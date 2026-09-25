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Dev Banka Altın İçin 2027 Rakamını Verdi

Dev Banka Altın İçin 2027 Rakamını Verdi

Merkez Bankası
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.09.2026 - 13:46
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Kanada merkezli küresel yatırım bankası TD Securities, altın fiyatlarında son haftalarda yaşanan geri çekilmenin kalıcı olmayabileceğini düşünüyor. Banka, ons altının 2027 yılına kadar 5 bin doların üzerine çıkabileceğini öngördü. Tahminin arkasında merkez bankalarının yüklü alımları ve yeniden canlanan yatırımcı talebi var.

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Merkez bankaları her ay yaklaşık 70 ton altın alıyor.

Merkez bankaları her ay yaklaşık 70 ton altın alıyor.

TD Securities Kıdemli Emtia Stratejisti Ryan McKay, değerli metal piyasasına ilişkin son değerlendirmesinde fiyatlardaki zayıflığın geçici olabileceğine dikkat çekti. McKay'e göre yüksek faiz ortamı altın üzerinde baskı yaratmayı sürdürse de temel yatırım talebi gücünü koruyor.

Bankanın hesaplamalarına göre dünya genelindeki merkez bankaları her ay ortalama 70 ton civarında altın satın alıyor. Bu istikrarlı alımlar, ons fiyatının 4 bin 300 doların altına sarktığı bugünlerde bile piyasaya önemli bir taban desteği sağlıyor.

Tablonun diğer ayağında ETF'ler bulunuyor. Altına dayalı borsa yatırım fonlarındaki akışlar bir süre zayıf seyrettikten sonra yeniden toparlandı. Temkinli hareket eden makro yatırımcıların ise haziran ayından bu yana uzun pozisyonlarını adım adım yeniden kurduğu görülüyor. Spekülatif pozisyonların hâlâ görece düşük seviyede olması, piyasada aşırı bir ısınma bulunmadığı şeklinde yorumlanıyor.

Altın 2027'de ne kadar olacak? Kanadalı dev banka tahminini açıkladı.

Altın 2027'de ne kadar olacak? Kanadalı dev banka tahminini açıkladı.

Kanadalı dev banka TD Securities, 2027'ye uzanan tahminini destekleyen başlıca etkenleri ise şöyle sıralıyor: Artan jeopolitik belirsizlik, doların değer kaybetmesi, ülkelerin mali sürdürülebilirliğine yönelik endişeler ve bir türlü dinmeyen enflasyon kaygısı.

Banka, uzun vadeli yatırım akışlarının bu etkenlerle birleştiğinde ons altını 5 bin doların üzerine taşıyabileceğini düşünüyor.

"Altın için asıl fırsat..."

"Altın için asıl fırsat..."

TD Securities Kıdemli Emtia Stratejisti Ryan McKay, normal şartlarda yüksek faizin altını baskılayan bir unsur olduğunu hatırlatırken son dönemde bu ilişkinin belirgin biçimde zayıfladığını vurguladı. Stratejiste göre yatırımcıların gündeminde artık faizden çok makroekonomik riskler yer alıyor ve bu durum altının sıkı para politikasına rağmen ayakta kalmasını sağlıyor.

Piyasaların şu an için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) üç faiz artırımı daha yapacağını fiyatladığını belirten McKay, bu noktada altın lehine asimetrik bir risk oluştuğunu söyledi. Fed'in söz konusu beklentileri karşılamaması halinde değerli metaldeki yükselişin hız kazanabileceği ifade ediliyor. McKay, altının bir sonraki yükseliş dönemine yaklaştığı görüşünde.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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