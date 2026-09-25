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Guendouzi'nin Cezası İndirildi: Fenerbahçeli Yıldız Aston Villa Maçında Sahada Olabilecek

Guendouzi'nin Cezası İndirildi: Fenerbahçeli Yıldız Aston Villa Maçında Sahada Olabilecek

UEFA Fenerbahçe
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.09.2026 - 18:27
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Fenerbahçe'nin Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'ye Lyon maçının ardından verilen 4 maçlık UEFA cezası, kulübün itirazı üzerine 3 maça indirildi. Roma karşılaşmasında forma giyemeyen Guendouzi, cezanın iki maçı bir yıllık denetim süresine bağlandığı için 14 Ekim'de oynanacak Aston Villa maçında sahada olabilecek.

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Ceza üç maça indirildi.

Ceza üç maça indirildi.

Fenerbahçe, UEFA Tahkim Kurulu'na yaptığı itirazın sonuçlandığını resmi internet sitesinden duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, '26 Ağustos 2026 tarihinde Olympique Lyonnais ile oynadığımız UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu müsabakasının ardından futbolcumuz Matteo Guendouzi hakkında UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından verilen karara ilişkin olarak Kulübümüzce UEFA Tahkim Kurulu nezdinde yapılan itiraz sonuçlanmıştır. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından futbolcumuza verilen, ikisi ertelemeli dört maçlık müsabakalardan men cezası; Kulübümüzün itirazı üzerine UEFA Tahkim Kurulu tarafından, ikisi bir yıllık denetim süresine tabi olmak üzere ertelenmiş toplam üç maçlık men cezası olarak karara bağlanmıştır. 10 Eylül 2026 tarihinde oynanan Roma karşılaşmasında forma giyemeyen futbolcumuz Matteo Guendouzi, UEFA Tahkim Kurulu'nun söz konusu kararına bağlı olarak, 14 Ekim 2026 tarihinde oynanacak Aston Villa karşılaşmasında forma giyebilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.' denildi.

Lyon maçının faturası ağır olmuştu.

Lyon maçının faturası ağır olmuştu.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, 4 Eylül'de açıkladığı kararla Guendouzi'yi Lyon rövanşındaki olaylar nedeniyle temel sportmenlik ve uygun davranış kurallarını ihlal, rakip futbolculara ya da müsabakadaki diğer kişilere hakaret ve seyircileri provoke etme gerekçeleriyle 4 maç men ve 50 bin euro para cezasına çarptırmıştı. Cezanın 2 maçı kesin, 2 maçı ise bir yıllık denetim süresine bağlıydı ve Fransız oyuncunun bu kararla hem Roma hem de Aston Villa maçlarını kaçırması gündemdeydi. Fenerbahçe aynı maç nedeniyle toplamda 95 bin euro para cezası alırken, UEFA Lyon'a da cisim ve havai fişek atılması, taraftar olayları ve genel davranış kurallarının ihlali gerekçesiyle toplam 108 bin 500 euro ceza kesmişti. Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira ise ciddi saldırı gerekçesiyle, ikisi ertelemeli 5 maç men cezası almıştı.

Greenwood'un cezası ertelenmişti.

Greenwood'un cezası ertelenmişti.

Aynı karşılaşmanın ardından disipline sevk edilen Mason Greenwood ise temel sportmenlik ve uygun davranış kurallarını ihlal gerekçesiyle 30 bin euro para cezası ve bir yıl süreyle ertelenen 1 maç men cezası almıştı. Cezası ertelendiği için Greenwood, 10 Eylül'deki Roma maçında forma giyebilmiş, Guendouzi ise o maçta kesin cezasını çekmişti. Tahkim Kurulu'nun kararıyla kesin cezası tek maça inen Fransız orta saha, 14 Ekim'deki Aston Villa karşılaşmasıyla Avrupa'da yeniden sahaya dönebilecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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