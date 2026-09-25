Fenerbahçe ve Real Madrid'in Efsane Sol Bekinden Nuno Mendes İtirafı
Futbol tarihinin en iyi sol beklerinden biri kabul edilen Roberto Carlos, kendi mevkisindeki genç bir yıldız için yaptığı değerlendirmeyle Portekiz basınının manşetlerinde. Record, Maisfutebol ve DN'nin aktardığına göre Brezilyalı efsane, Portekiz Futbol Federasyonu'nun Oeiras'taki Cidade do Futebol tesislerinde düzenlenen Portugal Football Summit'e konuk oldu. Zirvenin ikinci gününde kariyer ve servet yönetimi üzerine bir panele katılan Carlos'a PSG'nin Portekizli sol beki Nuno Mendes soruldu. Real Madrid formasıyla üç Şampiyonlar Ligi, Brezilya'yla Dünya Kupası kazanan, Fenerbahçe'de de forma giyen 53 yaşındaki eski yıldız, bu soruya kimsenin beklemediği kadar alçakgönüllü bir yanıt verdi. Carlos aynı konuşmada Cristiano Ronaldo'nun geleceği ve Portekiz Milli Takımı'nın yeni hocası Jorge Jesus hakkında da dikkat çeken sözler söyledi.
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