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Burcunuza Göre Hangi Keanu Reeves Filmisiniz? 12 Burç, 12 Keanu Reeves!

Burcunuza Göre Hangi Keanu Reeves Filmisiniz? 12 Burç, 12 Keanu Reeves!

burç Keanu Reeves
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 14:55 Son Güncelleme: 25.09.2026 - 15:07
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Keanu Reeves'in filmlerinden hangisi sizin burcunuzu anlatıyor? The Fandomentals, oyuncunun kariyerindeki filmleri 12 burçla eşleştirdi. Listede Oğlak burcuna yer verilmemişti, o eksiği de biz tamamladık.

Kiminde cesaret, kiminde sadakat, kiminde ise gizem ön planda. Peki sizin burcunuz hangi Keanu Reeves filmine denk geliyor?

İşte detaylar.

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Koç: Constantine

Koç: Constantine

Koç burcunun filmi, Francis Lawrence'ın yönettiği 2005 yapımı Constantine. Hellblazer çizgi romanlarından uyarlanan filmde Reeves, melekleri ve iblisleri görebilen John Constantine'i canlandırıyor. Ruhunu cehennemden kurtarmaya çalışan bu şeytan kovucu, Los Angeles sokaklarında cennetle cehennem arasındaki savaşın tam ortasında kalıyor.

Peki, bu karanlık kahramanı Koç burcuyla buluşturan ne?

Constantine tam da korkusuz, dürtüsel ve düşünmeden harekete geçen bir karakter. The Fandomentals'a göre Constantine, şeytanın kendisine bile gözünü kırpmadan meydan okuyan, anında aksiyona geçen biri. Bu tavır, Koç burcunun cesur ve öncü doğasını bire bir yansıtıyor.

Boğa: John Wick

Boğa: John Wick

Boğa burcunun filmi, Chad Stahelski'nin yönettiği 2014 yapımı John Wick. Emekli bir tetikçiyi anlatan film, rahmetli eşinin ona bıraktığı köpek öldürülünce Wick'in yeniden işine geri dönmesiyle başlıyor. Film zamanla dört filmlik bir seriye dönüştü.

Peki, durdurulamaz John Wick'in Boğa burcunu nasıl anlatıyor?

Güvenilir, kararlı ve bir kez yola çıktığında asla geri dönmeyen bir karakter. Kaynağa göre Boğa'nın ayağı yere basan, sağlam yapısı, John Wick'in bitmek bilmeyen kararlılığıyla örtüşüyor. Boğa istikrara ve sadakate önem verir. Wick'in hikayesinin bir köpeğe duyduğu bağlılıkla başlaması da tesadüf sayılmaz.

İkizler: Point Break (Kırılma Noktası)

İkizler: Point Break (Kırılma Noktası)

İkizler burcunun filmi, Kathryn Bigelow'un yönettiği 1991 yapımı Point Break. Reeves, banka soyguncularını yakalamak için sörfçülerin arasına gizlice sızan FBI ajanı Johnny Utah'yı oynuyor. Utah, çetenin lideri Bodhi'ye (Patrick Swayze) yaklaştıkça iki dünya arasında sıkışıp kalıyor.

Peki, bu gizli ajan neden İkizler burcuyla eşleşti?

Uyum sağlayan, hızlı düşünen ve her ortama girip çıkabilen bir karakter. The Fandomentals'a göre Utah, farklı insan gruplarıyla rahatça iletişim kuruyor ve her an tetikte kalıyor. Bu esneklik, İkizler burcunun çok yönlü ve hazırcevap doğasını yansıtıyor.

Yengeç: Something's Gotta Give (Aşkta Her Şey Mümkün)

Yengeç: Something's Gotta Give (Aşkta Her Şey Mümkün)

Yengeç burcunun filmi, Nancy Meyers'ın yönettiği 2003 yapımı Something's Gotta Give. Diane Keaton ve Jack Nicholson'lı romantik komedide Reeves, oyun yazarı Erica'ya aşık olan genç doktor Julian Mercer'ı canlandırıyor.

