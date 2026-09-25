101 Milyon Kimlik Bilgisi ve 118 Milyon Cep Numarası... Hacker Çetesi Çökertildi!
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde, vatandaşların şahsi bilgilerini yasa dışı yollarla sorgulama imkanı sunan ve dijital dünyada 'Dragon Hacker' olarak bilinen illegal sorgu paneline yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.
Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre 101 milyon kimlik bilgisi, 118 milyon GSM numarası ile eşleştirilmiş T.C. kimlik numarası verisi bulunduğu tespit edildi.
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101 milyon kimlik ve 118 milyon GSM verisi.
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Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2 cep telefonu, 2 SIM kart, 3 sabit disk, 1 USB bellek ele geçirildi
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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