Dev Banka Altın İçin 2027 Rakamını Verdi

TD Securities Kıdemli Emtia Stratejisti Ryan McKay, değerli metal piyasasına ilişkin son değerlendirmesinde fiyatlardaki zayıflığın geçici olabileceğine dikkat çekti. McKay'e göre yüksek faiz ortamı altın üzerinde baskı yaratmayı sürdürse de temel yatırım talebi gücünü koruyor.

Bankanın hesaplamalarına göre dünya genelindeki merkez bankaları her ay ortalama 70 ton civarında altın satın alıyor. Bu istikrarlı alımlar, ons fiyatının 4 bin 300 doların altına sarktığı bugünlerde bile piyasaya önemli bir taban desteği sağlıyor.

Tablonun diğer ayağında ETF'ler bulunuyor. Altına dayalı borsa yatırım fonlarındaki akışlar bir süre zayıf seyrettikten sonra yeniden toparlandı. Temkinli hareket eden makro yatırımcıların ise haziran ayından bu yana uzun pozisyonlarını adım adım yeniden kurduğu görülüyor. Spekülatif pozisyonların hâlâ görece düşük seviyede olması, piyasada aşırı bir ısınma bulunmadığı şeklinde yorumlanıyor.