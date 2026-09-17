İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: 4 Bin 400 Dolar Öncesi 'Ters Rüzgar' Tehlikesini Açıkladı

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 bandına yükseltti. Karar oy birliğiyle alındı ve 2023'ten bu yana yapılan ilk faiz artışı olması nedeniyle piyasalarda şaşkınlık yarattı.

Fed Başkanı Kevin Warsh, açıklamasında enflasyonun çok uzun süredir yüksek seyrettiğini vurgulayarak, bugünkü artırım kararının fiyat istikrarına olan bağlılığın bir göstergesi olduğunu söyledi. Karar sonrasında dolar endeksi değer kazanırken, Çarşamba öncesinde 4 bin 300 doların üzerinde işlem gören ons altın kısa vadede 4 bin 200'lü seviyelere kadar geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise kararın hemen ardından Fed'e yeniden yüklendi; politika faizinin yüzde 1 veya daha altına çekilmesi gerektiğini savunarak artırım kararını eleştirdi.