101 Milyon Kimlik Bilgisi ve 118 Milyon Cep Numarası... Hacker Çetesi Çökertildi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2026/192931 sayılı soruşturma kapsamında, 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet suçuna ilişkin yapılan çalışmalarda, kişisel verilerin yasa dışı olarak sorgulanmasına imkân sağlayan “Dragon Hacker” isimli sorgu paneli tespit edildi.

Yapılan tespitlerde, söz konusu yapının elinde 101 milyon kişisel kimlik verisi ile T.C. kimlik numaralarıyla eşleştirilmiş 118 milyon GSM numarasının bulunduğu belirlendi. Dijital platformun sadece bir veri sorgulama ekranından ibaret olmadığı, aynı zamanda farklı siber tehdit aktörlerini bir araya getiren ve organize suç faaliyetlerine zemin hazırlayan tehlikeli bir merkez olarak çalıştırıldığı anlaşıldı.