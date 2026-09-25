A.B.İ.'nin Erken Final Kararına Saadet Işıl Aksoy'dan Sessizliğini Bozan Açıklama Geldi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
A.B.İ.'nin ikinci sezonu daha üçüncü haftasındayken magazin gündemine bomba gibi düşen bir final kararı geldi: ATV'nin iddialı yapımı erken final yapacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun 11 yıl sonra Bergüzar Korel'le buluştuğu, Saadet Işıl Aksoy ve Sinan Tuzcu'nun da kadroda yer aldığı dizide bu kararın perde arkası merak konusu oldu. Aksoy ve Tuzcu, sessizliklerini bozarak dizinin neden bu kadar erken bittiğini ilk kez anlattı.
Kaynak: magazinburadanet
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saadet Işıl Aksoy, Yumurta'dan Muhteşem Yüzyıl'a uzanan 20 yıllık bir kariyerin sahibi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
A.B.İ., Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel'i Karadayı'dan 11 yıl sonra yeniden bir araya getirmişti.
A.B.İ., 6 Ekim'de ekrana gelecek 23. bölümüyle izleyicisine veda edecek.
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın