Burcunuza Göre Hangi Keanu Reeves Filmisiniz? 12 Burç, 12 Keanu Reeves!
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Keanu Reeves'in filmlerinden hangisi sizin burcunuzu anlatıyor? The Fandomentals, oyuncunun kariyerindeki filmleri 12 burçla eşleştirdi. Listede Oğlak burcuna yer verilmemişti, o eksiği de biz tamamladık.
Kiminde cesaret, kiminde sadakat, kiminde ise gizem ön planda. Peki sizin burcunuz hangi Keanu Reeves filmine denk geliyor?
İşte detaylar.
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Koç: Constantine
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Boğa: John Wick
İkizler: Point Break (Kırılma Noktası)
Yengeç: Something's Gotta Give (Aşkta Her Şey Mümkün)
Aslan: Kirpi Sonic 3
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Başak: Destination Wedding (İstikamet: Düğün)
Terazi: Hız Tuzağı (Speed)
Akrep: The Devil's Advocate (Şeytanın Avukatı )
Yay: Bill & Ted's Excellent Adventure (Bill ve Ted'in Maceraları)
Oğlak: 47 Ronin
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Kova: Matrix
Balık: The Lake House (Göl Evi)
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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