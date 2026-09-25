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ŞOK'a Masajlı Taraklı Duş Başlığı Seti Geliyor! 26 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Masajlı Taraklı Duş Başlığı Seti Geliyor! 26 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
25.09.2026 - 18:19
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ŞOK 26 - 29 Eylül 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 26 Eylül 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Luiza 3+1 Merdiven 999 TL

Luiza 3+1 Merdiven 999 TL

  • Gokidy Gyrocar Silikon Teker Uzaktan Kumandalı Araba (USB ile şarj, şişirilebilir teker) 2.490 TL

  • Gokidy Uzaktan Kumandalı Mini Ekskavatör (Sesli, ışıklı, USB ile şarj) 1.190 TL

  • Vazoda Blok Çiçekler (765 parça, 8 dal çiçek, vazo dahil) Adet 1.250 TL

  • Dart 17' 6 Oklu Set (42 cm çap, 6 adet ok) 450 TL

  • Luiza 4+4 Merdiven 1.350 TL 

  • Takım Çantası 16' (3 organizerli kapak) 299 TL

  • Çift Taraflı 22 Bölmeli Organizer (26x20x6,3 cm) Adet 175 TL

  • Fonksiyonel Batarya Ucu (Krom kaplama, 2 fonksiyonlu, 720° dönebilen) Adet 100 TL

  • Lavabo Filtre Süzgeci (Açıp kapatılabilen tapa) 125 TL

  • Fonksiyonel Batarya Ucu Eviye Borusu (360° dönebilen, 4 fonksiyonlu) 225 TL

  • Duş Başlığı Seti (4 fonksiyonlu, 150 cm paslanmaz çelik spiral) 150 TL

  • Turbo Pervaneli Duş Başlığı Seti (5 fonksiyonlu, beyaz) 299 TL

  • Masajlı Taraklı Duş Başlığı Seti (3 fonksiyonlu) 275 TL

  • Fonksiyonel Esnek Eviye Borusu (48 cm paslanmaz çelik malzeme, esnek kıvrılabilir) Adet 450 TL

Hot Wheels Hot Ones Serisi Tekli Araba (1:64 ölçekli) 299 TL

Hot Wheels Hot Ones Serisi Tekli Araba (1:64 ölçekli) 299 TL

  • Hot Wheels Hot Ones Serisi Tekli Araba (1:64 ölçekli) 299 TL

  • Hot Wheels Tekli Araba (1:64 ölçekli) 129 TL

  • Disney Stitch Pelüş (25 cm) 799 TL

  • Pufu Pelüş Kedi (45 cm) 599 TL

  • Pelüş Zürafa / Kuzu (30 cm) Adet 499 TL

  • Coco Surprise Külah Ta Pelüş 399 TL

  • Minecraft / Goo Jit Zu Esnek Figür (6 cm) Adet 350 TL

  • Barbie Wellness Bebek ve Aksesuarları (29 cm) 899 TL (+50 Win Para)

  • Jurassic World Hareketli Dinozor Adet 850 TL

  • Sessiz Top (18 cm) 299 TL

  • Minkie Biblo Bebek (15 cm) Adet 199 TL

  • Gokidy Esnek Güçlü Hayvan Figürleri (15x6x20 cm) Adet 699 TL

  • Sürtmeli Yarış Motoru (Egzozdan buhar çıkarır, sesli ve ışıklı) Adet 399 TL

  • Vantuzlu Sevimli Pop It (10x5x11 cm, ışıklı) Adet 199 TL

  • Sevimli Dino Sünger Atış Oyunu (6 adet soft dart) Adet 299 TL

  • Blok Araç (~200 parça) Adet 499 TL

  • Dönüşen Metal Araba Adet 250 TL

  • Zeka Küpü Adet 100 TL

Kasa Arkası İndirimleri (50 TL ve Üzeri Alışverişlerde):

  • Bingo Oksijenli Çamaşır Suyu (1852 ml) 139 TL

  • Domestos Köpük Gücü Çeşitleri (450 ml - Beyaz Sabun / Çam / Derz Temizleyici) Adet 115 TL

  • Sleepy Extra Islak Havlu (3x50 - Kiraz Çiçeği) 69 TL

  • Torku Frema Kakaolu Fındık Kreması (400 g) 80 TL

  • Ülker Halley 2'li Dev Paket (2x240 g) 139 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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