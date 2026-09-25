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101 Milyon Kimlik Bilgisi ve 118 Milyon Cep Numarası... Hacker Çetesi Çökertildi!

101 Milyon Kimlik Bilgisi ve 118 Milyon Cep Numarası... Hacker Çetesi Çökertildi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.09.2026 - 14:36
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde, vatandaşların şahsi bilgilerini yasa dışı yollarla sorgulama imkanı sunan ve dijital dünyada 'Dragon Hacker' olarak bilinen illegal sorgu paneline yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre 101 milyon kimlik bilgisi, 118 milyon GSM numarası ile eşleştirilmiş T.C. kimlik numarası verisi bulunduğu tespit edildi.

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101 milyon kimlik ve 118 milyon GSM verisi.

101 milyon kimlik ve 118 milyon GSM verisi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2026/192931 sayılı soruşturma kapsamında, 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet suçuna ilişkin yapılan çalışmalarda, kişisel verilerin yasa dışı olarak sorgulanmasına imkân sağlayan “Dragon Hacker” isimli sorgu paneli tespit edildi.

Yapılan tespitlerde, söz konusu yapının elinde 101 milyon kişisel kimlik verisi ile T.C. kimlik numaralarıyla eşleştirilmiş 118 milyon GSM numarasının bulunduğu belirlendi. Dijital platformun sadece bir veri sorgulama ekranından ibaret olmadığı, aynı zamanda farklı siber tehdit aktörlerini bir araya getiren ve organize suç faaliyetlerine zemin hazırlayan tehlikeli bir merkez olarak çalıştırıldığı anlaşıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2 cep telefonu, 2 SIM kart, 3 sabit disk, 1 USB bellek ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2 cep telefonu, 2 SIM kart, 3 sabit disk, 1 USB bellek ele geçirildi

Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve istihbari çalışmalar sonucunda 2 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerden; Eyüp Can'ın, yasa dışı sorgu sisteminin kurucusu ve yöneticisi olduğu, Abdullah Kazan'ın ise sistemin reklamını yaptığı ve yayılmasını sağladığı tespit edildi.

Tespitlerin ardından 24 Eylül 2026 tarihinde Diyarbakır ve İstanbul'da, şüphelilere ait 2 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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