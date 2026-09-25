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Fenerbahçe ve Real Madrid'in Efsane Sol Bekinden Nuno Mendes İtirafı

Fenerbahçe ve Real Madrid'in Efsane Sol Bekinden Nuno Mendes İtirafı

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Onedio Üyesi
25.09.2026 - 13:15
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Futbol tarihinin en iyi sol beklerinden biri kabul edilen Roberto Carlos, kendi mevkisindeki genç bir yıldız için yaptığı değerlendirmeyle Portekiz basınının manşetlerinde. Record, Maisfutebol ve DN'nin aktardığına göre Brezilyalı efsane, Portekiz Futbol Federasyonu'nun Oeiras'taki Cidade do Futebol tesislerinde düzenlenen Portugal Football Summit'e konuk oldu. Zirvenin ikinci gününde kariyer ve servet yönetimi üzerine bir panele katılan Carlos'a PSG'nin Portekizli sol beki Nuno Mendes soruldu. Real Madrid formasıyla üç Şampiyonlar Ligi, Brezilya'yla Dünya Kupası kazanan, Fenerbahçe'de de forma giyen 53 yaşındaki eski yıldız, bu soruya kimsenin beklemediği kadar alçakgönüllü bir yanıt verdi. Carlos aynı konuşmada Cristiano Ronaldo'nun geleceği ve Portekiz Milli Takımı'nın yeni hocası Jorge Jesus hakkında da dikkat çeken sözler söyledi.

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Roberto Carlos: "Nuno Mendes benden daha iyi olabilir, bu gün gibi ortada"

Roberto Carlos: "Nuno Mendes benden daha iyi olabilir, bu gün gibi ortada"

Nuno Mendes'le ilgili soruya Carlos'un ilk cevabı net oldu: 'Nuno Mendes çok iyi. Benden daha iyi olabilir, bu gün gibi ortada.' Brezilyalı efsane, genç oyuncuyla sık sık kıyaslanmaktan memnun olduğunu, bu benzetmeleri duymanın hoşuna gittiğini de söyledi.

Carlos bir adım daha ileri giderek iki oyuncunun oyun tarzındaki benzerliğe dikkat çekti: 'Oyun tarzı olarak bana çok benziyor. Bence o benden bile iyi.' Ardından Mendes'i bugünün futbolundaki yerine oturttu: 'Şu an dünya futbolunda modern sol bek denince akla o geliyor.'

Bu sözler, serbest vuruşlarıyla ve hücum gücüyle bir döneme damga vuran, sol bek mevkisinin tarifini yeniden yazan bir ismin ağzından çıktığı için Portekiz'de büyük yankı uyandırdı.

PSG'yle üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan Nuno Mendes, 24 yaşında sol bekin yeni ölçüsü sayılıyor

PSG'yle üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan Nuno Mendes, 24 yaşında sol bekin yeni ölçüsü sayılıyor

Carlos, Mendes'i anlatırken kendi altın yıllarına da gönderme yaptı: 'Bana Cafu'yla oynadığım dönemi hatırlatıyor. Sadece savunmada kalan bir bek değil; hücum ediyor, savunuyor, koşuyor, sıçrıyor, gol atıyor. Eksiksiz bir oyuncu.' Efsane isim, Mendes'in genç yaşta büyük kupalar kazandığını, maçtan maça istikrarını koruduğunu, futbolu keyifle oynadığını ve fiziksel gücüyle öne çıktığını da vurguladı.

Sporting altyapısından çıkan Mendes, 2021'de kiralık olarak transfer olduğu PSG'de bir yıl sonra kalıcı hale geldi ve bugün Paris kadrosunun en kıdemli oyuncusu. Fransız ekibiyle 2025'te ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Mendes, geçen sezon Budapeşte'deki finalde Arsenal'i penaltılarla geçen kadroda da ilk 11'deydi. PSG aynı sezon Ligue 1 şampiyonluğunu da kazandı.

Roberto Carlos'un Ronaldo'lu Galler tahmini tutmadı ama Portekiz, Jorge Jesus'un ilk maçında kazandı

Roberto Carlos'un Ronaldo'lu Galler tahmini tutmadı ama Portekiz, Jorge Jesus'un ilk maçında kazandı

Carlos'un zirvedeki konuşması Nuno Mendes'le sınırlı kalmadı. Cristiano Ronaldo için 'En az 10 yıl daha oynar, fiziksel olarak çok güçlü' diyen Brezilyalı, Portekizli yıldızın 1000 gol hedefine ulaşacağını da söyledi. Aynı akşam oynanacak Portekiz - Galler maçı için de tahminini paylaştı: 'Portekiz 2, Galler 0. İki gol de Cristiano Ronaldo'dan.'

Tahmin yarı yarıya tuttu. UEFA Uluslar Ligi'nin açılış maçında José Alvalade Stadı'nda sahaya çıkan Portekiz, Galler'i 1-0 yendi ama golü 22. dakikada João Félix attı. Ronaldo ise bulduğu fırsatları gole çeviremedi.

Maç, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un Portekiz Milli Takımı'ndaki ilk resmi sınavıydı. Carlos da zirvede Jesus'la karşılaşıp sarıldığını anlatmış, yeni görevinde kendisine başarılar dilemişti. Brezilyalı efsane ayrıca Abel Ferreira'nın Brezilya'da Portekizli hocalara kapı araladığını, bu teknik direktörlerin Brezilya futboluna modernlik kattığını söyledi.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Onedio Üyesi
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