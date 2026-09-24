Altın Düşecek mi Yükselecek mi? İslam Memiş Altın İçin Kasım Ortasını İşaret Etti!

Güvenli liman olarak görülen altında son günlerde yön aşağı döndü. Geçtiğimiz haftalarda rekor seviyeleri test eden ons altın, haftanın dördüncü işlem gününe 4 bin 300 doların altında başladı. Bu geri çekilme iç piyasaya da doğrudan yansıdı; gram altın 6 bin 700 lira civarında alıcı buluyor.

Piyasadaki son tabloyu değerlendiren finans analisti İslam Memiş, geçen haftaki yükselişin yerini bu hafta satış baskısına bıraktığını hatırlattı. Memiş'e göre bu baskının başlıca kaynağı ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri. Faizlerin yüzde 5'in üzerine tırmanmasıyla getiri arayışındaki yatırımcı tahvile yönelirken altın, gümüş ve diğer endüstriyel metaller bundan payını aldı.

Memiş, tabloyu şu sözlerle özetledi: 'Çok ciddi tarihi rekorlar görüyoruz Amerikan tahvil faizlerinde. Altın, gümüş, diğer endüstriyel metaller de baskılandı, düştü.'