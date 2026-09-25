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Gece Yarısı Paylaştı Sonra Sildi: Aygün Aydın'a Gecenin Bir Yarısı Gelen Hakan Sabancı Bildirimi Olay Oldu!

Gece Yarısı Paylaştı Sonra Sildi: Aygün Aydın'a Gecenin Bir Yarısı Gelen Hakan Sabancı Bildirimi Olay Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.09.2026 - 14:14
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Hakan Sabancı adı Aygün Aydın'ın karşısına bu kez bir Facebook bildiriminde çıktı. Aydın'ın gece saatlerinde yaptığı paylaşımın ekran görüntüsünü @birhkahvebingiybet hesabı yayımladı. Hesap, Aydın'ın bu hikayeyi daha sonra sildiğini de öne sürdü. İkilinin yıllar önce magazin gündemine taşınan geçmişi düşünülünce tek bir arkadaş önerisi bile dikkat çekmeye yetti. Üstelik Aydın, son haftalarda Sabancı ailesine bıraktığı yorumlarla da konuşuluyordu.

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Aygün Aydın ile Hakan Sabancı'nın adı yıllardır zaman zaman yan yana geliyor.

Aygün Aydın ile Hakan Sabancı'nın adı yıllardır zaman zaman yan yana geliyor.

Aygün Aydın ile Hakan Sabancı, 2021 yılında özel yazışmaların sosyal medyada paylaşılmasıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasına girmişti. Aydın, Sabancı ile bir dönem ilişki yaşadığını söylemiş ve aralarındaki mesajlaşmaları paylaşmıştı. O günlerden sonra ikilinin adı birlikte anıldığında, Aydın'ın sosyal medya paylaşımları da sık sık mercek altına alındı. 

Aradan yıllar geçmesine rağmen Aydın'ın Sabancı ailesine yönelik yorumları dikkat çekmeye devam ediyor. Bu yaz Nazlı Sabancı'nın mezuniyet paylaşımına bir tebrik yorumu bırakmıştı. Yorumun içeriği doğrudan mezuniyetle ilgili olsa da Aydın'ın geçmişte Hakan Sabancı ile adının anılması, mesajın ayrıca haber olmasına neden oldu. 

Son haftalarda ise aileye yönelik yorumların konusu değişti. Nazlı ve Hacı Sabancı'nın ikinci çocukları Ömer'in dünyaya gelmesiyle Aydın yeniden konuşuldu. Hakan Sabancı'ya uzanan göndermeler olarak yorumlanan sözleri, bu son gece paylaşımından önce de sosyal medyanın gündemindeydi.

Ömer bebeğin doğumundan sonra yaptığı yorumlarda Hakan Sabancı'ya gönderme görülmüştü.

Ömer bebeğin doğumundan sonra yaptığı yorumlarda Hakan Sabancı'ya gönderme görülmüştü.

Nazlı ve Hacı Sabancı'nın oğulları Ömer'in doğumunun ardından Aygün Aydın, sosyal medya hesabında kendisini ailenin “yengesi” olarak hayal ettiği ifadeler kullandı. Paylaşımında “eltimin doğumu” ve “gelecekteki çocuklarımın tatlı kuzeni” sözlerine yer verdi. Bu sözler, Hakan Sabancı ile yıllar önce yaşadığını söylediği ilişki nedeniyle ona yönelik bir gönderme olarak yorumlandı. 

Aydın daha sonra Nazlı Sabancı'nın paylaşımına da yorum yaptı. Ömer bebeğe iyi dileklerde bulunurken zekasını annesinden, yakışıklılığını amcasından, asaletini babaannesinden almasını diledi. Ömer'in amcası Hakan Sabancı olduğu için özellikle o kelime dikkat çekti. Kimileri yorumu esprili buldu, kimileri ise Aydın'ın yine Hakan Sabancı'ya bir mesaj verdiğini düşündü. 

İşte bu geçmiş yüzünden, Aydın'ın telefonuna gelen sıradan bir arkadaş önerisi bile takipçileri için sıradan kalmadı. Bu kez ortada Sabancı ailesinin bir paylaşımına bırakılmış yorum değil, Aydın'ın kendi hikayesinde gösterdiği bir ekran vardı.

Hakan Sabancı'nın adını görünce gece saatlerinde ekran görüntüsünü paylaştı.

Hakan Sabancı'nın adını görünce gece saatlerinde ekran görüntüsünü paylaştı.

@birkahvebingıybet hesabının yayımladığı ekran görüntüsünde, Aygün Aydın'ın hikayesinde bir e-posta kutusu görüldü. Facebook'tan gelen arkadaş önerileri arasında Hakan Sabancı'nın adının yer aldığını gören Aydın, adın geçtiği satırı gösterip gece gece Facebook'un kendisine neden böyle bir e-posta gönderdiğini sordu. 

Magazin hesabı, Aydın'ın hikayeyi paylaştıktan sonra sildiğini; görüntünün ise bir takipçi tarafından kaydedildiğini belirtti.

Yine de Hakan Sabancı adının Aygün Aydın'ın karşısına çıkması ve onun bunu hikayesine taşıması, ikilinin geçmişini hatırlayanlar için gecenin magazinlik dedikodusuna dönüştü. Paylaşım kısa süre yayında kalmış olsa da ekran görüntüsü dolaşıma girmeye yetti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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