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A.B.İ.'nin Erken Final Kararına Saadet Işıl Aksoy'dan Sessizliğini Bozan Açıklama Geldi

A.B.İ.'nin Erken Final Kararına Saadet Işıl Aksoy'dan Sessizliğini Bozan Açıklama Geldi

A.B.İ.
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.09.2026 - 13:52 Son Güncelleme: 25.09.2026 - 13:55
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A.B.İ.'nin ikinci sezonu daha üçüncü haftasındayken magazin gündemine bomba gibi düşen bir final kararı geldi: ATV'nin iddialı yapımı erken final yapacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun 11 yıl sonra Bergüzar Korel'le buluştuğu, Saadet Işıl Aksoy ve Sinan Tuzcu'nun da kadroda yer aldığı dizide bu kararın perde arkası merak konusu oldu. Aksoy ve Tuzcu, sessizliklerini bozarak dizinin neden bu kadar erken bittiğini ilk kez anlattı.

Kaynak: magazinburadanet

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Saadet Işıl Aksoy, Yumurta'dan Muhteşem Yüzyıl'a uzanan 20 yıllık bir kariyerin sahibi.

Saadet Işıl Aksoy, Yumurta'dan Muhteşem Yüzyıl'a uzanan 20 yıllık bir kariyerin sahibi.

Kariyerine 2005 yılında Güz Yangını dizisiyle başlayan Aksoy, kısa sürede sinemaya da adım attı. Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği Yumurta'daki performansı ona Saraybosna ve Valdivia film festivallerinde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandırdı. 2011'de Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Prenses Victoria ile büyük beğeni toplayan oyuncu, sonraki yıllarda Kördüğüm ve Şahmaran gibi projelerde de rol aldı.

Son dönemde televizyondan çok dijital platformlara yönelen Aksoy, tabii'nin Ayşe dizisinde Serap karakterine hayat verdi, Netflix'in İstanbul Hatırası dizisine de konuk oyuncu olarak katıldı. Şimdi ise yeniden televizyon ekranlarına, A.B.İ.'nin ikinci sezonunda canlandırdığı Rüya karakteriyle dönmüş durumda.

A.B.İ., Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel'i Karadayı'dan 11 yıl sonra yeniden bir araya getirmişti.

A.B.İ., Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel'i Karadayı'dan 11 yıl sonra yeniden bir araya getirmişti.

OGM Pictures imzalı A.B.İ., 13 Ocak 2026'da ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun 7 yıl aradan sonra televizyona dönüşüyle başlamıştı. İlk sezonda İmirzalıoğlu'nun partneri Afra Saraçoğlu'ydu, ancak ikili arasındaki 24 yaşlık fark eleştiri konusu oldu ve Saraçoğlu 18. bölümdeki sezon finalinin ardından diziden ayrıldı.

Boşalan koltuğa oturan isim sürpriz olmadı: Kenan İmirzalıoğlu'nun 2012-2015 arasında 115 bölüm boyunca Karadayı'da Mahir olarak partnerlik ettiği Bergüzar Korel, yeni sezonda Leyla karakteriyle diziye katıldı. İkinci sezon 8 Eylül'de başladı, yüksek beklentiye rağmen reytingler ilk sezonun gerisinde kaldı ve üç hafta sonra erken final kararı geldi.

A.B.İ., 6 Ekim'de ekrana gelecek 23. bölümüyle izleyicisine veda edecek.

A.B.İ., 6 Ekim'de ekrana gelecek 23. bölümüyle izleyicisine veda edecek.

Final kararı netleşince iki oyuncu, bu kararın perde arkasını ilk kez anlattı. Rüya karakteriyle kadroda yer alan Saadet Işıl Aksoy, final kararının nedenini kendisinin de tam olarak bilmediğini belirterek 'Televizyon dünyası böyle, kısmet bu işler' dedi. Aksoy'un sözlerinden setteki atmosferin bir final havasında olmadığı, ekip içindeki uyumun sona kadar sürdüğü anlaşılıyor.

Doğan'ın ağabeyi Sinan Hancıoğlu'na hayat veren Sinan Tuzcu ise sorumluluğu doğrudan izleyiciye yükledi: 'Sonuçta buna seyirci karar veriyor. A.B.İ. dizisinin erken final yapmasında seyirci hikayenin gittiği yeri sevmeyebiliyor' sözleriyle senaryonun son bölümlerdeki yönünün beğenilmediğine işaret etti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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