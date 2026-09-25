Guendouzi'nin Cezası İndirildi: Fenerbahçeli Yıldız Aston Villa Maçında Sahada Olabilecek
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Fenerbahçe'nin Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'ye Lyon maçının ardından verilen 4 maçlık UEFA cezası, kulübün itirazı üzerine 3 maça indirildi. Roma karşılaşmasında forma giyemeyen Guendouzi, cezanın iki maçı bir yıllık denetim süresine bağlandığı için 14 Ekim'de oynanacak Aston Villa maçında sahada olabilecek.
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Ceza üç maça indirildi.
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Lyon maçının faturası ağır olmuştu.
Greenwood'un cezası ertelenmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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