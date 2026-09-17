İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: 4 Bin 400 Dolar Öncesi 'Ters Rüzgar' Tehlikesini Açıkladı
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Piyasalarda 'Çarşamba kırılımı' gerçekleşti. Finans analisti İslam Memiş'ten yeni uyarılar geldi. Altın fiyatlarıyla ilgili konuşan İslam Memiş, “2026 yılında varlıkları korumak, varlıklara sahip çıkmak önemli. Kazanan varlıklarını koruyabilendir” dedi. İslam Memiş, yatırımcıya “Panik yapmayın” uyarısında bulunarak, 'Rüzgar tersine dönebilir' ifadelerini kullandı.
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Fed, piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı. Rakamlar nasıl şekillendi?
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Finans Analisti İslam Memiş, altın için rakam verdi. Memiş, "Bekleyin" çağrısı yaptı.
İslam Memiş'ten yatırımcılara 'ters rüzgar' uyarısı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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