo'nun Dünyası
Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 14:00
Mekan: Duru Tiyatro Watergarden, Ataşehir
Ringo karakterinin renkli dünyasını sahneye aktaran oyun, çocukların sosyal iletişim kurma becerilerini desteklemektedir. Eğitici mesajlar barındıran kurgu, öfke kontrolü ve paylaşım gibi konularda çocuklara yol göstermektedir.
Star Paws Doğa Devriyesi
Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 16:00
Mekan: Palladium AVM Tiyatro Salonu 2, Ataşehir
Doğal alanları kurtarmak için çalışan sevimli devriye ekibi, çevre duyarlılığı temasını çocukların dikkatine sunmaktadır. İnteraktif sahneler eşliğinde çocuklar, doğal dengeyi korumanın önemini kavramaktadır.
Brave Stars Çocuk Tiyatrosu
Tarih ve Saat: 27 Eylül Pazar, Saat 14:00
Mekan: Trump Sahne, Mecidiyeköy / Şişli
Galaksiler arası barışı korumak için yola çıkan kahramanların öyküsü, cesaret ve takım çalışması temalarını sahnelemektedir. Işık şovları ve tempolu müzikler, çocuklara görsel ve işitsel açıdan sürükleyici bir deneyim sunmaktadır.
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