Peki, bu şefkatli doktor Yengeç burcuyla nasıl buluşuyor?

Duygusal zekası yüksek, koruyucu ve karşısındakinin ne hissettiğini hemen sezen biri. Yani, Yengeç burcunun güçlü sezgileri ve içgüdülerine güvenmesi, Julian'ın Erica'ya duyduğu ilgide açıkça görülüyor. Sevdiklerine gösterdiği özen de Yengeç'in şefkatli tarafıyla örtüşüyor.

Aslan: Kirpi Sonic 3

Aslan: Kirpi Sonic 3

Aslan burcunun filmi, 2024 yapımı Kirpi Sonic 3. Jeff Fowler'ın yönettiği filmde Reeves, kameranın önüne geçmeden, karanlık kirpi Shadow'u seslendiriyor. Sonic'in en güçlü rakiplerinden biri olan Shadow, filmin merkezinde duruyor.

Peki, bir animasyon karakteri Aslan burcunu nasıl temsil ediyor?

Karizmatik, yoğun ve girdiği her sahnede dikkatleri üzerine çeken bir karakter. The Fandomentals'a göre Aslanlar, tıpkı Shadow gibi bir yıldız enerjisine sahip ve çoğu zaman doğal birer lider. Bu güçlü varlık, ateş burcu Aslan'ın sahneye hükmeden doğasını yansıtıyor.

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Başak: Destination Wedding (İstikamet: Düğün)

Başak: Destination Wedding (İstikamet: Düğün)

Başak burcunun filmi, Victor Levin'in yönettiği 2018 yapımı Destination Wedding. Reeves ve Winona Ryder, istemeye istemeye katıldıkları bir düğünde tanışan, hayata ve insanlara karşı mesafeli iki yabancıyı oynuyor. Film neredeyse tamamen ikilinin keskin diyaloglarına dayanıyor.

Peki, bu huysuz ikili Başak burcuyla nasıl eşleşti?

Seçici, analitik ve kalabalığın peşinden gitmeyen bir karakter. Tam da Başak burçları gibi yüzeysel olana ve popüler kalıplara ilgi göstermiyor, kendi yollarını çizmeyi tercih ediyor. Filmin kahramanlarının kalabalıktan uzak durup sohbette birbirini bulması da Başak'ın bu yönünü yansıtıyor.

Terazi: Hız Tuzağı (Speed)

Terazi: Hız Tuzağı (Speed)

Terazi burcunun filmi, Jan de Bont'un yönettiği 1994 yapımı Hız Tuzağı. Reeves, Los Angeles polisinin özel harekât ekibinden Jack Traven'ı canlandırıyor. Hızı saatte 50 milin altına düştüğünde patlayacak bir otobüs ve direksiyondaki Annie (Sandra Bullock), filmin unutulmaz ikilisini oluşturuyor.

Peki, bu nefes kesen kovalamaca Terazi burcuyla nasıl örtüşüyor?

Adalet duygusu güçlü, uyum arayan ve dengeyi her şeyin üstünde tutan bir karakter. Tabii bu durumda Jack'in adaletin peşindeki mücadelesi Terazi'nin hakkaniyet arayışını yansıtıyor. Reeves ve Bullock'un birbirini tamamlayan karakterleri de dengeyi seven Terazi'ye tam uyuyor.

Akrep: The Devil's Advocate (Şeytanın Avukatı )

Akrep: The Devil's Advocate (Şeytanın Avukatı )

Akrep burcunun filmi, Taylor Hackford'un yönettiği 1997 yapımı Şeytanın Avukatı. Reeves, hiç dava kaybetmemiş genç avukat Kevin Lomax'i oynuyor. New York'taki bir hukuk bürosuna davet edilen Lomax, patronu John Milton'ın (Al Pacino) aslında kim olduğunu zamanla fark ediyor.

Peki, bu karanlık hikaye Akrep burcuyla nasıl buluştu?

