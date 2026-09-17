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İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: 4 Bin 400 Dolar Öncesi 'Ters Rüzgar' Tehlikesini Açıkladı

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: 4 Bin 400 Dolar Öncesi 'Ters Rüzgar' Tehlikesini Açıkladı

Dolar Faiz Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.09.2026 - 11:24
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Piyasalarda 'Çarşamba kırılımı' gerçekleşti. Finans analisti İslam Memiş'ten yeni uyarılar geldi. Altın fiyatlarıyla ilgili konuşan İslam Memiş, “2026 yılında varlıkları korumak, varlıklara sahip çıkmak önemli. Kazanan varlıklarını koruyabilendir” dedi. İslam Memiş, yatırımcıya “Panik yapmayın” uyarısında bulunarak, 'Rüzgar tersine dönebilir' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Global

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Fed, piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı. Rakamlar nasıl şekillendi?

Fed, piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı. Rakamlar nasıl şekillendi?

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 bandına yükseltti. Karar oy birliğiyle alındı ve 2023'ten bu yana yapılan ilk faiz artışı olması nedeniyle piyasalarda şaşkınlık yarattı.

Fed Başkanı Kevin Warsh, açıklamasında enflasyonun çok uzun süredir yüksek seyrettiğini vurgulayarak, bugünkü artırım kararının fiyat istikrarına olan bağlılığın bir göstergesi olduğunu söyledi. Karar sonrasında dolar endeksi değer kazanırken, Çarşamba öncesinde 4 bin 300 doların üzerinde işlem gören ons altın kısa vadede 4 bin 200'lü seviyelere kadar geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise kararın hemen ardından Fed'e yeniden yüklendi; politika faizinin yüzde 1 veya daha altına çekilmesi gerektiğini savunarak artırım kararını eleştirdi.

Altın ne kadar?

Finans Analisti İslam Memiş, altın için rakam verdi. Memiş, "Bekleyin" çağrısı yaptı.

Finans Analisti İslam Memiş, altın için rakam verdi. Memiş, "Bekleyin" çağrısı yaptı.

Finans analisti İslam Memiş, Fed kararından günler önce haftayı 'Çarşamba öncesi ve sonrası' diye ikiye ayırarak yatırımcıları uyarmıştı. Altın, gümüş ve emtia piyasalarında sert dalgalanmalar yaşanabileceğini belirten Memiş, kısa vadeli işlemlerden uzak durulmasını tavsiye etti.

Altın ve gümüş borcu bulunan ya da elindeki metali bozdurmak isteyen yatırımcılara açıkça 'bekleyin' çağrısı yapan Memiş, bu haftanın altın satmak için uygun bir zaman olmadığının altını çizdi. Eylülün kalan günleri için ons altında 4 bin 400-4 bin 600 dolar bandının izlenmesi gerektiğini söyledi.

Nitekim Fed kararının ardından yaşanan sert hareket ardından gram altın, karar sonrası kısa süreli geri çekilmenin ardından 17 Eylül sabahı itibarıyla yeniden yükselişe geçerek 6 bin 725 lira seviyesine ulaştı; dolar/TL de güçlü seyrini korudu.

İslam Memiş'ten yatırımcılara 'ters rüzgar' uyarısı.

İslam Memiş'ten yatırımcılara 'ters rüzgar' uyarısı.

İslam Memiş, sözlerini şöyle tamamladı:

'Hızlı bir toparlanma var. Muhtemelen haftayı yükselişle tamamlayacağız. Bu haftaki kayıplar önümüzdeki hafta özellikle altın tarafında, gümüş tarafında bir toparlanma ve yükseliş trendini görebiliriz. O yüzden rüzgara tamamen inanmamak lazım. Rüzgar çabucak tersine dönebiliyor. Evet sert düşüşler gördük. O beklentiler karşılandı ama hemen bir anda toparlanması risklerin devam ettiğini bize gösteriyor.”

(Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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