Altın Düşecek mi Yükselecek mi? İslam Memiş Altın İçin Kasım Ortasını İşaret Etti!
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grafikler yeniden kırmızıya döndü. Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların yakından takip ettiği ons ve gram altın tarafında yaşanan geri çekilmeler, 'Düşüş trendi devam edecek mi?' sorusunu gündeme taşıdı. Altın fiyatları ne olacak? Finans Analisti İslam Memiş, Kasım ayına işaret ederek kritik tahminde bulundu.
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İslam Memiş "Altın neden düştü?" sorusunu yanıtladı.
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İslam Memiş gram altın için kritik tarihi 'Kasım 2026' olarak açıkladı. Yatırımcılara kritik uyarı!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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