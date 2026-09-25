Fenerbahçe ve Real Madrid'in Efsane Sol Bekinden Nuno Mendes İtirafı

Nuno Mendes'le ilgili soruya Carlos'un ilk cevabı net oldu: 'Nuno Mendes çok iyi. Benden daha iyi olabilir, bu gün gibi ortada.' Brezilyalı efsane, genç oyuncuyla sık sık kıyaslanmaktan memnun olduğunu, bu benzetmeleri duymanın hoşuna gittiğini de söyledi.

Carlos bir adım daha ileri giderek iki oyuncunun oyun tarzındaki benzerliğe dikkat çekti: 'Oyun tarzı olarak bana çok benziyor. Bence o benden bile iyi.' Ardından Mendes'i bugünün futbolundaki yerine oturttu: 'Şu an dünya futbolunda modern sol bek denince akla o geliyor.'

Bu sözler, serbest vuruşlarıyla ve hücum gücüyle bir döneme damga vuran, sol bek mevkisinin tarifini yeniden yazan bir ismin ağzından çıktığı için Portekiz'de büyük yankı uyandırdı.