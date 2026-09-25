Dev Banka Altın İçin 2027 Rakamını Verdi
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Kanada merkezli küresel yatırım bankası TD Securities, altın fiyatlarında son haftalarda yaşanan geri çekilmenin kalıcı olmayabileceğini düşünüyor. Banka, ons altının 2027 yılına kadar 5 bin doların üzerine çıkabileceğini öngördü. Tahminin arkasında merkez bankalarının yüklü alımları ve yeniden canlanan yatırımcı talebi var.
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Merkez bankaları her ay yaklaşık 70 ton altın alıyor.
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Altın 2027'de ne kadar olacak? Kanadalı dev banka tahminini açıkladı.
"Altın için asıl fırsat..."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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