Burcunuza Göre Hangi Keanu Reeves Filmisiniz? 12 Burç, 12 Keanu Reeves!

Akrep burcunun filmi, Taylor Hackford'un yönettiği 1997 yapımı Şeytanın Avukatı. Reeves, hiç dava kaybetmemiş genç avukat Kevin Lomax'i oynuyor. New York'taki bir hukuk bürosuna davet edilen Lomax, patronu John Milton'ın (Al Pacino) aslında kim olduğunu zamanla fark ediyor.

Peki, bu karanlık hikaye Akrep burcuyla nasıl buluştu?

Derin, sezgisi güçlü ve maskelerin ardını görebilen bir ruh! Kaynağa göre film ahlak, inanç ve aldatma gibi konuların derinine iniyor. Akreplerin insanların maskelerinin ardını görebilmesi ve yüzeyde kalmayı reddetmesi de filmin gizli gerçekleri açığa çıkaran yapısıyla örtüşüyor.