Gece Yarısı Paylaştı Sonra Sildi: Aygün Aydın'a Gecenin Bir Yarısı Gelen Hakan Sabancı Bildirimi Olay Oldu!

Aygün Aydın ile Hakan Sabancı, 2021 yılında özel yazışmaların sosyal medyada paylaşılmasıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasına girmişti. Aydın, Sabancı ile bir dönem ilişki yaşadığını söylemiş ve aralarındaki mesajlaşmaları paylaşmıştı. O günlerden sonra ikilinin adı birlikte anıldığında, Aydın'ın sosyal medya paylaşımları da sık sık mercek altına alındı.

Aradan yıllar geçmesine rağmen Aydın'ın Sabancı ailesine yönelik yorumları dikkat çekmeye devam ediyor. Bu yaz Nazlı Sabancı'nın mezuniyet paylaşımına bir tebrik yorumu bırakmıştı. Yorumun içeriği doğrudan mezuniyetle ilgili olsa da Aydın'ın geçmişte Hakan Sabancı ile adının anılması, mesajın ayrıca haber olmasına neden oldu.

Son haftalarda ise aileye yönelik yorumların konusu değişti. Nazlı ve Hacı Sabancı'nın ikinci çocukları Ömer'in dünyaya gelmesiyle Aydın yeniden konuşuldu. Hakan Sabancı'ya uzanan göndermeler olarak yorumlanan sözleri, bu son gece paylaşımından önce de sosyal medyanın gündemindeydi.