Derin, sezgisi güçlü ve maskelerin ardını görebilen bir ruh! Kaynağa göre film ahlak, inanç ve aldatma gibi konuların derinine iniyor. Akreplerin insanların maskelerinin ardını görebilmesi ve yüzeyde kalmayı reddetmesi de filmin gizli gerçekleri açığa çıkaran yapısıyla örtüşüyor.

Yay: Bill & Ted's Excellent Adventure (Bill ve Ted'in Maceraları)

Yay: Bill & Ted's Excellent Adventure (Bill ve Ted'in Maceraları)

Yay burcunun filmi, Stephen Herek'in yönettiği 1989 yapımı Bill & Ted's Excellent Adventure. Reeves'in Ted'i, Alex Winter'ın da Bill'i canlandırdığı komedide ikili, tarih ödevini geçmek için zamanda yolculuk yapan bir telefon kulübesine biniyor. Film 1991 ve 2020'de devam filmleriyle geri döndü.

Peki, bu çılgın zaman yolculuğu Yay burcunu nasıl anlatıyor?

Neşeli, maceraperest ve hayatı fazla ciddiye almayan bir ruh. Zira Yay burcu, oyuncu ve eğlenceli olmayı seviyor. Tarihin dört bir yanına dağılan bu macera da Yay'ın merakını ve sınır tanımayan iyimserliğini yansıtıyor.

Oğlak: 47 Ronin

Oğlak: 47 Ronin

Oğlak burcunun filmi ise Carl Rinsch'in yönettiği 2013 yapımı 47 Ronin. Film, 18. yüzyıl Japonya'sında efendileri Asano'nun intikamını almak için bir araya gelen 47 samurayın gerçek hikayesinden esinleniyor. Reeves, dışlanmış ama sadakatinden asla vazgeçmeyen Kai'yi canlandırıyor.

Peki, bu sabırlı savaşçı Oğlak burcuyla nasıl buluşuyor?

Disiplinli, sorumluluk sahibi ve hedefine adım adım ilerleyen bir karakter. Kai'nin yıllarca dışlanmasına rağmen görevinden ve bağlılığından şaşmaması, Oğlak burcunun sabrını ve kararlılığını yansıtıyor. Uzun ve zorlu bir planın parçası olmayı göze alması da Oğlak'ın sonuç odaklı doğasıyla örtüşüyor.

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Kova: Matrix

Kova: Matrix

Kova burcunun filmi, Wachowski'lerin yönettiği 1999 yapımı Matrix. Reeves, gündüzleri sıradan bir yazılımcı, geceleri hacker olan Thomas Anderson'ı, yani Neo'yu oynuyor. Kırmızı hapı seçen Neo, yaşadığı dünyanın bir simülasyon olduğunu öğreniyor.

Peki, bu kurtarıcı Kova burcuyla neden eşleşti?

Bağımsız, yenilikçi ve kalıpların dışında düşünen güçlü bir zihin. İşte bu da Kova burcunun, insanlığın daha iyi bir geleceğe ilerlemesine yardım etmek isteyen yönüyle örtüşüyor. Neo'nun insanları sistemin kontrolünden kurtarma mücadelesi de Kova'nın özgürlükçü ve insancıl doğasını yansıtıyor.

Balık: The Lake House (Göl Evi)

Balık: The Lake House (Göl Evi)

Balık burcunun filmi, Alejandro Agresti'nin yönettiği 2006 yapımı Göl Evi. Kore yapımı Il Mare'nin yeniden çevrimi olan filmde Reeves, mimar Alex'i oynuyor. Alex, aynı göl evinde iki yıl arayla yaşayan doktor Kate (Sandra Bullock) ile bir posta kutusu aracılığıyla mektuplaşıyor.

Peki, zamanın bile ayıramadığı bu aşk Balık burcunu nasıl anlatıyor?

Duygusal, empatik ve hislerini yargılamadan yaşayan bir ruh! Balıklar, başkalarının dertlerine karşı hassas ve zaman zaman başkalarını kendilerinin önüne koyuyor. Alex ile Kate'in zamanın ötesinde birbirine açılan duyguları da Balık'ın derin ve romantik doğasını yansıtıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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