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Altın Düşecek mi Yükselecek mi? İslam Memiş Altın İçin Kasım Ortasını İşaret Etti!

Altın Düşecek mi Yükselecek mi? İslam Memiş Altın İçin Kasım Ortasını İşaret Etti!

Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
24.09.2026 - 17:49
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grafikler yeniden kırmızıya döndü. Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların yakından takip ettiği ons ve gram altın tarafında yaşanan geri çekilmeler, 'Düşüş trendi devam edecek mi?' sorusunu gündeme taşıdı. Altın fiyatları ne olacak? Finans Analisti İslam Memiş, Kasım ayına işaret ederek kritik tahminde bulundu.

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İslam Memiş "Altın neden düştü?" sorusunu yanıtladı.

İslam Memiş "Altın neden düştü?" sorusunu yanıtladı.

Güvenli liman olarak görülen altında son günlerde yön aşağı döndü. Geçtiğimiz haftalarda rekor seviyeleri test eden ons altın, haftanın dördüncü işlem gününe 4 bin 300 doların altında başladı. Bu geri çekilme iç piyasaya da doğrudan yansıdı; gram altın 6 bin 700 lira civarında alıcı buluyor.

Piyasadaki son tabloyu değerlendiren finans analisti İslam Memiş, geçen haftaki yükselişin yerini bu hafta satış baskısına bıraktığını hatırlattı. Memiş'e göre bu baskının başlıca kaynağı ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri. Faizlerin yüzde 5'in üzerine tırmanmasıyla getiri arayışındaki yatırımcı tahvile yönelirken altın, gümüş ve diğer endüstriyel metaller bundan payını aldı.

Memiş, tabloyu şu sözlerle özetledi: 'Çok ciddi tarihi rekorlar görüyoruz Amerikan tahvil faizlerinde. Altın, gümüş, diğer endüstriyel metaller de baskılandı, düştü.'

İslam Memiş gram altın için kritik tarihi 'Kasım 2026' olarak açıkladı. Yatırımcılara kritik uyarı!

İslam Memiş gram altın için kritik tarihi 'Kasım 2026' olarak açıkladı. Yatırımcılara kritik uyarı!

Altında yükselişin mi yoksa düşüşün mü ağır basacağı sorusuna Memiş, geniş bir bant içinde dalgalanmanın sürdüğü yanıtını verdi. Gram altının geçen ay 7 bin 229 liraya kadar çıktıktan sonra yeniden gerilediğini hatırlatan Memiş, bu iniş çıkışların kasım ortasına, yani ABD'deki ara seçimlere kadar devam etmesini beklediklerini söyledi.

Kısa vadede tahvil faizleri ve petroldeki yükselişin baskıyı sürdürebileceğini belirten Memiş, orta ve uzun vadede ise yükseliş beklentisini koruduğunu vurguladı. Altın alıp satmayı planlayanlara da şu tavsiyede bulundu:

 'Yatırımcı yine puslu havalarda elindeki birikimleri çeşitlendirmeli. Uzun vadeli bir strateji belirlemeli. Kısa vadeli bu dalgalanma devam edecek. Savaş belirsizliği var. Dolar güçlenmeye devam ediyor. Kısa vadeli değil, uzun vadeli düşünmek lazım.'

(Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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