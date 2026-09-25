A.B.İ.'nin Erken Final Kararına Saadet Işıl Aksoy'dan Sessizliğini Bozan Açıklama Geldi

Kariyerine 2005 yılında Güz Yangını dizisiyle başlayan Aksoy, kısa sürede sinemaya da adım attı. Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği Yumurta'daki performansı ona Saraybosna ve Valdivia film festivallerinde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandırdı. 2011'de Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Prenses Victoria ile büyük beğeni toplayan oyuncu, sonraki yıllarda Kördüğüm ve Şahmaran gibi projelerde de rol aldı.

Son dönemde televizyondan çok dijital platformlara yönelen Aksoy, tabii'nin Ayşe dizisinde Serap karakterine hayat verdi, Netflix'in İstanbul Hatırası dizisine de konuk oyuncu olarak katıldı. Şimdi ise yeniden televizyon ekranlarına, A.B.İ.'nin ikinci sezonunda canlandırdığı Rüya karakteriyle dönmüş durumda.