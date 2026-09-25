Guendouzi'nin Cezası İndirildi: Fenerbahçeli Yıldız Aston Villa Maçında Sahada Olabilecek

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, 4 Eylül'de açıkladığı kararla Guendouzi'yi Lyon rövanşındaki olaylar nedeniyle temel sportmenlik ve uygun davranış kurallarını ihlal, rakip futbolculara ya da müsabakadaki diğer kişilere hakaret ve seyircileri provoke etme gerekçeleriyle 4 maç men ve 50 bin euro para cezasına çarptırmıştı. Cezanın 2 maçı kesin, 2 maçı ise bir yıllık denetim süresine bağlıydı ve Fransız oyuncunun bu kararla hem Roma hem de Aston Villa maçlarını kaçırması gündemdeydi. Fenerbahçe aynı maç nedeniyle toplamda 95 bin euro para cezası alırken, UEFA Lyon'a da cisim ve havai fişek atılması, taraftar olayları ve genel davranış kurallarının ihlali gerekçesiyle toplam 108 bin 500 euro ceza kesmişti. Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira ise ciddi saldırı gerekçesiyle, ikisi ertelemeli 5 maç men cezası almıştı.