Gece Yarısı Paylaştı Sonra Sildi: Aygün Aydın'a Gecenin Bir Yarısı Gelen Hakan Sabancı Bildirimi Olay Oldu!
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Hakan Sabancı adı Aygün Aydın'ın karşısına bu kez bir Facebook bildiriminde çıktı. Aydın'ın gece saatlerinde yaptığı paylaşımın ekran görüntüsünü @birhkahvebingiybet hesabı yayımladı. Hesap, Aydın'ın bu hikayeyi daha sonra sildiğini de öne sürdü. İkilinin yıllar önce magazin gündemine taşınan geçmişi düşünülünce tek bir arkadaş önerisi bile dikkat çekmeye yetti. Üstelik Aydın, son haftalarda Sabancı ailesine bıraktığı yorumlarla da konuşuluyordu.
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Aygün Aydın ile Hakan Sabancı'nın adı yıllardır zaman zaman yan yana geliyor.
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Ömer bebeğin doğumundan sonra yaptığı yorumlarda Hakan Sabancı'ya gönderme görülmüştü.
Hakan Sabancı'nın adını görünce gece saatlerinde ekran görüntüsünü paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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